Le harcèlement au travail

Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, fera une annonce à 9 h 15 sur la promotion de la santé psychologique dans les milieux de travail.

Selon le dernier rapport de la CNESST, publié en février, il y a eu une augmentation de 26 % du nombre de blessures et de maladies en lien avec la violence physique et psychique au travail entre 2018 et 2021. Toujours selon ce rapport, les femmes en sont les principales victimes. La violence physique intervient majoritairement dans le milieu de la santé (62 %), suivi du secteur de l’éducation (19 %).