Une justice parallèle pour des accusés célébrissimes

Les plateformes numériques devraient-elles donner la parole à des personnages sous le coup d’accusations criminelles ? Sur les réseaux sociaux, des célébrités profitent de leur tribune pour discréditer la justice qui les rattrape et rallier l’opinion publique à leur défense. Un comportement dangereux, selon certains, qui serait vite condamné dans le monde réel.

En matière de nudité, Meta, qui possède notamment Facebook et Instagram, a fait sienne la fameuse réplique de Tartuffe : « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ! » L’entreprise prêche la pudeur au nom de « certaines personnes [qui] peuvent être sensibles à ce type de contenu. »

Mais elle ne s’émeut pas lorsque l’influenceur phallocrate Andrew Tate, accusé en Roumanie de trafic d’êtres humains, de viol et de crime organisé, profite de sa tribune pour prêcher à ses 8,9 millions de fidèles abonnés Facebook.

L’homme a pourtant fêté Noël 2022 en prison. En attendant le début de son procès, il gazouille son innocence à ses 7,7 millions d’abonnés sur X et en profite pour pourfendre les procureurs, la justice et les médias, tous membres d’une « matrice » obsédée par la censure — et particulièrement la sienne.

Sur Spotify, la chaîne d’Andrew Tate, TATE Speech, figurait parmi les plus consultées la semaine dernière, avant que la plateforme la retire, trois jours après que Le Devoir a interpellé l’entreprise dans le cadre de cet article.

Pour sa part, l’ancien président Donald Trump, de plus en plus embourbé dans ses propres affaires judiciaires, insulte presque sans relâche ses accusateurs sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, le 14 août dernier, il partageait à ses 34 millions d’abonnés un communiqué de la « Trump Team » accusant les procureurs liés à ses nombreux déboires d’être « dérangés » et des « partisans enragés », affamés de gloire et de fortune.

Deux pays, deux mesures

« Aux États-Unis, il y a une tendance à considérer que la liberté d’expression est très large, et Donald Trump en profite, indique Pierre Trudel, professeur de droit à l’Université de Montréal et chroniqueur au Devoir. Au Canada, par contre, même une personnalité très connue qui fait face à des accusations ne peut pas dire le millième de ce que Trump dit sur les réseaux sociaux : il serait accusé d’outrage au tribunal. L’administration de la Justice, ici, doit se faire dans un climat serein. »

Les plateformes numériques laissent libre cours aux envolées de ces accusés qui comptent leur auditoire en millions. Une vidéo publiée le 4 août sur X et Spotify montre Andrew Tate assimilant la poursuite contre lui à « du vent » orchestré par des « femmes malicieuses assoiffées d’argent et de gloire ».

« Où sont les preuves ? Où sont les victimes ? » interroge-t-il avec indignation dans la vidéo de 6 minutes, diffusées sur X et Spotify. L’influenceur ne précise que l’acte d’accusation, étalé sur 370 pages, fait état de sept femmes présumément agressées par Andrew Tate, son frère Tristan et deux autres accusés.

Il ne précise pas non plus que le magazine Rolling Stone a obtenu des messages écrits par l’influenceur sur sa chaîne War Room – PhD. Dans ce contexte, l’acronyme, normalement associé à un diplôme doctoral, signifiait « Pimpin’Hoes Degree », soit « diplôme en proxénétisme ».

Cette chaîne a maintenant disparu. Sa description, elle aussi effacée, allait ainsi, rapporte Rolling Stone : « Mon travail était de rencontrer une fille, de la faire tomber en amour avec moi jusqu’à ce qu’elle fasse tout ce que je lui dis, puis de la placer devant une webcam pour que nous devenions riches ensemble. »

Parmi les accusations portées contre lui : avoir leurré des femmes pour les forcer à produire du matériel pornographique.

Respect du processus judiciaire

Donald Trump et Andrew Tate, comme tout autre accusé, ont droit à la présomption d’innocence. Celle-ci n’autorise pas tout, croit toutefois Pierre Trudel.

« La présomption d’innocence n’accorde pas le droit de dire n’importe quoi et de critiquer le juge et les accusations dont nous sommes l’objet. Dès que quelqu’un dit : “le juge est un vendu, je n’ai rien fait”, ça mine l’appareil de justice et c’est extrêmement grave. La loi doit prévaloir dans un État de droit, et nous devons respecter le processus judiciaire, un peu comme il faut respecter l’arbitre dans un match de hockey. »

Au Québec, le Code civil prévoit qu’une personne se rend coupable d’outrage au tribunal si elle entrave la cour de la Justice ou si elle porte atteinte à la dignité du tribunal. « Si nous voulons être cohérents, poursuit le professeur de droit, ce que nous interdisons dans la rue, nous ne pouvons pas le tolérer sur les réseaux sociaux. »

Le professeur de journalisme à l’UQAM Jean-Hugues Roy croit qu’il faut manipuler la censure avec précaution. « Il faut avoir le droit de critiquer l’appareil judiciaire, explique-t-il. Quand, au Québec, le juge Matthieu Poliquin a absous conditionnellement Simon Houle, plusieurs personnes ont manifesté leur indignation sur les réseaux sociaux. Il faut préserver le droit de faire ça. »

Les cas d’Andrew Tate et, à plus forte raison encore, de Donald Trump revêtent cependant un caractère exceptionnel, puisque tous deux critiquent la justice en étant en flagrant conflit d’intérêts.

« Aucun juge ne les a encore déclarés coupables, ajoute-t-il. Je ne vois pas comment nous pouvons les empêcher de clamer leur innocence. S’ils sont condamnés et qu’ils continuent de dire “je n’ai jamais fait ça”, nous saurons alors que ce sont des mensonges parce qu’un tribunal les aura condamnés. Tant qu’un juge ne prononce pas un verdict, c’est possible qu’ils soient injustement accusés, et ils ont le droit de le prétendre. »

Aucune des plateformes citées ci-haut n’a répondu aux sollicitations du Devoir.