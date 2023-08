4 À gauche: y a des projets parallèles qui naissent, vivent un temps et puis meurent dans un oubli relatif. Et il y a la fusion du chanteur Mononc’ Serge et des métalleux d’Anonymus. Cette union jadis étonnante célébrera son 20e anniversaire cet automne. À droite: depuis sa fondation, en 1986, la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal a soigné plus de 10 000 oiseaux d’une trentaine d’espèces, de la petite nyctale au harfang des neiges, en passant par plusieurs espèces de faucons. Ici, une petite nyctale était auscultée. Valérian Mazataud Le Devoir