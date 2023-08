Averse de lumière

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Septième de huit articles.

Une douce brise souffle sur Athènes en ce début d’avril. Les feuilles des arbres de la rue Athinas, près du marché central, s’agitent comme la foule des passants. Les gens de la ville achètent leurs semis, leurs plants et leurs boutures.

S’y mêlent déjà, très nombreux, les touristes venus de partout, cherchant les rayons, enlevant des pelures, lorgnant vers les terrasses où ils dégusteront mezzé et autres gyros. Le quartier Omónia ressemble à un chaos bienfaisant.

Je suis la première à bord de l’imposant autocar qui nous mènera au cap Sounion, sur la pointe la plus méridionale de l’Attique, à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Athènes. J’occupe une place princière entre le chauffeur, John, et la guide, Eva. Il fait un soleil de commencement des temps dans un ciel azuré. « Les Grecs ont toujours voué un culte à la lumière, écrit Sylvain Tesson, elle inonde la vie, réjouit le monde. »

Nous mettons une bonne heure à cueillir les clients des hôtels de la ville qui souhaitent voir le célèbre cap, Japonais, Malaisiens, Allemands, Français, Américains. Le centre de la capitale est bientôt derrière nous. On jette un dernier regard sur le Parthénon, dressé sur son rocher de l’Acropole dans des teintes rose-orangé qui lui donnent un air de gâteau d’anniversaire.

Une histoire touffue et complexe

Ça y est, nous sommes en route. Eva égrène par grands pans l’histoire d’Athènes et de la Grèce. Civilisation minoenne qui disparaît subitement et mystérieusement, puis mycénienne, où les Doriens conquièrent tout le pays. Ensuite l’époque classique : Athènes mène une lutte acharnée contre Sparte, la cité rivale, mais aussi contre l’Empire perse, en pleine expansion.

Unir la myriade de tribus grecques, seul Alexandre le Grand y parviendra. Le jeune roi, l’une des plus grandes figures de l’histoire universelle, conduira ses armées à bride abattue en Asie Mineure, en Égypte, en Perse et en Inde, jusqu’à ce que ses soldats n’en puissent plus et lui crient STOP, on s’arrête ici, on rentre chez nous. « J’ai compris que j’étais un roi que rien ne rassasie », écrit Laurent Gaudé à propos d’Alexandre dans son très beau texte Le tigre bleu de l’Euphrate, joué au théâtre de Quat’Sous, à Montréal, en 2018. « Et que cette faim qui me rongeait les sangs, Cette faim de terre / De foule / Et de vitesse, Rien, jamais, ne l’apaiserait jusqu’à la mort. » Alexandre mourra au faîte de sa gloire, assassiné à 33 ans. Après lui, la Grèce ne sera en rien pareille, affaiblie, bientôt la proie de Rome et des Romains.

Nous traversons Glyfáda, en banlieue d’Athènes, une agglomération qui passe pour la Beverly Hills de la Grèce. Des vedettes de tout poil y ont leurs quartiers. « Sur votre droite, le Grand Resort Lagonissi, où une suite pour une nuit coûte jusqu’à 20 000 euros [30 000 dollars canadiens]. » Tout l’autocar s’esclaffe. Nous longeons la mer Égée. Une pie fend le vent. C’est soufflant de beauté.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Dans son microphone, Eva poursuit ses explications historiques. J’admire son sens de la synthèse d’une histoire touffue et complexe, aux enchevêtrements compliqués. « Après les Romains, raconte-t-elle, commence une longue période byzantine qui va durer 11 siècles, de 330 à 1453. » Entre-temps, l’apôtre Paul a christianisé le pays et des contrées au-delà. Byzance, située à l’entrée du Bosphore, sera renommée « Constantinople » en 330, flamboyante capitale de l’Empire romain d’Orient, dont fait alors partie la Grèce, tandis que Rome est la capitale de l’Empire romain d’Occident.

Regain des tensions gréco-turques

1453. Incroyable séisme géopolitique, tremblement de l’histoire : les Turcs font la conquête de Constantinople. Devenue la capitale de l’Empire ottoman, la ville adopte le nom « Istanbul ». L’islam a vaincu la chrétienté, l’Empire byzantin s’effondre. La Grèce vivra sous occupation turque — ou ottomane — jusqu’à son indépendance, obtenue en 1829 après huit années de guerre.

