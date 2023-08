François Legault rencontre la FIQ

Les négociations entre le gouvernement du Québec et les syndicats du secteur public battent leur plein depuis des mois sans que les parties en soient arrivées à un accord. Voilà pourquoi le premier ministre, François Legault, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, rencontrent cet après-midi la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard. La FIQ représente plus de 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Elle ne fait pas partie du front commun intersyndical dans le cadre de ces négociations.