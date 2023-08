La dentelle sous toutes ses coutures

Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d’une certaine frilosité face à la « modernité », de jeunes irréductibles pratiquent des métiers qui semblent parfois sortis d’une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Troisième article de notre série : les dentellières.

Croiser, tourner. Croiser, tourner. » De délicats fils blancs dansent sous les doigts d’Hélène Pellerin. « J’avance d’un pouce à l’heure », explique la maître dentellière. Cette technique ancestrale a failli disparaître au Québec au siècle dernier. Elle connaît aujourd’hui un nouvel essor.

Est-ce une technique ? Est-ce un art ? Certaines se disent techniciennes et d’autres artistes parmi les dizaines de femmes réunies sous les voûtes colorées de la convention annuelle des dentellières du Québec.

Photo: Adil Boukind

Dans ce couvige — le nom de ces rassemblements de dentellières —, on trouve tous types de créations : coiffes, mouchoirs de mariée, vêtements, centre de table, coussin, châles.

« C’est un dessin, en fait », souligne Hélène Pellerin. Assise devant son coussin, elle pique des aiguilles aux endroits indiqués sur le patron et, grâce à quelques tours de magie dont elle a le secret, elle noue les fils en place pour qu’ils deviennent solides.

« Oh, le fil vient de briser. Ce n’est pas grave, on peut le marier avec un autre, le doubler », révèle celle qui dirige le collectif Accros du fuseau.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Puis on appelle ça un torchon ! » s’exclame une des dentellières après un compliment sur l’une des pièces. De consoeurs s’agglutinent pour établir le consensus sur l’origine du mot. Ce morceau de dentelle s’appelle un « torchon », car le mot dérive du mot « torsion », l’action essentielle de la dentellerie.

Autrefois métier de luxe, la dentellerie est devenue passe-temps. Personne ou presque ne vend de la dentelle. On ne reçoit un morceau qu’en cadeau tant le prix serait autrement exorbitant. Malgré l’âge avancé de certaines qui la pratiquent, cette fine technique n’est pas près de s’éteindre.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Une dentelle de son temps

À l’instar de la broderie et du tricot, la confection de la dentelle compte sur un bassin grandissant d’adeptes. Des centaines de dentellières sont enregistrées dans les guildes et les associations à Québec et Montréal.

Il y a tout juste quelques décennies, ce métier d’art avait pourtant disparu du paysage culturel québécois.

En effet, la dentelle se réserve depuis ses débuts, au Moyen Âge, aux nobles ou aux ecclésiastiques. Au Québec, ce fragile tissu de luxe revenait donc aux prêtres, et aux « bonnes soeurs » qui le confectionnaient.

« Jeanne Mance et sa clique devaient sûrement s’y connaître un brin », affirme Lise Blouin, bibliothécaire de l’Association des dentellières du Québec.

Le Québécois moyen n’a jamais eu les moyens, ni même l’intérêt pratique de s’en procurer. « À part un petit collet », avance-t-elle.

À la première rencontre, on était 12. On est rendu à 200 personnes.

Cet art complexe et opaque de la dentelle s’est étiolé chez les religieuses au même rythme que l’importance des congrégations. Les soeurs ont fini par emporter leurs secrets dans leur tombe. Un grand vide s’est alors installé dans le monde de la fabrication de dentelle.

Mais pas pour très longtemps. Quelques curieuses ont eu la piqûre lors de l’Exposition universelle de 1967. De nouvelles pionnières, attirées par l’exposition d’oeuvres européennes, ont repris le travail des fuseaux. Elles ont traversé l’Atlantique pour s’initier aux méthodes européennes, puis ont transmis les gestes ancestraux à la génération actuelle de dentellières.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La doyenne de ces passionnées se réjouit de voir cet art bien en vie au Québec. « À la première rencontre, on était 12. On est rendu à 200 personnes », constate Suzanne Lacharité, 93 ans. « Ça a commencé par toute petite annonce dans le journal. Et on est rendus là ! »

Vers une dentelle québécoise ?

Plusieurs dentellières québécoises tissent encore aujourd’hui des liens avec leurs homologues en Europe pour s’inspirer. Or certaines pratiques peuvent bien rester outre-mer, selon Lise Blouin.

Photo: Baptiste Grison

« Tu vas à Bruges, il y a plein de boutiques de dentelle. Mais il n’y a pas de dentelle faite main. C’est tout fait mécaniquement. […] C’est beau, mais ce n’est pas vrai. »

« En Europe, ça fait de la dentelle de sa région. Nous autres, au Québec, on veut tout apprendre », ajoute Lise Gosselin, présidente de l’Association des dentellières du Québec. « Si tu vas à Bruges, n’essaie pas de faire autre chose que de la dentelle de Bruges. Tu n’as pas le droit. Nous, on se donne le droit. On n’a pas le poids de la tradition en arrière. »

Cela se voit dans la technique, mais aussi dans les couleurs qui font progressivement leur apparition sur ces toiles d’ordinaire monochromes.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Des formations à Montréal et à Québec permettent aujourd’hui de s’initier à ce vieux métier. La patience est de rigueur, car il faut compter un minimum de 3 heures par semaine durant 20 semaines pour n’apprendre que la base.

Cet apprentissage exige un doigté fin, de bons yeux et, surtout, une patience infinie.

Et de la créativité aussi. Lise Blouin rêve de voir la prochaine génération de dentellières mettre au point un style proprement québécois. « Il existe des dentelles françaises, suisses, belges, russes. Moi, ce que je veux, c’est qu’avec le talent qu’on a ici, on commence à compiler dans un livre les patrons des femmes d’ici ! […] nos filles sont tellement professionnelles qu’elles pourraient très bien inventer un point québécois. »

De la dentelle en 3D On tisse traditionnellement la dentelle avec du coton ou du lin, mais Véronique Louppe utilise du fil de cuivre, d’argent ou d’or. Grâce à ces fils semi-rigides, elle tresse des oeuvres en 3D : des sculptures, de la haute couture ou des bijoux en dentelle. Elle s’est lancée il y a quelques décennies dans une quête d’innovation, un peu triste de voir ses pièces 2D finir oubliées dans un tiroir, explique-t-elle. « Le seul objet utilitaire que je voyais, c’était le bijou. J’ai commencé comme ça. » Elle enseigne aujourd’hui à l’École de joaillerie de Montréal et expose ses sculptures tant au Québec que dans sa Belgique natale. « Je fais ça pour développer ce qui n’a jamais été fait. Pour la postérité. Pour le plaisir. Pour le moment. J’aime me donner des contraintes. » On peut découvrir ses oeuvres sur le site Internet à son nom.