« Certains d’entre nous continuent à parler de Constantinople plutôt que d’Istanbul », raconte Eleana Ghioni, une trentenaire croisée dans un restaurant du quartier Omónia. Le Ta Karamanlidika se targue d’ailleurs d’apporter à ses plats « les saveurs traditionnelles de Byzance ». Sept siècles après, la défaite du 29 mai 1453 — un mardi — passe encore difficilement. Vous lirez sur certains sites que le mardi est parfois vu comme un jour néfaste pour les Grecs. Et, du côté des Turcs, même ressentiment : ils sont nombreux à dire « Stanbul », plutôt qu’« Istanbul », « is- » étant une racine grecque…

Avec, en toile de fond, la Turquie affirmant des ambitions de puissance régionale, les tensions gréco-turques ont repris de la vigueur. Bruits de bottes, exercices militaires, multiples violations de l’espace aérien… la frontière gréco-turque est en état d’alerte quasi permanent. Le site Euro|Topics titrait en septembre dernier :« Le risque d’une guerre entre la Grèce et la Turquie ».

Le sociologue et journaliste grec Polydefkis Papadopoulos s’en alarme. Pesant ses mots, il pense que la guerre est inéluctable à plus ou moins brève échéance. « La Grèce est en train de s’armer, et il ne faut rien attendre de l’Europe. » Ses grands-parents, des Grecs d’Asie Mineure — plus ou moins l’actuelle Turquie —, ont dû fuir l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Polydefkis porte d’ailleurs un vieux prénom grec d’Asie Mineure.

L’autocar avance sur la péninsule attique comme un bathyscaphe — mot d’origine… grecque — dans la mer. Eva poursuit. « Quand les Grecs d’Asie Mineure ont été chassés lors du pogrom d’Istanbul, en 1955, notre pays leur a offert des terres, ici, autour. »

Une averse lumineuse

Enfin Sounion et son cap, où le temple de Poséidon trône, impérial, au-dessus de la mer. Partout alentour, un paysage aride, sec, fait pour les oliviers, les scorpions et les amoureux du sublime. Les autocars déversent leurs passagers en grappes. Les grappes font le tour de l’édifice dorique, se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre à rythme cadencé, un peu comme les pêcheurs autour d’une fosse à saumons. Amateurs de contemplation en solo, vous abstenir. Et puis non, ne vous abstenez pas ! Vous rateriez la chair même de la lumière. Le feu des marées. La blancheur irradiante des colonnes du temple du dieu de la mer et protecteur des marins.

Soudain, un oiseau au panache élégant, bec rouge et ventre chamois, vient jouer à cache-cache entre les colonnes de marbre. C’est la fameuse perdrix choukar, familière de l’endroit. Peu farouche, indifférente aux visiteurs à téléphone et à chapeau qui gesticulent. Comme détachée des événements de ce monde.

Je pense à la pièce du Grec Aristophane Les oiseaux, jouée à Athènes en 414 av. J.-C., et encore jouée, vingt-quatre siècles plus tard, en 2017, à Toulouse. Alors que la guerre bat son plein entre la cité athénienne et sa rivale, Sparte, le poète imagine une assemblée d’oiseaux qui se convainc de fonder dans les airs une cité pour échapper à la bêtise des humains qui guerroient sur terre.

La chouette choukar prend son envol. S’en va-t-elle rejoindre sa cité dans les nuages, loin du brouhaha du cap Sounion ? Loin de la folie des hommes qui se regardent en chiens de faïence bien près d’ici, dans la mer Égée, où Turcs et Grecs se disputent des îles ? Et au-delà de la mer Égée, en Ukraine, en Arménie, en Syrie et autres Soudan ? Paisible chouette, oiseau libre dans la lumière. « Les Grecs ont tiré des enseignements de cette averse lumineuse, écrit Sylvain Tesson. À force de vivre dans un rayon d’or, ils ont compris que le séjour terrestre ressemblait à ce court intervalle entre le matin et le soir, où tout se dévoile, et qui s’appelle le jour et dont l’addition constitue une vie. »