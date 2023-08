Petit miracle au presbytère pour des étudiants étrangers à Granby

Ils l’appellent affectueusement « Frère Alexandre ». Sur la galerie du presbytère de l’église Saint-Eugène, à Granby, le promoteur immobilier Alexandre Bouchard est tout sourire au milieu d’une poignée d’étudiants en soins infirmiers venus d’Afrique à qui il loue à bon prix les chambrettes de cet établissement religieux qu’il a récemment acheté. « Ça doit être à cause des cheveux blancs et de l’église », lance en riant le jeune homme de 31 ans, qui administre une centaine de portes via sa société Gestion d’actifs Centurion.

Et peut-être aussi parce qu’il s’est pratiquement porté en sauveur de cette cohorte de près de 20 étudiants en soins infirmiers inscrits à une formation d’appoint au cégep de Granby par l’intermédiaire du programme gouvernemental visant le recrutement de 1000 infirmiers et infirmières à l’international.

Avec un taux d’inoccupation frisant 0,4 %, parmi les pires au Québec, Granby n’avait effectivement guère à offrir à ces étudiants se cherchant un toit à se mettre sur la tête. « Ils sont arrivés début juin, et le programme commençait à la fin du mois. Ça leur prenait une place. Tu ne peux pas arriver pour étudier et ne pas avoir de chez-vous », souligne Alexandre Bouchard.

Originaire de la Côte d’Ivoire, Olivier Kena le confirme : le logement est le plus grand défi. « On est en contact avec d’autres Ivoiriens qui sont arrivés, et comparés à d’autres régions, les logements sont plus chers ici », relève le jeune père de famille. Un quatre et demie à Granby peut coûter plus de 1000 $ par mois, contre quelques centaines de dollars de moins en Abitibi, par exemple.

Et en Côte d’Ivoire ? Un cinq et demie se loue environ 250 $ par mois s’il est situé à Abidjan, et quelque 100 $ de moins en dehors de la capitale. « Quand je transpose en francs CFA le coût de mon logement ici, à Granby, c’est le prix d’une maison de premier ministre là-bas ! » dit-il en s’esclaffant.

La nouvelle du rachat de ce complexe patrimonial de 80 000 pieds carrés, dont Alexandre Bouchard n’a pas encore scellé le sort, s’est propagée aussi vite qu’une rumeur sur le parvis d’une église. Et elle a sonné une cloche chez Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY), un organisme d’aide aux immigrants de Granby.

« SERY, quand ils ont vu que j’avais acheté, ils m’ont appelé tout de suite pour me demander si j’avais des chambres de disponibles pour loger des étudiants étrangers, le temps qu’ils se trouvent un appartement plus grand, raconte le promoteur. [Le presbytère] avait été habité par des frères et des soeurs. Ça allait être plus facile. On a dit go ! » En deux semaines, 12 chambres et deux appartements ont trouvé preneur.

Une vision de bon Samaritain

Sans prétendre ne pas chercher le profit — aucune entreprise n’a comme modèle d’affaires de faire des pertes ! —, Alexandre Bouchard s’estime « privilégié » de pouvoir développer de tels projets d’habitations à loyer modique en partenariat avec la Ville ou le milieu communautaire. « Malheureusement, on le voit dans l’immobilier depuis quelques années, les gens sont là juste pour l’argent. Moi, je suis là par passion. J’en mange », explique le jeune homme d’affaires, qui, à 13 ans, dessinait déjà des plans de quartier, avant de finir par acheter son premier immeuble à 21 ans.

Loin des requins qui font de la rénoviction en série, il a plutôt un modèle d’affaires, explique-t-il, d’un entrepreneur de proximité, qui concentre ses « portes » dans un secteur de la ville pour mieux connaître « son monde ». C’est celui d’un gestionnaire qui ne s’enferme pas dans sa tour de bureaux et qui veut, au contraire, pouvoir parler de ses projets avec les résidents lors d’une jasette sur le trottoir. « Le contact avec les gens, c’est ma nourriture. »

Propriétaire investi, il a même amené « sa gang » de locataires africains souper au Shaker la semaine dernière. « On a fait trois voyages de char ! » raconte-t-il, sous le regard amusé des étudiants. « Alexandre est partout, tout le temps là pour nous », lance Nestor Ngueta Kiniboa, visiblement très reconnaissant.

Pour Alexandre Bouchard, pas besoin d’avoir bourlingué de par le monde pour comprendre les besoins des autres, en particulier de ceux qui viennent d’ailleurs. « Quand je me lève le matin, je me dis simplement qu’il faut que je sois bon, que je redonne au suivant, dit-il. Moi, on m’a laissé beaucoup de chances. »

Alexandre Bouchard refuse les étiquettes, y compris celle de bon Samaritain. « Je ne suis pas le seul à faire mon bout ! » Il dit simplement vouloir concilier deux visions qui semblent, a priori, antagoniques. « On dirait que si tu es propriétaire, tu es là pour faire de l’argent sur le dos du pauvre monde, et si tu es dans le communautaire, tu dois combattre le diable capitaliste. Mon Dieu, c’est quoi, ça ? Pourquoi l’un n’irait pas sans l’autre ? Pour moi, c’est naturel d’être dans les deux milieux. Même si je suis en affaires, ça n’enlève pas le fait que je peux faire de “bonnes” affaires. »

Le logement, le défi principal

La crise du logement s’aggravera encore pendant quelques années, prédit néanmoins le promoteur, en évoquant l’effet de la pandémie. Ses locataires du presbytère en sont parfaitement conscients, eux qui sont actuellement à pied d’oeuvre pour trouver un appartement plus grand afin d’y loger leur famille. « J’ai commencé à chercher sur Marketplace et Kijiji et je suis en train de mesurer les coûts », raconte Alexandre Ogou, qui accueillera en décembre sa femme et ses cinq enfants.

Malgré des séances d’information du gouvernement et de ses partenaires, Olivier Kena admet ne pas avoir saisi l’ampleur du défi que constituait le logement. Il s’estime chanceux d’avoir pu trouver un appartement plus grand, sans crédit ni garant. « J’ai dit à la propriétaire que je connaissais SERY et je lui ai fourni toute la documentation nécessaire pour la rassurer. » Le bail a pu être signé.

La demande est forte. Alexandre Bouchard dit avoir reçu 90 appels en une semaine pour un appartement un et demie qu’il a affiché. « Les gens nous supplient. J’aimerais ça faire apparaître des logements, mais je ne peux pas. » On a beau avoir l’âme d’un sauveur, il y a des limites à faire des miracles.