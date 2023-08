La plus vieille école de francisation du Canada menacée de disparaître

L’école de francisation de Trois-Pistoles menace de fermer ses portes. Moins d’une centaine d’étudiants y sont allés s’initier au français cet été, alors qu’ils étaient plus de 300 il y a quelques années. Le village, néanmoins, tient mordicus à garder en vie cet établissement presque centenaire.

Des mots en français baragouiné remplissent, l’été venu, les salles de classe de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Quelques dizaines d’étudiants anglophones terminaient, vendredi soir dernier, leur apprentissage intensif de la langue de Tremblay.

« Moi, j’habite à Ottawa », dit Glenn Benoy, employé du gouvernement fédéral. « À Ottawa, j’entends le français partout. Mais ce n’est pas assez pour parler le français. Trois-Pistoles est parfait pour ça », affirme-t-il dans un français parfaitement compréhensible.

Un à un, ces étudiants de niveau avancé racontent ce qu’ils aiment de leur séjour dans le Bas-Saint-Laurent. Cependant, les succès de cette école de langue fondée en 1932 ne garantissent pas son retour au printemps prochain.

On comptait plus de 250 étudiants par session avant la pandémie, et cette année, ils n’étaient plus que 90. « L’avenir est menacé si le nombre d’étudiants n’est pas atteint », déclare la directrice de l’école, Katayoun Asari. « L’an dernier, on était à 50 étudiants — c’est un nombre pas viable. On comptait environ 10 ou 12 professeurs avant la pandémie. C’est la moitié, en ce moment. Le danger [de fermeture] est réel. »

Photo: Jean-Louis Bordeleau

Cette menace de disparition semble bien réelle. L’école de francisation de Rivière-du-Loup, à 50 km de là, a fermé l’an dernier, malgré près de 50 ans d’activités et des cohortes dépassant la centaine d’étudiants.

Le programme pistolois enregistrait jusqu’à 365 étudiants par cohorte au milieu des années 1990. S’ajoutaient aux traditionnels étudiants canadiens-anglais des personnes originaires du Mexique, de Chine ou d’ailleurs. Plusieurs grandes personnalités ont profité de Trois-Pistoles pour s’initier à la deuxième langue officielle du Canada. On compte parmi les finissants de ce programme initié par l’Université Western des juges de la Cour suprême, des diplomates, d’innombrables fonctionnaires, des médecins, des journalistes. L’ancienne première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a notamment fait ses classes dans le bas du fleuve.

Délier les langues et les cordons de la bourse

Il aura fallu une pandémie mondiale pour annuler une toute première fois cette école rassemblant les deux solitudes canadiennes. L’école d’immersion a continué à fonctionner même durant la Deuxième Guerre mondiale.

Après une session à oublier en 2020, des cours plus ou moins complets en 2021 et en 2022, plusieurs familles d’accueil n’ont pas renouvelé cette année leur intérêt pour héberger des étrangers chez eux. Sans familles d’accueil — la pièce maîtresse de l’acquisition du français —, difficile pour les étudiants d’absorber la langue et la culture locale.

Le retour aux régions des Québécois durant la pandémie ne s’est pas traduit par un renouvellement de ces hôtes, explique la directrice. « Beaucoup de nouvelles familles se sont installées dans la région, mais ils ne connaissent pas l’école. Ils n’ont pas vu la cohorte de 200 étudiants débarquer d’un coup. »

Le goulot d’étranglement de l’hébergement s’aggrave à cause de l’inflation galopante. Le financement, assuré par le programme Explore, est passé cette année de 2800 $ à 3350 $ par personne, la première bonification en quatre ans. Or, cela ne suffit pas à augmenter la compensation versée aux familles d’accueil, soutient en entrevue le maire de la ville, Philippe Guilbert. « Avec la hausse du coût de la vie, ça ne devient pas payant. Les familles ne le font pas pour faire de l’argent, mais elles ne sont pas pour le faire si c’est pour perdre de l’argent. »

Son équipe travaille de concert pour garder cette institution dans la région, à coups de financements ponctuels. Il soupèse actuellement l’option d’ouvrir des hébergements ailleurs que chez l’habitant, comme c’est le cas depuis 91 ans, par exemple dans des hôtels.

« L’objectif, c’est d’atteindre 100 ans… Ça va être difficile », laisse-t-il enfin tomber en fin d’entrevue.

La recette Trois-Pistoles

Durant ces deux sessions, au printemps et à l’été, la ville de Trois-Pistoles tout entière devient une école. « Il y a toujours une fébrilité. Imaginez : plus de 200 étudiants dans une ville de 3200 personnes ! Ça paraît », dit le maire.

Les Pistolois ont appris avec le temps à adorer les étudiants et leur accent cassé. Pour ces derniers, chaque sortie se transforme en examen. Heureusement, les commerçants ont appris depuis longtemps à articuler leurs mots et à marteler les syllabes afin de faciliter les échanges. Paraît-il même que le propriétaire du café tend l’oreille lorsque ces étudiants entrent dans son commerce, prompt à s’assurer que tout ce beau monde parle français même en l’absence de professeurs.

« Ils parlent vitement, confie l’étudiante Alison Feuerwerker. Mais, les gens sont habitués aux étudiants. Ils comprennent. Ils répètent. Ils sont patients. »

« Il y a le mot écrit, le mot oral du prof, et le mot local, renchérit Glenn Benoy. Pour moi, apprendre le français que les gens parlent, c’est essentiel. C’est une excellente manière d’être à l’aise. »

« La plus grande valeur des cours d’été de Trois-Pistoles, c’est la façon dont ils lient plus étroitement les peuples du Canada », déclarait en 1951 le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent. Les avantages d’une telle école se traduisent aujourd’hui en retombées économiques, amoureuses et démographiques. Par exemple, d’anciens étudiants pourvoient aujourd’hui des postes de professeurs d’anglais dans la région.

Une équipe de tournage de l’ONF captait d’ailleurs en 1945 sur pellicule les bienfaits de cette formation aux allures de vacances.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.