Pierre Ny St-Amand de retour en cour

Le chauffeur d’autobus de la Société de transport de Laval qui a foncé dans une garderie de Laval en février dernier, tuant deux enfants et en blessant six autres, est de retour pour une troisième fois devant le tribunal. Pierre Ny St-Amand est inculpé de neuf chefs d’accusation, notamment d’homicide et de conduite dangereuse ayant causé la mort.