Un logement d’une extrême saleté dans le sillage d’une éleveuse d’animaux

Un gestionnaire d’immeubles déplore d’avoir dû dépenser des milliers de dollars pour faire nettoyer de fond en comble un logement laissé dans un état d’insalubrité extrême par une locataire qui y élevait des chats et des chiens dans des conditions critiquées par des expertes de la protection des animaux.

Quatre jours de travail ont été nécessaires pour qu’une entreprise spécialisée dans le nettoyage de résidences rende de nouveau habitable un logement de la rue Lepailleur, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, après le départ de Natasha Côté et de ses quatre enfants en marge du 1er juillet.

Des images et des vidéos fournies au Devoir montrent la présence d’excréments, de déchets et de cages éparpillés dans les différentes pièces de cet appartement de type quatre et demie, où la locataire accueillait plusieurs chats et chiens destinés à être revendus pour plusieurs centaines de dollars chacun. Elle se décrivait d’ailleurs comme une éleveuse de chats du Bengale sur sa page Instagram, qui a été retirée dans les dernières heures. Elle a aussi vendu plusieurs chiots dans les derniers mois, comme l’ont constaté des voisins de cet appartement rencontrés par Le Devoir mercredi.

La locataire a toutefois dû quitter son appartement au début du mois de juillet, en concordance avec un avis de reprise du logement qui avait été délivré en janvier dernier par le propriétaire des lieux. C’est alors que le gestionnaire du duplex, Giancarlo Carangelo, a pris connaissance de l’état dans lequel la locataire aurait laissé son appartement, où elle aurait abandonné un chat à son sort.

« Le logement était insalubre, inhabitable, je dirais. Il y avait des excréments dans chaque pièce de l’appartement, lance M. Carangelo, en entrevue au Devoir mercredi. C’est de loin ma pire expérience comme gestionnaire d’immeubles dans les six ans que j’ai fait ça. »

M. Carangelo entend d’ailleurs se tourner vers le Tribunal administratif du logement pour tenter de refiler la facture de nettoyage du logement à Mme Côté. Celle-ci s’élève à 3104 dollars.

Photo: Photo fournie

Jointe par Le Devoir, Natasha Côté, qui est actuellement hébergée temporairement à l’hôtel par l’Office municipal d’habitation de Montréal, affirme avoir dû quitter rapidement cet appartement après avoir tenté d’obtenir un sursis dans la reprise du logement. C’est ce qui explique, affirme-t-elle, qu’un chat et des déchets ont été laissés derrière.

« Quand je suis venue chercher mes affaires, la serrure avait été changée. Je n’ai pas pu aller chercher mon chat et toutes mes affaires », affirme-t-elle. M. Carangelo affirme pour sa part que la serrure a été changée seulement après le départ officiel de Mme Côté.

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve confirme pour sa part avoir reçu deux plaintes concernant l’insalubrité des lieux depuis le début de l’année. « Il y a eu plusieurs visites sur place de la part de l’inspection, qui a constaté la présence d’excréments, de matières diverses et de poubelles. Des avis ont été émis ainsi qu’un constat d’infraction », a indiqué par écrit Vincent Fortin, chargé de communication.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Maltraitance

La propriétaire du refuge pour chats PetitsPawz, Susan Mackasey, est celle qui a été appelée pour secourir le chat laissé derrière dans cet appartement. Une vétérinaire a ensuite constaté la présence de nombreuses brûlures qui auraient été causées par les excréments et l’urine sur lesquels ce chat n’aurait eu d’autre option que de se coucher, a raconté Mme Mackasey, qui voit là un cas de maltraitance d’un animal de compagnie. « Elle va recommencer lorsqu’elle aura retrouvé un appartement », appréhende-t-elle.

Une crainte que partage également Maggie Shuter, directrice et fondatrice du refuge Chatopia. « Si tu ne dépenses rien pour t’occuper de tes animaux et que tu fais 500 à 1000 dollars pour un chiot, c’est très payant. »

Natasha Côté a d’ailleurs confirmé au Devoir qu’elle n’écartait pas l’idée de reprendre l’élevage d’animaux de compagnie lorsqu’elle aura déniché un appartement. « J’aimerais recommencer à faire de l’élevage d’animaux, mais je dois avoir un appartement, et je le ferais de la bonne manière maintenant. J’ai appris de mes erreurs. »