Un propriétaire se dit forcé de fermer sa maison de chambres à Mont-Joli

À Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, une trentaine de chambreurs se retrouvent à la rue dans une région aux prises avec une crise aiguë du logement.

Leur propriétaire se dit incapable de financer les travaux de mise aux normes exigés par la Ville pour rendre l’immeuble conforme au Code du bâtiment en matière de protection contre les incendies. Se sentant coincé par la loi qui interdit de loger des locataires dans une bâtisse jugée dangereuse, le locateur a demandé à tout le monde de partir.

Jusqu’à présent, 28 des 30 locataires sont partis après avoir obtenu un dédommagement du propriétaire. Deux irréductibles comptent demeurer à la même adresse et promettent d’aller défendre leur cause devant le Tribunal administratif du logement (TAL) — au grand dam de leur locateur, qui se dit obligé par la loi de vider son immeuble.

« La Ville m’a dit que si je ne suis pas capable de me conformer, il faut que les locataires partent, explique Ariel Wolf. OK, mais je fais quoi avec eux s’ils ne veulent pas partir ? »

Il a mis son immeuble en vente et il s’apprête, lui aussi, à saisir le TAL pour forcer l’éviction de ses deux locataires opiniâtres.

Photo: Geneviève Thibault Le Devoir

Immeuble dérogatoire

Les déboires d’Ariel Wolf et de ses locataires remontent au 11 juillet, au moment où le service incendie de la région de Mont-Joli a fait parvenir un deuxième avis de non-conformité au propriétaire, accompagné d’un délai de 30 jours pour se plier aux exigences du Code du bâtiment en matière de protection contre les feux.

Parmi les violations constatées par les inspecteurs dans l’immeuble, un ancien presbytère acheté en 2019 par Ariel Wolf : « système d’alarme inexistant, avertisseurs de monoxyde de carbone absents, extincteurs portatifs qui doivent être installés au mur, cages d’escalier qui doivent être dotées de séparations coupe-feu, éclairage de secours inexistant, stockage inadéquat de matières combustibles ».

En tout, le propriétaire calcule que cette mise aux normes lui coûterait entre 300 000 et 400 000 $. Une somme que cet homme originaire d’Odessa, en Ukraine, ancien préposé aux bénéficiaires devenu gestionnaire d’un parc immobilier à Rimouski et ses environs, se dit incapable de débourser.

« J’ai déjà investi 300 000 $ dans la bâtisse, prétend Ariel Wolf. J’ai remis à neuf la plomberie et le système électrique, j’ai érigé des murs, j’ai plâtré, j’ai embauché des architectes, etc. J’ai mis tout mon argent, j’ai même contracté des prêts et maintenant, je suis épuisé financièrement. »

La municipalité de Mont-Joli a pris acte de sa situation. « Le propriétaire soutient ne pas être en mesure de réaliser les travaux, indique la Ville par courriel. M. Wolf préfère mettre fin à ses opérations et vendre l’immeuble. C’est sa décision. »

Elle ajoute qu’il n’avait aucune autorisation pour effectuer ses précédents chantiers. « Depuis le 1er janvier 2017, aucun permis de rénovation, de construction ou de certificat d’autorisation de changement d’usage n’a été délivré par le service d’urbanisme de la Ville de Mont-Joli pour cet immeuble », certifie la municipalité.

Le propriétaire, lui, fustige la Ville. « Ça fait quatre ans que mes locataires habitent ici ! Personne ne m’a jamais dit : “Ariel, tant que tu n’as pas fait les travaux, tu ne peux pas louer dans cet immeuble-là.” Si j’avais su ça avant, j’aurais averti mes locataires bien plus tôt. »

Photo: Geneviève Thibault Le Devoir

Un fiasco, selon la CORPIQ

Le propriétaire a beau fustiger les autorités publiques, il ne peut pas plaider l’ignorance pour échapper à ses obligations, explique la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

« Même si les autorités publiques n’ont pas levé de drapeaux rouges avant, c’est quand même le propriétaire qui a l’obligation de rendre son immeuble conforme, explique Marc-André Plante, directeur des affaires publiques de la CORPIQ. Un propriétaire ne peut pas ignorer les règles et il doit absolument appliquer les lois et s’assurer de la conformité de ses bâtiments. C’est sa responsabilité. »

La loi interdit en effet de louer un immeuble susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de ses locataires. « Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l’habitation, explique Denis Miron, du Tribunal administratif du logement (TAL). Est impropre à l’habitation le logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. »

Nous sommes à 300 000 $ de loger 30 chambreurs dans des loyers à prix modique. Pendant ce temps, nous construisons des logements abordables à 400 000 $ par unité. Trouvez l’erreur !

Quand Ariel Wolf a acheté l’ancien presbytère de Notre-Dame-de-Lourdes, en 2019, il avait d’abord l’objectif d’en faire une résidence pour aînés. Faute de financement, il a révisé ses plans, tentant en vain d’obtenir un changement de zonage pour convertir l’immeuble en résidence touristique, avant de se résigner et de faire une maison de chambres dans ce qui allait devenir l’auberge Wolf.

Quatre ans plus tard, la fermeture amère de ces logements représente un fiasco, selon la CORPIQ.

Photo: Geneviève Thibault Le Devoir

« Nous sommes à 300 000 $ de loger 30 chambreurs dans des loyers à prix modique, s’indigne Marc-André Plante. Pendant ce temps, nous construisons des logements abordables à 400 000 $ par unité. Trouvez l’erreur ! »

Selon lui, le propriétaire a agi de bonne foi et respecté ses devoirs en proposant un dédommagement aux gens forcés de se reloger. Même s’il n’a visiblement pas assumé sa responsabilité quant aux normes à respecter, les autorités, selon la CORPIQ, auraient pu mieux l’accompagner pour éviter ce dénouement qui oblige une trentaine de personnes à déménager, quelques semaines après le 1er juillet.

« Je pense que le propriétaire avait de très bonnes intentions, mais je pense que personne ne l’a aidé, conclut Marc-André Plante. Ce type d’échec fait en sorte que ce sera encore plus difficile de convaincre les propriétaires privés d’investir dans le logement abordable. La vraie question, c’est celle-là : pourquoi nous n’avons pas pu sauver ce projet-là ? »