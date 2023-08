John Warnock, l’un des inventeurs du PDF, décède à 82 ans

John Warnock, qui a aidé à inventer le PDF et cofondé Adobe Systems, est mort. Il avait 82 ans.

L’entrepreneur et informaticien de la Silicon Valley, aux États-Unis, est décédé samedi entouré de sa famille, a annoncé Adobe dans un communiqué. La société n’a pas donné de cause de décès ni indiqué où M. Warnock est décédé.

« Le génie et les innovations de John ont laissé une marque indélébile sur Adobe, l’industrie technologique et le monde », a souligné Adobe.

M. Warnock a travaillé pour Xerox avant que lui et son collègue Charles Geschke ne créent une entreprise autour d’une idée rejetée en 1982. Près d’une décennie plus tard, M. Warnock a présenté une première version du Portable Document Format, ou PDF, transformant la façon dont les documents sont échangés.

Originaire de la banlieue de Salt Lake City, M. Warnock s’est décrit comme un étudiant moyen qui s’est ensuite épanoui en mathématiques.

Il a obtenu un baccalauréat en mathématiques et un doctorat en génie électrique, ou informatique, de l’Université de l’Utah et a maintenu des liens étroits avec son État d’origine après avoir pris sa retraite en tant que chef de la direction d’Adobe.

M. Warnock était le fils d’un éminent avocat local, mais était un étudiant moyen jusqu’à ce qu’un enseignant de l’Olympus High School s’intéresse à lui, a-t-il témoigné au magazine des anciens élèves de l’Université de l’Utah, Continuum, en 2013.

« J’avais un professeur incroyable à l’école secondaire qui, essentiellement, m’a complètement transformé, a expliqué M. Warnock. Il était vraiment doué pour vous faire aimer les mathématiques, et c’est là que je me suis lancé. »

Il a continué à être un étudiant « médiocre » autoproclamé lorsqu’il a obtenu son baccalauréat en mathématiques et en philosophie, mais il a fait sa marque en travaillant sur sa maîtrise.

En 1964, il résout le radical de Jacobson, un problème d’algèbre abstraite qui était resté un mystère depuis qu’il avait été posé, huit ans auparavant. L’année suivante, il rencontre sa femme, Marva Mullins, et l’épouse cinq semaines plus tard.

Après un été passé à travailler dans un magasin de pneus, il a décidé que le domaine peu rémunéré de l’université n’était pas pour lui et a postulé pour travailler chez IBM, commençant sa formation en informatique. Il a obtenu un doctorat à l’Université de l’Utah, où il a rejoint un groupe de chercheurs de pointe qui travaillait sur un précurseur d’Internet financé par le ministère de la Défense dans les années 1960. À l’époque déjà, M. Warnock travaillait sur le rendu d’images sur ordinateur.

À la fin des années 1970, M. Warnock a déménagé à Palo Alto, en Californie, pour travailler pour Xerox, sur l’infographie interactive. Là, il a rencontré M. Geschke et s’est mis au travail pour développer InterPress, un protocole d’impression et de graphisme qui serait, ils en étaient convaincus, la vague du futur. Lorsque Xerox rechigne, ils décident de créer leur propre entreprise.

Ils ont fondé Adobe en 1982 et créé PostScript, un programme qui a rendu possible pour la première fois l’impression à petite échelle. La société a ensuite créé le PDF, qui permettait aux utilisateurs de créer des versions électroniques de documents pouvant être conservés et envoyés à d’autres utilisateurs, qui pouvaient les rechercher et les examiner.

Avec cela, Adobe a décollé et le PDF a finalement remplacé de nombreuses copies papier dans les communications juridiques, commerciales et personnelles.

D’autres programmes emblématiques, tels qu’Adobe Illustrator et Photoshop, ont suivi avant que M. Warnock ne quitte son poste de chef de la direction en 2000. Lui et M. Geschke sont restés coprésidents du conseil d’administration de la société jusqu’en 2017, et M. Warnock est resté membre du conseil jusqu’à sa mort.

« John a été largement reconnu comme l’un des plus grands inventeurs de notre génération, avec un impact significatif sur la façon dont nous communiquons avec des mots, des images et des vidéos », a déclaré le président et chef de la direction d’Adobe, Shantanu Narayen, dans un courriel aux employés de l’entreprise.

Après sa retraite, M. Warnock et sa femme ont consacré plus de temps à des passe-temps, tels que la collection de livres rares, dont beaucoup ont été numérisés et mis en ligne sur rarebookroom.org. Ils ont également collectionné de l’art autochtone, y compris des mocassins, des chemises et des perles qui ont fait le tour du pays lors d’expositions.

M. Warnock laisse dans le deuil sa femme et leurs trois enfants.