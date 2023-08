Regain de vie pour les mascottes

L’une a quitté son emploi en communication pour se lancer tête première dans l’univers des mascottes. L’autre rêve de revêtir à temps plein les costumes rembourrés de ces personnages colorés pour illuminer le regard des petits et des grands. Alors que les mascottes participent plus que jamais à des fêtes d’enfants, à des événements d’affaires et à des matchs de sport, Le Devoir a suivi deux femmes passionnées qui leur donnent vie.

Élise Grou tape dans la main de Chase, de La Pat’ Patrouille, avant de lui faire un gros câlin. « Prêt ? » demande la propriétaire de l’entreprise Animascotte, dont les cheveux châtains sont enserrés par une couronne de petits palmiers. La version géante et coussinée du chien policier acquiesce d’un signe de la tête. Élise démarre alors un enregistrement de chansons de la populaire émission pour enfants.

Le duo se met à danser devant la maison Lémerveil Suzanne Vachon, à Québec, un centre de soins et d’hébergement pour enfants gravement malades ou polyhandicapés. La fille d’Élise, atteinte du syndrome de Sturge-Weber, fréquente l’endroit pour du répit. C’est elle qui lui a en quelque sorte donné l’idée de se lancer ainsi en affaires.

« Elle a fréquenté des événements avec des mascottes à des moments difficiles de sa vie et ça lui a vraiment donné de la joie », se souvient la mère de trois enfants.

Quelques minutes plus tard, une file d’enfants en fauteuil roulant émerge du magnifique bâtiment en pierre avec leurs éducatrices. L’un d’eux esquisse rapidement un grand sourire en apercevant le toutou vivant vêtu d’un uniforme bleu. Chase s’accroupit devant les petits et fait mine d’attraper les bulles de savon propulsées par Élise, pendant que plusieurs enfants poussent de petits « wow ».

La troupe se dirige ensuite vers le verdoyant jardin, qui a une large vue sur le centre-ville. C’est à cet endroit que la fête prend son envol. Les jeunes peuvent toucher leur idole et se dandiner avec lui, les yeux brillants.

Photo: Charles-Frédéric Ouellet Le Devoir

Provoquer l’émerveillement

Une petite famille rejoint les festivités, menée par Charles-Anthony, cinq ans, qui tient des ballons bleu et blanc dans les mains. Il reconnaît Chase et se précipite pour être photographié avec lui. Son père, Pier-Luc Genois, raconte qu’ils sont sur place parce que l’enfant est atteint d’une tumeur cérébrale.

« Devant la fragilité de la vie, c’est important de capter l’instant présent, et c’est ce qu’on fait », commente Ariane Létourneau, directrice adjointe de la maison Lémerveil. Cette dernière constate que les enfants sortent de leur coquille et ont des réactions inédites lors de cette activité stimulante.

Après environ une demi-heure, c’est le temps des adieux. Chase fait des signes d’au revoir à tous les amis qui le regardent, tandis que le groupe retourne à l’intérieur. À l’abri des regards, Stéphanie Gervais émerge de la peluche, le visage rousselé un peu rougi. Il faisait chaud là-dedans et elle ne voyait que par une petite ouverture grillagée, mais son plaisir est loin d’en avoir été gâché.

« J’adore ça. Si je pouvais faire ça de ma vie, c’est sûr que je le ferais », s’exclame l’animatrice, qui a environ 15 ans d’expérience derrière le masque. « Tu joues un rôle, personne ne sait qui tu es et tu es juste là pour répandre de la joie. »

Il est difficile d’avoir un horaire stable à des heures raisonnables dans ce domaine. Autre obstacle : beaucoup de costumes des compagnies de mascottes conviennent davantage au gabarit des hommes, rapporte Stéphanie. Elle travaille donc comme gestionnaire de services alimentaires durant la semaine et comme mascotte à temps partiel, surtout le soir et les fins de semaine.

Des entreprises qui ont le vent dans les voiles

C’est bénévolement qu’Élise Grou offre les services d’Animascotte aux enfants handicapés. Elle croule toutefois sous les contrats rémunérés et doit en refuser, bien que son entreprise soit née il y a quelques mois seulement. Elle emploie quelques personnes, mais elle enfile généralement elle-même les costumes pour visiter des fêtes municipales, des garderies et des entreprises.

