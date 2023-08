Le grand héron des soirs qui penchent

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Dernier de huit articles.

Au lieu d’être perchée dans un arbre, ma cabane est noyée dans les vagues, jonchée d’algues et de coquillages. Elle est « visitée par les oiseaux, traversée par les aubes et les crépuscules », écrit David Lefèvre dans La vie en cabane. « L’extérieur nourrit l’intérieur et finit par s’y confondre. Naturellement ouverte sur la nature, elle invite à envoyer nos existences vers le dehors. » Les peuples du ciel sont ses parages, les peuples de l’eau sont à ses pieds.

Tout a commencé tôt ce matin avec les fous. C’était un matin pur, sans bruit ni vent, qui enluminait l’herbe et les feuilles et faisait étinceler la mer. Au loin régnait une folle farandole au-dessus des vagues. C’était un matin de fous… de Bassan. Piquant dans la baie de tous bords tous côtés, comme les Spitfire de la Royal Air Force durant la Deuxième Guerre. Élégance de l’oiseau à la tête d’un jaune pâle, au bec acéré et aux yeux cerclés de bleu, que l’on pourrait prendre pour un goéland si ce n’était de ses longues ailes marquées de noir et de ses plongeons spectaculaires.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Imposant vertébré à plumes entouré de l’aura d’un roman iconique de la littérature québécoise, Les Fous de Bassan. « Le fou de Bassan modère soudain sa vitesse, écrit Anne Hébert, ferme à moitié ses ailes, se laisse tomber, tête première, comme une flèche, à la verticale. Ne ferme ses ailes qu’au moment de toucher l’eau. Faisant gicler dans l’air un nuage d’écume. »

Cordes à linge

Puis, vers 10 heures, une forte brise s’est levée, suivant un scénario des jours plutôt habituel ici. « Le vent, comme l’air, ne se voit pas ; il est invisible », souligne le catalogue de l’exposition autour du vent, visitée cet hiver au Havre, en France. « Pourtant on le sent, on l’éprouve, mais ce n’est que par les effets qu’il produit sur le monde visible qu’on le perçoit. » Il façonne le paysage, le formant et le déformant, et fait, notamment, valser les cordes à linge. Quoi de plus familier et de plus insaisissable à la fois que le vent dans ces penderies à ciel ouvert ? Les cordes à linge sont des tableaux vivants, accessibles à tous. Les artistes québécois Normand Hudon et Marc-Aurèle Fortin en ont peint d’admirables. Un jour, je ferai le tour des cordes à linge de la Terre, guidée par une rose des vents.

Vers midi, surprise ! Une délégation de guillemots à miroir se présente au portillon, tout à fait inattendue aussi loin de son port d’attache : les falaises situées à quelques bons kilomètres d’où je me trouve, bordant la côte de cette partie du nord de la Gaspésie où ils ont fait leurs nichoirs.

Falaises sculptées par la dernière grande déglaciation, quand, il y a environ 13 000 ans, de gigantesques glaciers, qui pouvaient atteindre 2 à 3 km d’épaisseur, se sont retirés, rabotant et râtelant tout sur leur passage. Imaginez le fracas qu’a entraîné cette fonte monstrueuse !

Je m’arrête parfois entre la mer et ces falaises stratifiées comme des gâteaux à étages, pour voir entrer et sortir des crevasses ces guillemots au corps et aux yeux noirs, que distingue une tache blanche sur le dessus de l’aile. Ils ne se doutent pas qu’ils nichent dans le fond des âges. Et que « les siècles encore contenus dans le sein opaque du temps », écrit Marguerite Yourcenar, y passeront nombreux.

Un pêcheur, au plus près des vagues, accompagne souvent la scène, tentant le maquereau avec ses appâts flamboyants. Un jour, des milliers, des millions de maquereaux sont venus tournoyer devant mes yeux, en rangs serrés, compacts. Un scintillement se déplaçant sur la surface de l’eau, un frémissement courant à la vitesse de l’éclair. J’ai compris, cette fois-là, la marche sur les eaux du Nouveau Testament. C’était sur un banc de maquereaux.

