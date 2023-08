À Saint-Ferdinand, la communauté se mobilise pour garder un immigrant

Dans le Centre-du-Québec, tout un village se mobilise pour empêcher l’expulsion imminente d’un immigrant français qui y est établi depuis 2020. Saint-Ferdinand et la paroisse voisine, Saint-Pierre-Baptiste, refusent de laisser partir Lorenzo Favilli, cuisinier de formation qui vit depuis six ans au Québec et qui a dû en consacrer trois à se battre pour avoir le droit d’y travailler.

Originaire de l’Aveyron, le cuisinier de 33 ans parle un français impeccable, aujourd’hui ponctué d’usages bien d’ici. « Mon bazou » par-ci, « ben crampé » par-là : établi au Québec depuis 2017, Lorenzo Favilli a eu le temps d’en adopter la parlure et de s’ancrer dans le coeur des gens.

« Notre village est unanime, raconte Benoit Brais, secrétaire archiviste pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand, devenu ange gardien de l’immigrant menacé d’expulsion. Tout le monde veut garder Lorenzo ici. »

Pour preuve : une pétition circule depuis peu dans le village pour exiger le droit de cité du cuisinier. Elle a déjà récolté 2000 signatures dans une localité où elle pourrait seulement en obtenir, si l’on ajoute la paroisse voisine de Saint-Pierre-Baptiste, moins de 2500.

« Il travaille en restauration, un domaine où il manque cruellement de main-d’oeuvre par chez nous, souligne le maire de Saint-Ferdinand, Yves Charlebois. Si nous le pouvions, nous en ferions trois copies pour pouvoir le faire travailler dans trois restaurants différents tellement la demande est grande ! »

Un resto-bar du coin, Le William, se dit prêt à l’embaucher pour deux ans à temps plein. Rien n’y fait : malgré cette promesse d’emploi, Immigration Canada maintient son avis de renvoi. À cinq jours de décoller vers une France où, selon Lorenzo Favilli, plus rien ni personne ne l’attend, seule une intervention in extremis du ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller, pourrait encore sauver son rêve québécois.

Le député conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, a écrit au ministre pour lui demander de corriger cette « situation déplorable » et de « surseoir au renvoi » du cuisinier. Immigration Canada, de son côté, refuse de commenter le dossier en raison de son caractère confidentiel.

Un refus et un dossier perdu

Arrivé en 2017 avec une expérience dans les tables gastronomiques de France, Lorenzo Favilli a voulu parfaire son art en apprêtant sa cuisine à la sauce québécoise. Atterri dans la capitale nationale, il a fait ses classes à l’école hôtelière, décrochant en même temps un emploi au groupe Restos Plaisirs, propriétaire de plusieurs bannières à Québec.

Jusqu’en janvier 2020, il avait le droit de travailler au Québec grâce à un permis de travail postdiplôme. Puis la pandémie est arrivée et a déréglé bien des vies, mais elle a complètement fait dérailler celle de Lorenzo Favilli. Les restaurants fermés, il s’est retrouvé du jour au lendemain sans emploi — et sans statut, puisqu’Ottawa a refusé sa première demande de permis de travail permanent, déposée en 2020. Le principal intéressé déplore d’avoir dû lui-même appeler Immigration Canada pour apprendre la décision, au bout de sept mois d’attente.

Sa deuxième tentative d’obtenir un permis, faite en janvier 2021, se trouverait encore aujourd’hui dans les limbes, perdue dans le dédale administratif fédéral. Depuis 2020, de refus en égarement de papiers, Lorenzo Favilli, désormais considéré comme un immigrant légal sans statut, n’a donc plus le droit de travailler. Ses revenus, en trois ans, ont tenu à trois chèques de Prestation canadienne d’urgence.

Solidarité de la communauté

Quand Benoit Brais, aussi responsable du volet alimentaire pour les Chevaliers de Colomb, l’a rencontré en décembre dernier, le cuisinier était mal en point, et avait épuisé ses économies au point d’avoir à peine de quoi manger et faire un plein d’essence.

« Je broyais du noir : les coups de blues et la déprime commençaient à poindre sérieusement », raconte Lorenzo Favilli. « Il était dans le burn-out total », ajoute Benoit Brais.

Ce dernier, ancien camarade de lutte du syndicaliste Michel Chartrand, l’a pris sous son aile et a promis de se battre pour redresser cette « injustice ».

« Il y a à peu près 250-300 personnes prêtes à le cacher ! lance Benoit Brais en riant, avec le bonheur d’un indigné qui ne dédaigne pas la désobéissance quand elle sert une cause noble. Mais ce n’est pas vraiment la bonne façon, ça nous causerait d’autres problèmes… »

« Tout ce que nous demandons aux autorités, ajoute-t-il, c’est de lui redonner sa dignité et le pouvoir de rester dans son pays d’adoption. Lorenzo a choisi le Québec, et nous, notre village, nous l’avons choisi aussi. C’est un immigrant qui parle français, qui a étudié ici, qui veut rester ici et qui, en plus, veut s’établir en région. Si ça, ça ne suffisait pas, il travaille en plus dans un domaine où il manque de main-d’oeuvre et où les restaurateurs répètent à la journée longue que le salut vient de l’immigration. Pourquoi nous le renvoyons chez lui ? »

En attendant que le dossier connaisse un dénouement, les Chevaliers de Colomb aident financièrement le jeune homme. Jeudi dernier, lors d’une soirée consacrée à la chanson, un moitié-moitié a permis d’amasser 400 $ pour Lorenzo Favilli. Dans la communauté, des inconnus, émus par les déboires du cuisinier, lui offrent aussi des « 10 ou des 20 piasses » spontanément. Certains lui proposent le gîte, les plus téméraires lui promettent également la clandestinité, si jamais il décidait de braver l’injonction des autorités canadiennes…

Une défiance que Lorenzo Favilli n’envisage pas de faire sienne. « Ne serait-ce que par principe envers moi-même et par respect pour les gens qui me soutiennent, je ne peux pas lâcher. Je ne suis pas encore dans l’avion : ça peut encore se jouer en peu de temps. Mon dossier est sur le bureau du ministre Miller : mon sort repose maintenant entre ses mains. »