L’entrepreneure propose aussi ses mascottes en location et l’achat de créations personnalisées. Elle a récemment vendu un dragon bleu fait sur mesure à la compagnie Emergensys, qui fournit des logiciels de répartition et de gestion à des agences de sécurité publique.

« Les compagnies doivent engager émotionnellement les consommateurs et c’est un outil. Pour les fêtes comme Noël ou Pâques, on trouve des mascottes dans certaines épiceries », indique Élise, qui compte suivre des formations aux États-Unis pour faire lever les foules lors d’événements sportifs.

Plusieurs autres entreprises de mascottes confirment un engouement renouvelé pour leurs produits. Pendant la pandémie, elles sont restées sans vie, suspendues à leurs cintres dans des entrepôts et des garde-robes.

« Depuis trois ans, on est passé par toutes les émotions. En pandémie, on pensait tout perdre », confie Dominic Tremblay, vice-président de Créations JCT, qui conçoit, fabrique et anime des mascottes, dont certaines aussi connues que Badaboum et Nez rouge.

Le défi du recrutement

Les mascottes n’ont pas pu retrouver le chemin des grands festivals qui leur sont consacrés à La Ronde et à Granby, puisque ces événements n’ont pas survécu.

« Tous les gros festivals auxquels on participait, on ne les fait plus. Mais on fait plein de petites fêtes de quartier et on dessert des clients comme CF Montréal et des banques. Ça fait qu’on travaille sept jours sur sept, on a un surplus de travail et on manque de main-d’oeuvre », précise M. Tremblay.

Celui qui a pris la relève de son père vante les horaires flexibles et le taux horaire de 30 $ et plus. Les compagnies de mascottes disent aussi prendre des mesures pour que les employés souffrent le moins possible de la chaleur, par exemple en concevant des costumes qui permettent à l’air d’y circuler. Le temps des animations ne dépasse pas 45 minutes, assure quant à lui Tom Bergeron, de l’entreprise de Québec Créations animation mascottes, pour laquelle le recrutement est aussi un défi.

C’est un métier qui reste dans l’ombre et qui est donc, par essence, peu connu, croit M. Bergeron. Pour Stéphanie Gervais, s’imprégner d’un personnage et dégager de l’émotion sans parler ni montrer son visage, c’est carrément un passe-temps. Pour les enfants, elle est souvent un cadeau.

Travail de terrain Afin de bien comprendre le métier de mascotte et les réactions qu’il engendre, l’autrice de cet article a pris l’apparence du célèbre Mario Bros pendant une dizaine de minutes dans un lieu public. L’aventure a commencé derrière un buisson du parc Victoria de Québec, histoire de revêtir incognito les habits et le visage du plombier moustachu. Premier constat : il est difficile d’y voir clair. La propriétaire de l’entreprise Animascotte, Élise Grou, a dû tenir la journaliste par le bras pour la guider sans accident vers les modules de jeu. Deuxième constat : autant les enfants que les adultes ont semblé enchantés de voir apparaître ce personnage bien-aimé, malgré la performance discutable de l’animatrice débutante. En quelques secondes, presque toutes les personnes l’ayant dans son champ de vision se sont précipitées vers lui pour prendre des photos. Comme la mascotte avait de la difficulté à les situer dans l’espace, elle a gesticulé de manière étrange dans les airs pour tenter de leur faire un câlin. « Merci de répandre la magie », s’est écriée une mère, après avoir demandé si Mario était aveugle. Troisième constat : la magie est communiquée dans les deux sens. Une dame âgée déguisée en reine se promenait justement par là en fauteuil roulant. Elle a chanté son amour à un Mario étonné et charmé. Comme l’a dit l’animatrice Stéphanie Gervais elle-même, il faut être un peu fou pour danser pendant 30 minutes ou plus dans cet accoutrement chaud et peu confortable. Mais on peut comprendre comment l’énergie du public sert de carburant, même après 15 ans de métier.