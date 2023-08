Les jardins urbains dans l’oeil de Valérian Mazataud

7 Céline et ses filles Marion et Laurelou arrosent leur parcelle de jardin du jardin communautaire Basile-Patenaude. Le jardin est particulièrement ouvert aux enfants. Une section leur est d’ailleurs réservée. Un camp de jour et une garderie viennent aussi mettre leurs mains dans la terre des potagers et des fleurs. Autour du jardin on trouve une ruelle verte comestible qui fait la joie des habitants du quartier, ainsi qu’un poulailler et des oeuvres d’art ! Valérian Mazataud Le Devoir