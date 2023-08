Le forgeron de Mascouche accroche son marteau

Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d’une certaine frilosité face à la « modernité », de jeunes irréductibles pratiquent des métiers qui semblent sortis d’une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Deuxième article de notre série : les forgerons.

Le forgeron de Mascouche accroche son tablier. Les décennies d’ouvrage et les millions de coups de marteau ont eu raison de lui. Cette disparition imminente de l’un des rares détenteurs d’un savoir-faire ancestral annonce un avenir en clair-obscur pour les forges québécoises.

La main aux doigts tordus de Michel Paradis plonge une tige de fer dans un tas de charbon rougeoyant. En quelques secondes, le métal passe au blanc, puis ploie sous la force du martèlement. Cette scène aux allures médiévales a pourtant lieu en 2023 dans un atelier de Mascouche. Mais, bientôt, ce sera de l’histoire ancienne.

« Une rampe, deux lampes, après ça, c’est terminé », laisse tomber le forgeron. Ce n’est pas de gaieté de coeur qu’il prend sa retraite. Il lui manque de bras, littéralement. Les millions de coups de marteau lui ont usé les articulations, déchiré les muscles. Avez-vous essayé de la main gauche ? « J’ai essayé, mais ce n’est pas assez précis. »

Photo: Adil Boukind

Sa forge est pleine d’indices de la gloire passée de son art. On extirpe du fatras de son atelier toutes sortes de bouts de métal dépareillés : des pétales, des flèches, des crochets, des roues, des fioritures à demi terminées.

Son catalogue de chefs-d’oeuvre s’ouvre sur des photos de chandeliers somptueux, de sculptures combinant plusieurs métaux, de lutrins, d’objets utilitaires variés et, surtout, de rampes. « C’est ça qui nourrissait la famille, des rampes », précise Michel Paradis.

Il a vendu durant plus de 30 ans ses oeuvres à diverses personnalités connues, comme l’ancienne gouverneure générale Lise Thibault. Son carnet de clients compte plusieurs illustres familles québécoises dont il souhaite taire le nom. « Je me suis moi-même impressionné des fois », souffle-t-il, modeste.

Photo: Adil Boukind

C’est en forgeant qu’on devient forgeron ; Michel Paradis incarne parfaitement le proverbe. La découverte du travail du fer a complètement changé sa vie, à l’âge de 35 ans. Après avoir vu quelqu’un d’autre forger, « j’avais qu’un seul objectif », faire comme lui. Il s’envole alors pour Orthez, dans le sud de la France, afin de suivre une très courte formation d’apprenti, de six semaines, avant de se lancer à son compte. Au départ, il tient mal son marteau, gère des températures inégales, se brûle immanquablement. « On apprend avec le temps », dit-il, le sourire en coin.

Il reconnaît maintenant à l’oeil la couleur du fer chauffé. Le vocabulaire des forgerons parle d’un métal « cerise », « jaune-orange », « gras » ou « suant », des qualificatifs qui représentent chacun une température à laquelle plier, courber ou souder la matière. Devant un ornement fini, Michel Paradis enseigne que « l’espace doit être aussi joli que la ligne qui le définit ».

Les deux seuls éléments qui rapprochent sa forge antique de la modernité sont l’électricité qui alimente le soufflet, et la soudeuse, elle aussi électrique.

Photo: Adil Boukind

La douceur du fer

D’autres forgerons québécois perpétueront cette tradition après la retraite de Michel Paradis. Au moins 257 forgerons subsistent au Québec, selon un sondage de 2020 du Conseil québécois du patrimoine vivant. De ce nombre, 71 (soit environ 28 %) travaillent « à titre professionnel », contre 147 (57 %) comme amateurs et 39 (15 %) comme forgerons étudiants ou apprentis.

Troy Beck est un autre de ces forgerons professionnels. Il a repris la forge de son père, située à Saint-André-d’Argenteuil, mais n’a ni enfant ni apprenti à qui transmettre son savoir.

« La fille de l’un de mes clients rêve d’être forgeronne. Devant son père, je lui ai expliqué : “Fais l’école. Prends-toi un métier et [pratique la forge] les fins de semaine.” Tu sais jamais où ça peut te mener. »

Photo: Adil Boukind

En cette ère du prêt-à-jeter, Troy Beck vante la qualité sans pareil de ses pièces de quincaillerie, de ses « supports à plantes » et des girouettes qui naissent sous son marteau. « J’aime la beauté du métal. C’est texturé au marteau. Il y a du coeur dedans. Il y a de l’âme dedans. Et puis, il y a la question de la durabilité. Une pièce en fer forgé, tu vas l’avoir, tes enfants vont l’avoir, tes petits-enfants vont l’avoir. Et la valeur va rester, même augmenter. »

Sans parler de l’unicité de chaque pièce. « C’est comme l’écriture. Chaque forgeron a la sienne », souligne l’homme de 56 ans, encore bien en forme.

Ses conseils pour les générations futures portent surtout sur les finances. « Arrange-toi pour ne pas avoir de paiements par mois, pour ne pas être endetté. Il peut y avoir des mois où il n’y a pas d’ouvrage. D’autres où il y en a trop. »

Des forges aux garages

La lente disparition des forgerons fait l’objet d’une exposition cet été à Trois-Pistoles. La dernière forge du village, la Forge à Bérubé, a été fermée en 2000 et a depuis été transformée en musée.

On y apprend que le Québec comptait, il y a tout juste cent ans, une moyenne d’un forgeron par 100 familles. « C’était comme les garages, j’imagine », soulève Alexandra Turgeon, responsable de l’exposition. Le seul village de Trois-Pistoles comptait neuf forgerons jusque dans les années 1940. Aujourd’hui, Mme Turgeon est incapable d’en nommer un seul dans toute la région.

Le nombre de forges a surtout décliné lorsque les routes ont été asphaltées et que les moyeux des voitures ont remplacé les fers à cheval.

Malgré tout, le métier de forgeron ne devrait pas s’éteindre de sitôt. La valeur des enclumes a grimpé en flèche dans les dernières années, observe Troy Beck, ce qui laisse deviner un regain d’appétit pour le travail du fer. « Le monde achète ça pour faire des couteaux », selon lui. Modernité oblige, le feu de forge est désormais alimenté par du propane plutôt que du charbon, et l’huile de coude est de plus en plus remplacée par des marteaux-pilons automatiques.