Les oeufs de poules en liberté sont-ils vraiment produits par des poules qui vivent «en liberté»?

Propulsés par la demande grandissante des consommateurs, les oeufs de poules en liberté sont désormais vendus dans la plupart des épiceries de la province. Mais ces poules vivent-elles vraiment dans un environnement dans lequel elles sont libres ?

En fait, la mention « poules en liberté » est utilisée pour désigner des poules qui ne vivent pas dans des cages, mais plutôt sur du parquet (du plancher avec de la litière ou un système sur lattes) ou dans une volière. Ces poules sont donc élevées dans un poulailler, généralement sans avoir accès à l’extérieur.

« Elles sont en liberté à l’intérieur de bâtiments », explique Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.

Les poules qui ont accès à l’extérieur sont les poules biologiques ou les poules élevées en parcours libre. Mais, en raison de la grippe aviaire, présente au Québec depuis deux ans, même ces poules ne sortent plus dehors dans la majorité des cas. « C’est permis d’être certifié sans envoyer les oiseaux à l’extérieur pour prévenir les problèmes de grippe aviaire », précise M. Bouchard.

Indication trompeuse ?

Pour Émilie-Lune Sauvé, responsable de campagne pour la défense des animaux à la SPCA de Montréal, la mention « poules en liberté » est « une expression relativement trompeuse ».

Ces poules vivent généralement en permanence à l’intérieur de bâtiments, souligne-t-elle, « elles peuvent être entassées à des densités quasiment aussi élevées que dans des productions en cage », elles subissent « les mêmes mutilations » que les autres poules pondeuses, comme l’amputation partielle du bec dans les premiers jours de vie, et les poussins mâles sont systématiquement tués à la naissance.

« Les mentions relatives au bien-être animal sur les produits alimentaires, comme ce genre d’appellation là, ne sont pas réglementées au Canada », déplore Mme Sauvé. Pour que ces affirmations soient « vérifiées et contrôlées », la SPCA de Montréal réclame la mise en place d’un étiquetage obligatoire qui permettrait aux consommateurs de connaître la méthode d’élevage utilisée pour la production de viande, d’oeufs ou de lait.

Interrogée par Le Devoir, l’Agence canadienne d’inspection des aliments confirme que la mention « élevage en liberté » peut être « apposée volontairement sur les étiquettes des aliments par les fabricants en réponse aux préférences des consommateurs » et que l’Agence « ne fixe pas d’exigences spécifiques pour l’utilisation de ces allégations ». Des vérifications peuvent toutefois être faites pour s’assurer que ces mentions sont « véridiques et non trompeuses ».

Paulin Bouchard admet que la désignation « en liberté » peut laisser place à l’interprétation, mais il se dit à l’aise avec l’utilisation de ce terme qui est accolé aux oeufs au moment de la mise en marché. Les consommateurs qui souhaitent s’informer sur les méthodes d’élevage des poules pondeuses peuvent consulter le site Internet de la Fédération ou encore les codes de pratique qui régissent l’élevage des animaux de ferme, dit-il. « C’est transparent. »

Bien-être animal

Dans les élevages sur parquet ou en volière, les poules peuvent se déplacer plus librement que lorsqu’elles sont dans des cages, et elles ont accès à des grattoirs, des perchoirs et des espaces de nidification qui leur permettent d’exprimer leurs comportements naturels.

Cette tendance à vouloir offrir plus de liberté aux poules a pris naissance en Europe, indique Martine Boulianne, professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire en recherche avicole. Dans les dernières années, les producteurs d’ici ont voulu eux aussi répondre à la demande grandissante des consommateurs pour ce type de produits.

Dans les systèmes « en liberté », « les poules sont libres d’aller et de venir à leur guise dans le bâtiment. Elles peuvent recréer leurs comportements naturels, comme picorer, gratter et aller dans des nids », souligne-t-elle. Ces « enrichissements » ne sont pas présents dans les cages dites conventionnelles dans lesquelles vivent encore environ 40 % des poules pondeuses québécoises.

Ces cages, dont l’usage est interdit en Europe depuis 2012, seront bannies du Canada en 2036. Seules les cages dites enrichies, un peu plus spacieuses et munies d’enrichissements, seront alors autorisées, en plus des systèmes « en liberté » et des parcours libres.

Mayonnaise

Paulin Bouchard élève des poules pondeuses en Beauce dans deux types de bâtiments : l’un avec une volière — dont les oeufs sont vendus sous la mention « oeufs de poules en liberté » à l’entreprise Hellmann’s, qui les utilise pour faire de la mayonnaise — et l’autre avec des cages dites enrichies. « Les oiseaux sont bien dans les deux systèmes », assure-t-il.

« Mais, dans une volière, il faut que le producteur soit plus attentif, fait-il remarquer. Quand une petite problématique arrive, ça se répand plus rapidement que dans le système avec les cages enrichies. Il y a un peu plus de mortalité et de danger de maladie. »

La professeure Boulianne, qui a mené une étude sur la question, confirme que plus de décès et de maladies surviennent chez les poules élevées dans des volières plutôt que dans des cages enrichies. « Il n’y a pas vraiment de différences en matière de performance et de qualité des oeufs. […] Mais il y a un peu plus d’accidents et une plus grande incidence de fractures chez les poules élevées en volières. Il y a aussi plus de problèmes intestinaux et respiratoires en raison de la poussière [causée par la litière] et de l’accès direct aux fientes. »

La chercheuse n’y voit toutefois rien d’insurmontable. « Quand je vois un problème, je vois une solution à trouver, dit-elle. On va travailler maintenant à trouver ces solutions. »