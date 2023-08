Le snowbird nouveau est arrivé

Ils sont traducteurs ou artistes, travaillent dans le marketing, la technologie ou les ressources humaines. Ils se déplacent au gré des saisons d’une ville à l’autre, traînant dans leur valise aussi bien leur maison que leur bureau. On les appelle les nomades numériques, et ils forment une cohorte de travailleurs étrangers qui ne cesse de grossir dans le monde depuis la fin de la pandémie. Gros plan sur ces immigrants qui choisissent la vie d’errance, pas toujours au bénéfice des sédentaires sur place.

Ziad Saab estime prendre l’avion environ une fois par mois. Pour le travail, le voyage, ou les deux à la fois. Le Québécois est de passage quelques jours à Montréal, mais s’envole bientôt pour la Colombie. Il y ouvrira une résidence pour nomades à la fin août et, du même coup, y établira son camp de base pour ses innombrables voyages sur la planète. « Je suis employé canadien. Je paie des impôts au Canada, mais c’est bizarre parce que je ne vis pas ici. Pour ne plus être un résident fiscal ici, tu dois être résident fiscal ailleurs », précise-t-il.

Puisque le télétravail est obligé par son employeur, il en profite pour faire le tour du monde tout en accomplissant ses tâches de programmeur. « J’ai toujours aimé découvrir de nouvelles cultures. Pouvoir le faire sans prendre de vacances, c’est très intéressant », raconte le nomade aguerri.

Il représente en quelque sorte le profil type de ces Snowbirds du 21e siècle. Grâce à l’essor du travail à distance, plus besoin d’attendre la retraite pour fuir l’hiver québécois. Le nombre de ces employés sans bureau fixe a doublé depuis la pandémie, selon une étude américaine.

Pas toujours facile de vivre dans sa valise

Le nomadisme se fait aussi dans le sens inverse. De plus en plus d’Américains bougent vers Montréal pour profiter de la vie ici, tout en demeurant dans leur fuseau horaire natal.

Christine Hall vient tout juste de débarquer au Québec après des années de télétravail en Indonésie, au Portugal, en Italie, à Barcelone ou à Budapest. « J’ai loué un appartement pour un an à Montréal. C’est le plus long depuis très longtemps », dit-elle en anglais avec son accent bostonnais. Cette nomade des temps modernes travaille de partout à son compte. « Jeune, j’ai vu le style de vie américain typique que je devais suivre : aller à l’université, avoir une job, se marier, avoir un chien, etc. Je n’ai jamais adhéré à ce mode de vie », justifie-t-elle.

Pas si simple, par contre, le mode de vie de nomade, selon la dizaine de nomades interrogés par Le Devoir. Les nombreux vols en avion peuvent rapidement tourner au cauchemar en cas d’annulation. Avoir la discipline de travailler alors que tout invite au loisir n’est pas fait pour tout le monde. Et une fois à destination, tout est toujours à recommencer. « Tu détruis ta routine sans arrêt. C’est dur d’avoir une stabilité émotionnelle », avance Keith Hartnett, nomade enregistré aux États-Unis et rencontré à Montréal. « Je dois apprendre à acheter mon épicerie tous les trois mois. »

Pourquoi choisir Montréal ?

La métropole québécoise attire, car elle est une ville « sécuritaire » où on se sent « libres ». La « culture du café » est très développée, un atout quand on cherche un lieu tranquille pour travailler. Sans oublier le Bixi, un moyen de transport pratique, les nombreux festivals à longueur d’année, de même que la langue anglaise couramment parlée dans les rues, selon la recension du Devoir.

Malgré tout, Montréal se classe 298e au monde dans le tableau des villes les plus attirantes pour cette nouvelle forme d’immigrants. Alors, pourquoi Montréal ?

« Le coût de la vie ici est vraiment plus bas », affirme en anglais Elaine Tsung, Vancouvéroise d’origine qui circule au gré des saisons entre sa ville natale, Montréal et le Mexique. « Je ne suis même pas tentée de retourner au Mexique en ce moment. Avec le peso qui est fort, je paie 1000 $ par mois pour me loger. […] Par contre [à Montréal], c’est un vrai défi d’obtenir un bail. »

Combien sont-ils à vivre au Canada ? Impossible de le savoir, car ils rentrent au pays grâce à un visa « visiteur de six mois ». Il est très facile de renouveler ce papier en quittant quelques jours pour les États-Unis « faire le tour du poteau », puis rentrer de nouveau au Canada en demandant une seconde fois pour le visa touristique. Il y a là « une zone grise » , de l’aveu de plusieurs nomades, qui est toujours un peu stressante à traverser lorsque l’on rencontre un douanier.

Un embourgeoisement global

Ces promesses de voyages perpétuels éclipsent aussi des réalités moins roses pour les habitants des villes hôtesses.

« Il y a cette prétention d’être près de la culture locale, d’être authentique, mais c’est un peu de la foutaise », laisse tomber en entrevue David Arenas, anthropologue qui a étudié en profondeur la question des migrations économiques. « Mais est-ce que les gens tombent vraiment en amour avec Medellín ou Mexico ? Je ne pense pas. C’est plutôt un plan pour vivre une vie de privilège avec un taux de change avantageux. »

Il revient tout juste d’un voyage d’observation au Cap. La capitale législative sud-africaine est en voie de devenir la nouvelle terre promise pour les nomades européens.

L’ensemble de la communauté de nomades se retrouve dans le même quartier, « dans leur petite bulle », assure le chercheur, et ils concentrent leurs dépenses dans des endroits précis, aux standards précis, « sans verser d’argent où les gens vivent ».

« Beaucoup disent que le nomadisme numérique est l’entrée vers une culture globale. En fait, ça se réfère seulement aux standards de vivre américains. […] Ça mène plutôt vers un embourgeoisement global. » Un aller simple à la fois.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.