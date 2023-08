Plafonner le nombre d’étudiants étrangers, «fausse bonne idée» pour libérer des logements

Plafonner le nombre d’étudiants internationaux pour faire face à la crise du logement, comme songe à le faire Ottawa, n’est pas la solution, estiment des universités québécoises, qui ne comptent pas limiter le nombre d’admission dans un avenir rapproché.

« C’est une fausse bonne idée, lance Vincent Rousson, recteur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Limiter le nombre d’étudiants internationaux viendrait créer une série de répercussions vraiment importante, à plusieurs niveaux ».

La difficulté d’accéder à des logements est un enjeu depuis plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue. Au point où plusieurs étudiants ont retardé leur entrée à l’université, ont décidé de s’inscrire ailleurs ou ont carrément abandonné leurs études. Pourquoi alors ne pas réduire le nombre d’étudiants admis ?

À cela, le recteur répond que la solution passe plutôt par la construction de plus de logements. « C’est un drame humain à chaque fois qu’un étudiant reporte son projet d’étude parce que nous avons mal réfléchit le développement collectif du logement comme société, lance-t-il. On a besoin d’une réflexion collective ».

Les étudiants internationaux sont essentiels, poursuit-il. « Les gens de la région s’arrachent chaque diplômé de l’université, ils ont besoin de cette main-d’oeuvre, assure-t-il. Les étudiants qui obtiennent un diplôme universitaire jouent un rôle névralgique dans le développement économique, social et culturel de nos sociétés ».

L’UQAT comptait près de 600 étudiants étrangers sur une population étudiante de plus de 7000 l’année dernière. Le nombre d’étudiants internationaux connaît un bond important au pays depuis quelques années. L’an dernier, ils étaient 807 000 à avoir un permis d’étude au Canada. Au Québec, ils ont connu une hausse de 10 % de l’automne 2021 à 2022, selon les chiffres du Bureau de Coopération interuniversitaire (BCI).

En marge d’une rencontre du nouveau cabinet de Justin Trudeau cette semaine à Charlottetown, le ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, Sean Fraser, a affirmé que limiter leur nombre est une option pour faire face à la crise du logement qui secoue le pays. Le gouvernement libéral prévoit d’abord rencontrer les établissements d’enseignement pour discuter du rôle qu’ils peuvent jouer pour diminuer la pression sur le marché locatif.

« De faire porter la responsabilité de cette crise sur les épaules des étudiants internationaux nous semble injuste et aller contre nos valeurs », a de son côté réagit par écrit le recteur de l’Université de Montréal (UdeM), Daniel Jutras. Celui qui est également à la présidence du BCI ajoute que la proposition mise de l’avant par le ministre « n’a jamais été proposée aux universités, en tout cas, pas à l’UdeM, ni à notre connaissance, aux autres universités québécoises. »

Bon nombre de régions au Québec connaissent des taux d’inoccupations très bas et des établissements d’enseignement supérieurs font des pieds et des mains pour trouver des solutions pour loger leurs étudiants. À l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), on préfère accompagner les étudiants dans leur recherche dans un marché locatif maintenant « plus complexe » plutôt que de limiter le nombre d’admissions.

« On est davantage en train de revoir les stratégies d’offre de logements étudiants proche de l’UQTR, souligne un porte-parole, Jean-François Hinse. Nous avons une réflexion au niveau des besoins de main-d’oeuvre ». L’université compte 2300 étudiants internationaux sur plus de 15 000 étudiants.

À l’Université du Québec à Montréal (UQAM), on dit être sensible aux enjeux de logement mais que « si de telles actions gouvernementales devaient se concrétiser, cela aurait un impact sur la diversité et la richesse de la contribution pour notre université, pour Montréal et pour le Québec des personnes étudiantes qui viennent de l’international ».

Pas dans les plans à Québec

Dans une déclaration écrite, la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a indiqué que le Québec n’a pas l’intention d’imposer un seuil sur le nombre d’étudiants étrangers sur son territoire.

« Bien que la délivrance d’un permis d’étude relève du gouvernement fédéral, l’éducation est un pouvoir exclusif du Québec, dit-elle. En ce sens, il revient au Québec et à ses établissements d’enseignement de décider du nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir ».

Elle ajoute que les étudiants étrangers contribuent au dynamisme des cégeps et des universités, et avoir déposé en mai une réforme pour faciliter l’accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux qui maîtrisent le français.