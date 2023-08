Le dur labeur des cultivateurs venus d’ailleurs

La salopette remontée, les deux pieds dans les sillons humides de son champ, Paterne Mirindi nous présente fièrement le lopin de terre qu’il cultive depuis dix ans, à Louiseville, en Mauricie. « Je n’appelle pas ça des légumes africains. J’appelle ça les nouveaux légumes québécois », répond-il, questionné sur les variétés qui poussent autour de lui. Originaire du Congo, il compte parmi la poignée d’immigrants qui tentent de s’enraciner dans le milieu agricole québécois malgré tous les défis que cela comporte.

Plus 3000 plants d’aubergines de la variété Black Beauty, 600 plants de piments forts, d’innombrables pousses d’épinards, de patates douces ou d’oseille : toute une terre maraîchère prospère sous les bons soins de Paterne Mirindi, l’un des rares cultivateurs noirs du Québec.

S’il a choisi de s’installer en région, comme 15 % des nouveaux arrivants, et de devenir agriculteur, comme à peine une dizaine de ses confrères et consoeurs venus d’ailleurs, c’est qu’il a vécu à la campagne avant même de venir ici.

« Je viens d’un village. Je suis un enfant de villageois, explique-t-il. Ma mère m’a appris comment manipuler la terre. Je lui rends hommage, paix à son âme, elle est décédée l’an dernier. C’est elle qui m’a appris à travailler la terre. […] On quittait l’école et, l’après-midi, je rejoignais ma mère au champ. On a grandi avec la terre et par la terre. »

Je n’appelle pas ça des légumes africains. J’appelle ça les nouveaux légumes québécois.

Ses assistants viennent, comme lui, d’Afrique : du Congo, du Rwanda, du Burundi. Ils travaillent bénévolement puisque l’entreprise est à peine rentable. Aujourd’hui, ils préparent à l’ombre les dernières récoltes : des aubergines rouge et jaune. Des cargaisons partent pour Edmonton, Ottawa, Montréal, Québec, Trois-Rivières, et même les États-Unis ; partout où ces légumes frais sont réclamés.

Nourrir son monde

L’appétit pour ces légumes d’ailleurs augmente sans cesse au pays, fruit de l’immigration abondante originaire d’Afrique. Découragés par le manque de fraîcheur des produits importés, ils se tournent de plus en plus vers des options locales, et Paterne Mirindi ne fournit pas à la demande.

« Il y a des gens qui veulent manger ce qui vient de l’Afrique. Quand ça vient de loin, ce n’est pas bon. Il faut manger frais. Et local ! »

Il y va de la santé de ces nouveaux venus, souligne M. Mirindi, par ailleurs détenteur d’une maîtrise sur les politiques nationales de la ruralité au Québec.

« Peut-être que [ces immigrants] n’ont jamais été en ville, en Afrique, dans leur pays d’origine. Ils viennent du fin fond d’un village. Maintenant on les installe à Toronto, ils sont déphasés ! Ces gens ont même développé une crise alimentaire. Il y a eu des recherches qui ont montré que les gens développent certaines maladies parce qu’il y a rupture de leur système alimentaire. »

De plus en plus de Québécois nés ici s’intéressent également à ses produits, rendus accessibles par des points de chute à proximité. « Manger, c’est culturel et interculturel », dit-il fièrement.

Le cultivateur nommait à ses débuts sa production « légumes exotiques et tropicaux ». Il a depuis transformé son appellation, au fur et à mesure que ses variétés africaines se sont adaptées au « pays du froid », comme il le dit lui-même. « Je n’appelle pas ça des légumes africains. J’appelle ça les nouveaux légumes québécois. »

Un de ses assistants, Bakari Jimmy, désigne les rangées verdoyantes. Il résume la difficulté de vouloir planter au Québec des graines venues d’ailleurs. « En Afrique, on peut planter ça et, une fois que c’est cultivé, on peut les récolter plusieurs fois par année durant trois ans. Ici, dans quelques jours, tous ces plants auront disparu. »

À coups de recherches et d’« expérimentations », il en est venu à repérer quelques types d’aubergines, de courges, de piments et autres légumes qui résistent au froid. Comme le font les agriculteurs depuis toujours, il récolte les semences de ses meilleures plantes et relance la production de semis, à l’intérieur de serres, le printemps venu.

Dur de s’enraciner

Le Québec compte aujourd’hui environ une dizaine de producteurs immigrants, selon le décompte de Jean-Philippe Vézina, lui-même un producteur afro-descendant et gestionnaire des Jardins Lakou. Il confirme, comme Paterne Mirindi, que le premier frein à la croissance de ces jeunes pousses réside dans l’accès à la propriété. En effet, selon les données de la Fédération de la relève agricole du Québec, les terres agricoles coûtent environ 10 % de plus par année depuis la pandémie, et devenir cultivateur de son propre lopin coûte 10 fois plus cher qu’il y a 25 ans.

Sans patrimoine familial, il est difficile de se lancer en affaires. Le transfert des fermes entre les générations demeure le mode d’établissement le plus populaire pour l’ensemble de la relève agricole. Il concerne 54 % des fermes québécoises.

Lui-même locataire chez un gros producteur de la région, Paterne Mirindi caresse l’idée de devenir l’un des premiers cultivateurs immigrants à posséder un lopin de terre. « Cette année, on a perdu beaucoup de cultures [à cause de la pluie abondante]. Est-ce qu’on va réussir à payer la fin de loyer, à payer tout ce qui est comme ça ? On n’est pas soutenus. […] Des fois, on est découragés quand ça fait dix ans qu’on travaille sans encouragement quelconque. »

Pionniers, mais pas les premiers Ces cultivateurs noirs du XXIe siècle ne sont pas les premiers de l’histoire du Québec. « Dès les années 1700, on trouve des esclaves dans les champs dans les milieux ruraux », retrace l’historien Aly Ndiaye, alias Webster. Près de 40 % des esclaves en Nouvelle-France (Autochtones, Afro-descendants et Africains confondus) l’étaient en milieu rural, selon les chiffres de l’historien Marcel Trudel. Immanquablement, plusieurs étaient donc travailleurs agricoles. Dans la seule île d’Orléans, en 1784, on trouve 27 esclaves. « Leurs tâches ne sont pas détaillées dans les recensements d’époque, mais plusieurs d’entre eux devaient certainement travailler dans les champs », note l’historien contemporain. Après l’abolition de l’esclavage, plusieurs familles ont poursuivi le labeur de la terre, malgré le racisme prévalant à l’époque. L’historien Frank Mackey, dans son ouvrage L’esclavage et les Noirs à Montréal, recense les noms de Robert Boston, John Dolphin et Henry Thomson, qui auraient tous possédé des concessions agricoles sur l’île de Montréal au début des années 1800. Joseph François Demarin, résident de Saint-Eustache, ainsi que Fiddler Stephen Rogers, de Sainte-Mélanie dans Lanaudière, auraient également cultivé une terre il y a peu deux siècles tout en étant afro-descendants.

