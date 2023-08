La colocation quand on est parent

À la recherche d’informations ou de nouveaux modèles, on se demande comment être parent dans un monde aussi étourdissant que le nôtre ? Cet été, Le Devoir plonge dans diverses façons de vivre (ou non) la parentalité. Aujourd’hui : être parent en colocation, alors que la famille nucléaire domine encore.

Sept enfants, quatre adultes, une seule maison. Non, ce n’est pas le synopsis d’une nouvelle téléréalité de survie. C’est le choix de Julie Aubin avec sa famille et ses amis, qui s’apprêtent à emménager ensemble dans une maison bifamiliale, qu’ils ont fait construire dans la région de Charlevoix.

Pour elle, comme pour plusieurs autres familles à qui Le Devoir a parlé, la colocation, même une fois qu’on est devenu parent, est un choix conscient et heureux. De toutes ces communautés qui entretiennent la vie, celle choisie des colocataires semble susciter de l’enthousiasme chez ceux qui tentent le modèle.

Tous se sentent tout de même obligés de préciser qu’il n’y a pas d’échangisme ou autre type de couple ouvert élargi, mais bel et bien un arrangement logistique entre adultes consentants.

« C’est sûr qu’on a entendu des commentaires sur les communes. Les gens trouvent ça anticonformiste. Ça les sort de leur zone de confort », dit Mme Aubin quand on lui demande si leur choix fait parler les commères.

Quand Thalassa Bouchard a annoncé sur son profil Facebook qu’elle était à la recherche de ses prochains colocataires, l’une de ses connaissances a cru que c’était une blague : « Il n’avait même pas pensé que c’était possible ! »

Elle vit sa quatrième colocation avec son fils depuis qu’elle est séparée. Cette fois, elle vient tout juste d’emménager à Chambly avec un colocataire qui a deux enfants de 10 et 13 ans. Aujourd’hui encore, elle précise que ce n’est pas son chum, affronte parfois les regards obliques des voisins, mais le plus souvent répond à des questions sur ses motivations — dont celles de la journaliste.

Monelle Guertin, elle, a emménagé dans un plus grand appartement avec une « vieille amie ». Celle-ci n’est pas présente 100 % du temps, car son art la fait voyager dans le pays et à l’étranger. « C’est une formule un peu pied-à-terre […], ça dépend de ce qui l’occupe dans sa vie professionnelle », expose-t-elle.

Sa présence rend « la maison plus vivante ». Même si elle a beaucoup d’autres amis, l’aspect de compagnie spontanée lui plaît beaucoup. Les règles de vie autour des horaires ou des rythmes n’ont « pas été difficiles à mettre en place », assure la jeune quadragénaire.

Chaque combinaison a son entente : pour Julie Aubin par exemple, partager la préparation des repas et acheter une partie des denrées alimentaires fait partie de la cohabitation. Son conjoint et elle ont déjà habité en colocation durant trois ans, période durant laquelle leurs deux premiers enfants ont vu le jour.

C’est forts de cette expérience qu’ils se lancent dans l’aventure, cette fois en tant que copropriétaires d’une maison, ce qui est « quand même plus impliquant », dit-elle. Mais ils sont déjà partis en vacances avec leur future famille colocataire, durant des périodes prolongées « pour tester la vie en commun ».

L’amitié, l’argent, les modèles

« Je pense que la plupart des gens ont peur de perdre leur intimité. […] Mais, en même temps, beaucoup sont à la recherche d’une communauté plus forte, surtout les nouveaux parents », dit la jeune femme. La maison que les 11 personnes s’apprêtent à intégrer a tout de même été pensée pour réserver certains espaces privés.

Le deuxième étage est entièrement détaché, avec des chambres et des salles de bains séparées. Le rez-de-chaussée comporte quant à lui une grande pièce commune avec un foyer, que des portes coulissantes permettent tout de même de fermer. Il y a également deux cuisines, mais les familles comptent bien avoir des repas en commun. Dans leur colocation précédente entre 2014 et 2017, chaque couple était responsable de deux soupers par semaine selon un calendrier préétabli.

Leurs premiers pas de parents ont été adoucis par la présence de ces amis : « On pouvait sortir prendre des marches parfois avec mon chum, le soir. » Bien sûr, les proches ou le voisinage peuvent venir garder, mais la simplicité de demander de surveiller ses bambins pendant qu’on court acheter du lait ou du pain au coin de la rue vaut beaucoup. « C’est recréer le fameux village que ça prend pour élever des enfants. »

L’aspect financier est également mentionné par tout le monde, mais pas nécessairement comme première ou seule motivation. Mme Guertin voulait d’abord et avant tout offrir un appartement assez grand et confortable à sa fille, et vivre « dans un quartier qui a de l’allure », dit-elle.

Se retrouvant seule après des années de couple et de famille, elle ne voulait pas devoir s’exiler dans un endroit peu animé, sans commerce ni proximité du cercle social. La colocation lui a donc permis de trouver un endroit envisageable dans un quartier central de Montréal.

La possibilité de réduire les coûts de logement est un moteur majeur également pour Thalassa Bouchard. « Si on veut envisager de voyager, de faire des activités ou de garder le même rythme de vie que lorsqu’on est en couple, c’est une bonne option », dit-elle.

Mais son premier déclic s’est plutôt fait lors des premiers essais de garde partagée : « Au début, quand mon enfant n’était pas là, il y avait un gros vide. Je voulais retrouver une vie en dehors, retrouver la femme que j’étais avant d’être maman », raconte cette thérapeute. Ses premières colocataires étaient plutôt des étudiantes, et elle avait mis une durée limitée.

Avec la famille de trois à Chambly, ils se sont aussi promis d’essayer pour au moins un an. « C’est bien de vivre avec quelqu’un, mais dans autre chose qu’une relation de couple. Il n’y a pas les mêmes tensions. […] On décide d’être ensemble quand on a envie, mais sans pression ni attentes », détaille-t-elle.

C’est donc aussi une façon de revisiter le modèle amoureux, souligne Mme Guertin : « On se rend compte que ce n’est pas parce qu’on a un amoureux qu’il faut automatiquement vivre ensemble, une fois les enfants faits. »

Et même, cette proximité permet aux enfants d’avoir d’autres modèles : « La relation parent-enfant, c’est vraiment au jour le jour, la boîte à lunch, la routine. Avec ma coloc, c’est aussi plus une amitié avec une autre adulte. Elles se parlent de toutes sortes de choses, de grandes questions et, ça, c’est particulièrement intéressant », raconte Mme Guertin.

« Il voit une figure masculine différente de celle de son père », ajoute Mme Bouchard.

Faut-il avoir peur de l’attachement et des départs ? La « communauté de valeurs » se poursuit au-delà de la cohabitation pour Julie Aubin. La fratrie éphémère de ses enfants issue de leur expérience précédente se poursuit. « Ils sont vraiment en confiance et proches d’eux », dit-elle.