Vers une certification «adapté au télétravail» pour des chalets

On estime que 900 000 Québécois télétravaillent à temps partiel ou complet depuis la pandémie. L’industrie du tourisme cherche à les attirer en leur offrant des lieux de villégiature déguisés en bureaux. Pour mieux attirer des milliers de dollars potentiels, une certification propre à ces domiciles adaptés au travail à distance devrait voir le jour sous peu.

Les deux chalets que possède Anthony Tardif dans le nord de Montréal se mettent à jour. Ils se synchronisent à l’époque du télétravail après avoir été loués durant des années à de simples vacanciers. Anthony et sa conjointe veulent ouvrir leurs portes aux professionnels qui rêvent de profiter d’un espace de télétravail plus inspirant que leur domicile sans quitter le Québec.

« On veut le moins de problèmes possible et de belles expériences. On aime cette clientèle-là. Je préfère ça à une bande de jeunes qui viennent faire le party », dit-il.

Lui et sa conjointe devraient être les premiers propriétaires à détenir la certification « Partout chez nous », une formule qui doit être lancée sous peu.

Des modifications s’imposent pour qu’une résidence soit propice au télétravail, énumère-t-il : un bureau, deux écrans, une chaise ergonomique et, surtout, une connexion Internet impeccable. Pour ce dernier point crucial, Anthony Tardif s’est procuré une soucoupe Starlink, le service de connexion Internet satellitaire d’Elon Musk. « C’est le jour et la nuit comparativement à ce qu’on avait avant », assure-t-il. Une fois les télétravailleurs partis, il range tout cet équipement dans un casier fermé aux locataires de courte durée.

Une manne pour les régions

L’idée de certifier des tiers-lieux pour attirer les nomades numériques de l’intérieur vient de Jean-Philippe Blais et de Julie Houde.

« Ce que le nomade veut faire, c’est voyager, demeurer quelque part, vivre quelque part, découvrir le lieu et, évidemment, continuer de travailler, explique cette dernière. Ce ne sont plus tous des employés indépendants, à leur compte. Souvent, le nomade voyage seul ou à deux. Louer un Airbnb, c’est souvent trop cher. »

L’occasion d’affaires est aussi alléchante pour cette clientèle « à cheval entre le tourisme comme on le connaît et le tourisme d’affaires qui assiste à des congrès ». Les dépenses de ces nomades numériques étaient estimées à 200 milliards de dollars américains en 2022, soit une croissance de 31 % par rapport à 2021. Si la tendance se maintient, elles devraient doubler d’ici 2027, selon les projections d’Euromonitor International.

Cette nouvelle formule a tout pour plaire aux régions d’accueil, selon le duo d’entrepreneurs. Contrairement aux voyageurs qui achètent souvent leur essence, leurs articles d’épicerie et tous leurs biens dans la ville de départ, « sans laisser un sou dans la région », ceux qui louent un hébergement pour un mois ou deux n’ont « plus le choix », de dire Julie Houde. « On les appelle les “citoyens éphémères”. »

Leur certification est encore à la phase « test », précise-t-elle. Toutes sortes de lieux sont à l’étude. « L’autre jour, j’ai télétravaillé dans une locomotive abandonnée au milieu d’un champ de citrouilles. Avec un Starlink et une batterie, je suis fonctionnelle. »

Peu importe leur nature, ces nouveaux types de milieux de travail semblent là pour durer. Aujourd’hui, pas moins de 36 % des salariés travaillent dans un tiers-lieu au moins une fois par semaine, une hausse de 8 % en un an, selon une analyse de la firme JLL.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.