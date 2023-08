De la pluie est enfin tombée mercredi en Colombie-Britannique

Des précipitations pendant la nuit de mercredi ont ralenti les feux de forêt dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, suscitant l’optimisme chez les chefs de pompiers qui luttent contre les incendies. Mais cet apaisement permet aussi de mesurer un peu mieux l’ampleur des destructions des derniers jours.

Les précipitations de la nuit dans le secteur de West Kelowna, Kelowna et Lake Country ont contribué à atténuer les incendies de forêt qui ont forcé l’évacuation de milliers de personnes, ont déclaré mercredi les chefs des pompiers et les responsables lors d’un point de presse.

Ross Kotscherofski, chef des pompiers de North Westside, a indiqué que sa région avait reçu une grande quantité de pluie. Il a estimé que des températures plus basses vont ensuite contribuer à éteindre l’incendie qui fait rage dans ce secteur.

Brad Litke, un officier supérieur des opérations au Service de protection des forêts contre le feu, a souligné que cette pluie était un cadeau du ciel pour les quelque 500 pompiers qui luttent contre les incendies autour du lac Okanagan. Il a expliqué que la pluie aide à éteindre certains petits foyers mineurs et a réellement un impact sur les combustibles fins, ces « déchets de surface » qui sont le principal moteur des débuts d’incendies.

Des pluies torrentielles — jusqu’à 80 mm — étaient également prévues mercredi pour une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique ravagé par le feu. Mais on lançait aussi des avertissements d’inondations localisées potentielles et de « coulées de débris » lorsque la pluie tombera en trombe sur ces terrains ravagés par le feu.

Environnement Canada avait publié une veille d’orages violents mardi soir pour la région de Shuswap – l’une des zones d’incendie les plus durement touchées – et il y a eu de fortes pluies pendant la nuit. Salmon Arm a ainsi enregistré 12 mm de pluie mardi, le plus gros total sur une seule journée dans toute l’année.

Les météorologues prévoyaient que la pluie pourrait continuer mercredi, avec une probabilité de 70 % d’averses dans l’après-midi jusqu’en début de soirée. Ce temps pluvieux devait s’accompagner d’éventuels éclairs et de rafales vers le nord pouvant atteindre 50 km/h.

Des avertissements de pluie sont entrés en vigueur pour les régions de South Peace River et du cours supérieur du Fraser, et le ministère des Forêts a souligné dans un avertissement de débit élevé que les rivières devraient gonfler rapidement.

Le ministère indique que les incendies de forêt « pourraient exacerber le ruissellement localisé » et augmenter le risque de coulées de débris dans les zones brûlées, même si des inondations généralisées n’étaient pas prévues.

200 propriétés endommagées

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré lors du point de presse mercredi qu’un total de 84 propriétés avaient été partiellement ou totalement endommagées à West Kelowna et dans la communauté autochtone de Westbank.

Le chef Kotscherofski, de North Westside, a déclaré de son côté que 90 propriétés dans son secteur avaient été endommagées ou détruites, bien que certaines, dont le complexe touristique Lake Okanagan, soient constituées de plusieurs bâtiments.

Le total de 174 se situe dans la fourchette approximative de l’estimation de mardi, qui prévoyait jusqu’à 200 propriétés. Le décompte de mercredi n’inclut pas la poignée de maisons qui auraient été endommagées ou détruites à Kelowna.

« Je ressens un certain optimisme en raison de la météo, a déclaré le chef Brolund. Ma priorité est désormais de ramener les gens chez eux. Je vous demande de continuer à faire preuve de patience. »

Il a déclaré qu’avec la fumée qui s’est dissipée au-dessus du lac Okanagan, une image plus claire de la destruction à West Kelowna est devenue visible. « C’est assez troublant », a-t-il prévenu. Il a déclaré que la lutte contre les incendies pendant la nuit avait été « sporadique et inégale », mais qu’aucune autre propriété n’avait été endommagée.

Un site web devait être lancé plus tard mercredi pour permettre aux propriétaires de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et du district régional de Central Okanagan de savoir si leurs propriétés ont été endommagées ou détruites, ont déclaré des responsables municipaux lors de la séance d’information.

« Dans un monde idéal, notre préférence serait sans aucun doute d’appeler personnellement chaque propriétaire et d’être avec lui lorsqu’il recevra ce qui est probablement la pire nouvelle qu’il ait jamais reçue, a déclaré Sally Ginter, directrice du district régional du centre de l’Okanagan. Mais aujourd’hui, nous vivons à une époque où les médias sociaux, les photos et les informations circulent plus vite que nous ne pourrions jamais le penser. »

Le district régional de Columbia Shuswap met quant à lui en garde contre la diffusion de fausses informations en ligne. Il affirme avoir été informé de courriels et de publications sur les réseaux sociaux indiquant, à tort, que les gens n’avaient pas besoin d’un laissez-passer pour réintégrer les secteurs évacués.

Cette mise en garde survient après que des responsables fédéraux et provinciaux, dont les premiers ministres, ont publiquement exhorté Meta à rétablir l’accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes, notamment Facebook et Instagram, afin que les résidants aient un accès facile à des informations précises et à jour dans le contexte de la crise actuelle.

La ministre de la Gestion des urgences a soutenu mercredi que les personnes qui défient les ordres d’évacuation mettent en danger la « stratégie unifiée » de lutte contre les incendies. Bowinn Ma a rappelé que les directives avaient un poids juridique et qu’on ne devait plus les ignorer. Elle a aussi rappelé que si les gens restent chez eux, ils empêchent certaines opérations, comme celles des Canadair.

Le district régional de Columbia Shuswap a déclaré mardi que l’incendie de forêt de Bush Creek East avait forcé l’évacuation de 11 000 personnes et détruit des bâtiments, dont la caserne de pompiers de Scotch Creek.

Le service de protection des forêts contre le feu affirme que 120 pompiers forestiers et 105 pompiers de structures sont déployés pour lutter contre cet incendie, tandis qu’une épaisse fumée dans la région empêche toujours l’utilisation de bombardiers d’eau.

Le site Internet du Service indique qu’il y avait mercredi 379 incendies dans la province, dont 155 ne sont pas maîtrisés et 14 « feux d’importance » — qui sont très visibles ou constituent une menace pour les personnes ou les biens. Sept nouveaux incendies avaient été détectés depuis 24 heures.