Si vous les avez manqués

La papeterie Saint-Armand ferme son atelier de Montréal

La papeterie Saint-Armand, à Montréal, où David Carruthers et Denise Lapointe font du papier de grande qualité à la main comme à la machine depuis des décennies, cessera ses activités au 3700, rue Saint-Patrick en décembre prochain. Dans Ville-Émard, le long du canal de Lachine, cette petite entreprise, qui continuait de faire vivre à sa manière artisanale et humaine l’histoire industrielle du quartier, n’en peut plus de s’essouffler. Une fermeture comme un symptôme de la fin d’une époque, et de certains possibles de Montréal. Visite.