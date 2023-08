Le boycottage de Meta ?

Meta est en guerre contre la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement canadien ? Alors boycottons Meta, suggère un mouvement citoyen. Les AMIS de la radiodiffusion demandent ainsi aux Canadiens et aux parlementaires de cesser de publier du contenu sur les plateformes de l’entreprise américaine, Facebook et Instagram, aujourd’hui et demain.

« En invitant les internautes à éviter de publier pendant 48 heures, nous envoyons un message clair : si nos nouvelles partent, nous partons aussi », a déclaré la directrice générale de l’organisation, Marla Boltman.

Pour rappel, le groupe Meta bloque les contenus d’information sur ses réseaux sociaux depuis quelques semaines en guise de contestation de la nouvelle loi fédérale, qui vise un partage des revenus entre les médias et les géants du Web.