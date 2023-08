La ruée vers l’or, version 21ᵉ siècle

Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d’une certaine frilosité face à la « modernité », de jeunes irréductibles pratiquent des métiers qui semblent sortis d’une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Aujourd’hui : les prospecteurs.

Les succès de prospecteurs abondent au Québec. Pensons à M. Horne, le chercheur de cuivre qui fera naître Rouyn-Noranda. Idem pour les nombreux découvreurs d’or qui fondèrent Val-d’Or. Ou encore l’Innu Mathieu André, qui guida les industriels vers les roches couleur rouille du Labrador, présage des mines de fer de la Côte-Nord.

Le plus récent de cette lignée de prospecteurs-pionniers se nomme André Gaumond. Le Québécois a cru avant les autres aux expéditions préludant l’ouverture en 2015 de la mine Éléonore. Ce gisement d’or de la Baie-James vaut au bas mot 20 milliards de dollars bruts. L’explorateur profite calmement de ses redevances méritées, ses « royautés », depuis sa découverte. Exploiter le minéral n’a jamais fait partie de ses plans, raconte-t-il en entrevue au Devoir. « C’était clair dès le départ. Un jour, si on trouve quelque chose, on va vendre. That’s it, that’s all. »

La route fut longue avant de décrocher le gros lot. André Gaumond démarre sa société « junior » en 1992, à 32 ans, puis délaisse progressivement son emploi d’« analyste minier » pour se consacrer pleinement à l’exploration. « Plus je travaillais dans la région, plus je tombais amoureux de la Baie-James. Je ne dis pas juste ça de façon poétique. Je suis tombé amoureux du potentiel. Je voyais bien que la région avait été sous-explorée. »

Aucune mine n’occupait le territoire à l’époque. Aujourd’hui, la Baie-James ne compte qu’un seul autre gisement exploité. De diamants celui-là.

Or, le territoire est depuis longtemps bardé de barrages, d’aéroports et d’autres bâtiments utiles aux expéditions de prospecteurs. « 600 kilomètres sur 600 kilomètres. C’est ça, mon terrain de chasse », résume André Gaumond.

Lors de ses aventures, ses allées et venues dans le territoire soulèvent les espoirs, mais à quatre reprises, les gisements s’avèrent trop petits pour être exploités. « C’est comme un “X” sur une carte aux trésors. Tu te rapproches… Tu te rapproches… Tu te rapproches… Tu finis par trouver le jackpot, mais ça nous a pris 13 ans avant de trouver le jackpot ! »

Il dit devoir sa découverte à la chance, la « grâce de Dieu », à une stratégie d’affaires, la « grâce de Gaumond », mais aussi à la persévérance de son équipe de prospecteurs associés, « la meilleure équipe d’exploration du Québec ».

La brillante trouvaille remonte à un après-midi d’octobre « mouillé et froid » de 2003, raconte-t-il. Alors que la neige commence à tomber et que la campagne de recherche tire à sa fin, un des géologues se fatigue. Le chercheur d’or est trop vidé pour prélever l’ultime échantillon du dernier affleurement du secteur, sur un cap « de la grosseur d’une assiette ». Quelques jours plus tard, juste avant de plier bagage, il envoie un collègue récupérer le dernier caillou de l’expédition. Bingo ! La concentration en or est celle que l’on cherchait.

Rêver d’or et d’argent

Ils sont peut-être plus d’une centaine au Québec à explorer les recoins oubliés de la terre à la recherche de minéraux précieux. Une dizaine de personnes se forment à tout le moins au métier chaque été uniquement au Saguenay. La plupart sont à la retraite et pratiquent ce métier tel un loisir.

Paul Gagnon fait partie de ceux-là. Joint par téléphone, il quittera dans quelques jours son domicile d’Arvida pour le nord-est du Lac-Saint-Jean en suivant les traces des compagnies forestières qui ont ouvert le chemin. Il partira fouiller le sous-sol de la région une loupe dans le cou, une pelle dans la main, de quoi partir en expédition sur le dos, et une poignée d’amis autour de lui.

« Les gens pensent qu’il y a des satellites qui ont trouvé tout qu’il y avait dans le sol. C’est complètement faux. Il n’y a rien de plus faux, affirme-t-il. Les compagnies engagent encore des prospecteurs. Il faut aller sur le terrain, avoir la roche dans les mains. »

À chaque piste concluante, « on achète les claims sur cette terre », explique le prospecteur. « Et puis [le gouvernement] va nous donner une période de deux ans pour travailler, pour essayer de sortir le plus possible la qualité, la quantité. […] Si le montant de dépenses qu’on a fait sur ce terrain-là respecte les normes minimales du gouvernement, c’est-à-dire environ 200 $ pour deux ans par claim, là, on peut les renouveler pour deux autres années, et ainsi de suite. »

Tant s’en faut, le butin finit souvent par ne rembourser que les coûts d’expédition. Les plus chanceux gardent en général profil bas sur les sommes gagnées grâce à leurs découvertes. Par exemple, Paul Gagnon a trouvé il y a quelques années un « bel indice de cuivre, de nickel, de cobalt » dans les monts Valin, une information précieuse qu’il a vendue « quand même à un bon prix ».

La ruée vers les terres rares

Pour trouver le bon filon dans toute cette nature sauvage, les prospecteurs se basent tout de même sur des techniques de repérage modernes. Les indices se trouvent dans les « anomalies » détectées par le gouvernement dans ses « analyses aquatiques », explique Paul Gagnon.

« Assez souvent, on parle de sédiments de fonds de lac. Par exemple, si le bruit de fond d’une région donnée va être de 145 ppm en nickel et que, tout un coup, on sort 350 ppm dans un échantillon [le gouvernement] va dire, il y a anomalie ! Mais il ne va pas plus loin que ça. »

C’est là que les prospecteurs entrent en jeu pour remonter à la source de cette anomalie.

« La première chose qu’on fait, c’est de casser la roche et de regarder à la loupe afin de trouver des indicateurs d’un minéral intéressant », détaille le prospecteur d’expérience. Viennent ensuite les tours de passe-passe : un peu d’acide qui réagit laisse deviner du nickel, un aimant qui force suppose de la magnétite, un capteur de radioactivité vibre près de l’uranium, tandis qu’un courant électrique détecte les métaux conducteurs et précieux, comme le cuivre.

L’or attirera toujours l’homme. Des Américains ont été repérés en Beauce en train de tenter l’orpaillage, le fameux écumage du lit des rivières à l’aide d’un tamis. De nos jours, on parle aussi d’une ruée vers le niobium, le vanadium ou le lithium, ces minéraux essentiels à la construction d’automobiles électriques. « On appelle ça les saveurs du jour », se plaît à dire Paul Gagnon.

La forêt boréale québécoise regorge de ces minerais, promet-il, avec pour preuve la mine de niobium à Saint-Honoré, au Lac-Saint-Jean.

Explorer le territoire est plus facile aujourd’hui que jadis, croit enfin André Gaumond. Plusieurs investisseurs locaux soutiennent les expéditions, la stabilité du pays attire bien des compagnies, les infrastructures de base parsèment le paysage et les minéraux cachés au Québec ne cessent de prouver leur valeur. « On a tous les éléments pour réussir, il faut juste avoir le guts de se lancer. »