Un retour en fanfare

Retour à ma cabane de la mer. L’après-midi me réservait une autre surprise, de taille. Le retour en fanfare d’un pygargue à tête blanche après deux années d’absence. Une apparition ! J’avais cru ne jamais revoir une telle icône surplombant mon décor familier, le pygargue à tête blanche, facilement identifiable, emblème national des États-Unis. Et le voilà qui s’installe au plus haut des mêmes têtes d’épinettes noires qu’il y a deux ans ! Optant tantôt pour l’une, tantôt pour l’autre, s’y déposant non sans un peu de travail, un éléphant en équilibre sur une porcelaine fine.

C’est fou, mais, le temps qu’il y est resté, sa présence a tout changé de la vie dans la petite baie que j’habite. L’oiseau immense y étendait sa majesté, son calme olympien, comme nous enveloppant de sa protection.

Mais ce n’était pas tout. Voilà qu’un busard Saint-Martin vient fanfaronner au-dessus des herbes hautes, exécutant ses vrilles à la recherche de sa pitance. Ferait-il bon ménage avec le pygargue et toute la chorale ailée tournicotant dans le décor, goélands, cormorans, hirondelles, corneilles, corbeaux, canards ? Oui ! Vivre et laisser vivre semble être la devise de chacun.

Un soupçon d’automne

18 h à présent. Les jours raccourcissent. Déjà les lenteurs du soir se mêlent à la folie douce de la lumière. La mer est d’huile. On entend le souffle des vagues. Penchée sur mon petit carnet, nu-pieds sur la terre, j’écris ces quelques mots. Pas vu, mais entendu tout à l’heure le cri si poignant d’outardes volant vers on ne sait où, portant cette fois avec elles, plutôt que de printemps, un soupçon d’automne. Chaque fois le coeur me manque.

Et puis que vois-je soudain dans le reflet des flaques d’eau abandonnées dans l’estran ? La grâce elle-même, incarnée sur deux interminables pattes. Celles du grand héron, le plus impressionnant des échassiers du Québec, le grand héron des soirs qui penchent. Qu’aucune construction humaine ne peut équivaloir en harmonie des lignes et en beauté. Je distingue d’abord son profil dans l’eau avant de remonter jusqu’à lui, en vrai. Son cri enroué est en porte-à-faux avec son profil d’éphèbe aviaire, j’en conviens. Mais on ne peut pas tout avoir.

L’humidité a fait doucement gondoler le papier de mon carnet. J’aurais voulu vous parler de ces pans de ciel que sillonnent les perruches vertes de la Cité universitaire à Paris, échappées d’une cage domestique, volant heureuses, libres. Ou la petite poule d’eau au fin fond du Manitoba, chantée par Gabrielle Roy. Ou le coq de Blanc-Sablon, qui pousse ses trémolos jour et nuit. Ou les aigrettes, étincelantes comme la neige, vues un jour à l’île d’Oléron, au large de la Charente-Maritime, alors qu’un ostréi­culteur m’emmenait sur ses bancs d’huîtres à la maline. La maline ? Grande marée de nouvelle ou de pleine lune, immortalisée dans une chanson de Marie-Jo Thériault.

J’aurais voulu revoir le site de la Grotte aux Pigeons sur la corniche à Beyrouth, hauts rochers de calcaire qui tiennent sur le front des siècles alors que la ville se désagrège. Ou me rendre à Dakhla, dans le Sud marocain, observer les flamants roses. Parce que c’est le désert et que ce sont des flamants roses. Mais on ne peut pas tout faire.

J’aurais voulu encore vous raconter ce jour récent de juillet sur la baie de Gaspé, barrée au lointain par la splendeur des montagnes de Forillon, où, pendue à mon téléphone, j’attendais fiévreusement l’annonce de la naissance d’un petit Léo. Qu’un vent chaud délivra bientôt dans une dernière époumonnante rafale.

J’ai déposé mon petit carnet. Seulement être là, c’est tout. Un vent léger comme une haleine s’est levé. « Je ne pense rien, écrivait Anita Conti, la première femme océanographe française, en 1952, narines ouvertes, le corps léger, empli de brise, allégé de brise, porté par la brise. »

* Quelques courts extraits de ce texte ont été publiés dans la revue Québec Oiseaux.