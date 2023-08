Des logements étudiants pour remplacer un stationnement dans le Plateau-Mont-Royal

Une tour de logements étudiants abordables pourrait voir le jour d’ici quatre ans sur un terrain utilisé actuellement comme stationnement dans le Plateau-Mont-Royal, dans le cadre d’une entente conclue entre Centraide du Grand Montréal et un organisme voué à la construction de tels bâtiments.

Le site convoité, situé stratégiquement à proximité de l’Université McGill et du centre-ville, est actuellement occupé par un stationnement appartenant à Centraide du Grand Montréal. L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) espère toutefois procéder à l’achat de ce terrain, situé sur la rue Durocher, dans le Plateau-Mont-Royal, pour y ériger une résidence étudiante à but non lucratif.

L’entente conclue entre les deux organismes permettrait à Centraide du Grand Montréal d’obtenir un prix de vente qui sera modulé à la hausse en fonction du nombre d’étages que comportera cette future résidence, le tout afin d’encourager la construction d’un maximum de logements sur ce site. Une partie des fonds qui seront générés par cette vente iront ensuite à des projets visant à contrer la précarité résidentielle, selon un communiqué émis mardi.

Une transaction officielle n’a toutefois pas encore eu lieu pour confirmer la vente de ce bâtiment. On ignore combien de logements devraient être construits ni quel sera le loyer exigé dans cette future résidence. L’UTILE entrevoit cependant que la construction de ce bâtiment pourrait être terminée en 2027, si la vente du terrain convoité se concrétise rapidement.

L’organisme prévoit d’ailleurs déjà qu’une terrasse sera aménagée sur le toit de cette résidence étudiante, qui comprendra si des espaces permettant aux locataires de ce futur bâtiment d’étudier et de socialiser. L’immeuble, au sujet duquel plus de détails seront fournis dans les prochains mois, devrait aussi comprendre un stationnement pour vélos et une buanderie publique.

Crise du logement

En réalisant ce projet, l’UTILE espère ainsi répondre à une forte demande pour des logements abordables destinés aux étudiants. Chaque année, selon des données présentées mardi lors d’une table éditoriale tenue dans les locaux de Centraide du Grand Montréal, plus de 145 000 étudiants occupent un logement sur le marché locatif privé. Ce sont d’ailleurs plus de la moitié des étudiants locataires dans la métropole qui sont sous le seuil de faible revenu.

Dans ce contexte, les étudiants sont incités à se partager à plusieurs un même appartement, contribuant malgré eux à la hausse des loyers dans plusieurs secteurs de la métropole. « Les étudiants sont essentiellement logés dans le marché privé et ils occupent surtout de grands logements », a ainsi évoqué mardi le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, qui voit dans la création de résidences étudiantes abordables une occasion de libérer des logements pour les familles.

Il ne s’agit d’ailleurs pas du premier projet de l’UTILE à Montréal. À l’automne 2020, l’organisme avait inauguré une coopérative étudiante située juste en face du parc La Fontaine. Baptisé « Note des bois », le bâtiment 90 logements étudiants coopératifs. Un autre immeuble géré par l’organisme et situé dans Rosemont–La Petite-Patrie compte pour sa part quelque 160 locataires hébergés dans 123 appartements depuis l’été 2022.

Les loyers de ces deux bâtiments incluent l’électricité, le chauffage et l’Internet, entre autres, et varient d’environ 700 dollars par mois pour un studio à plus de 1800 dollars par mois pour des logements comprenant trois ou quatre chambres à coucher.

Plus de détails suivront.