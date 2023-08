Une explosion en Colombie-Britannique envoie plusieurs personnes à l’hôpital

Une explosion dans un bâtiment abandonné du centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique, a fait plusieurs blessés, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle s’est produite vers 7 h du matin mardi, près de l’intersection entre la Fourth Avenue et Dominion Street.

Plusieurs blessés ont été transportés à l’hôpital, selon la caporale Jennifer Cooper, mais « leur nombre et la gravité de leurs blessures sont encore inconnus ».

Les services d’urgence sont sur place, a-t-elle ajouté, et les pompiers travaillent à éteindre le brasier.

Mme Cooper indique que Fortis et BC Hydro sont également là pour aider les pompiers à contenir les flammes et aider dans l’enquête.

Elle précise toutefois que la cause de l’explosion n’est pas connue.

D’autres détails suivront.