La rencontre à Camp David

Le président des États-Unis, Joe Biden, réunit ce vendredi les dirigeants sud-coréen et japonais à sa résidence officielle de Camp David, dans le Maryland, pour lancer une nouvelle ère de relations trilatérales en réponse à l’alliance entre la Chine et la Corée du Nord.



Le sommet survient en contexte d’avancées diplomatiques entre le Japon et la Corée du Sud, qui entretiennent des relations tendues depuis l’occupation japonaise de la péninsule coréenne des années 1910 à 1945.

Le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, John Kirby, a salué mercredi le « courage politique » de Fumio Kishida et de Yoon Suk-yeol, affirmant que le premier ministre japonais et le président sud-coréen jetaient ainsi les bases d’un renforcement de leur sécurité et de leurs économies.