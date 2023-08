Des influenceurs québécois prônent un nouveau mouvement masculin

Convaincus que « les hommes ne vont pas bien », des influenceurs proposent leurs services pour aider les garçons et les jeunes adultes à s’épanouir. Ils prônent sur TikTok et Instagram des valeurs conservatrices comme la responsabilité individuelle, les rôles de genres traditionnels et la valorisation du succès en affaires. Le Devoir s’est entretenu avec Louis Racicot et Julien Bournival, deux influenceurs au discours controversé aspirant à contribuer à la création d’un « nouveau mouvement masculin » au Québec.

« Fais pas ta bitch ! » s’exclame Louis Racicot, alias Coach Racicot, dans plusieurs de ses capsules sur TikTok. Le jeune homme encourage quotidiennement ses 130 000 abonnés à se prendre en main et à aller s’entraîner par le biais de courtes vidéos très dynamiques.

Discipline, force et courage sont autant de qualités que Louis Racicot recherche chez ses « spartiates », ses abonnés, qu’il sollicite par le biais d’Instagram. Il les invite à participer à des événements pour s’entraîner en groupe et repousser leurs limites. Ces journées alternent entre discours de motivation et activité physique.

Photo: Capture Instagram

À 21 ans, Louis Racicot habite le sous-sol de ses parents et a quitté le cégep alors qu’il était sur le point d’obtenir son diplôme en gestion et comptabilité. Laissé par sa conjointe au début de la pandémie, le jeune homme comprend alors qu’il doit se prendre en main et qu’il est « le seul responsable de ses malheurs. »

Il s’est, depuis, lancé sur les réseaux sociaux, où il connaît un succès grandissant « Les hommes ont besoin de mentors, aujourd’hui, [ils] ont besoin de direction, dit-il en entrevue au Devoir. Si tu n’as pas de contrôle sur toi, si tu ne prends pas ta responsabilité sur toi, tu ne vas pas réussir. »

Un système pas fait pour les gars

Julien Bournival, 35 ans, est quant à lui un « bum » reconverti. En 2012, il manifestait pour la gratuité scolaire. Onze ans plus tard, la dichotomie est totale. Julien Bournival vend l’opulence de la réussite sur ses réseaux sociaux. Cigare au bec, il pose régulièrement sur Instagram devant des voitures de luxe.

Président-directeur général d’une entreprise qui offre divers services résidentiels d’isolation, de chauffage et de climatisation, il vit aujourd’hui entre le Québec et la Floride, où il a déménagé au début de la pandémie par amour des principes de liberté de l’État américain.

L’entrepreneur communique sa vision conservatrice du monde à ses 7000 abonnées par des balados, des vidéos YouTube, des reels Instagram ou encore des cours privés à 20 000 $ par année.

Sur son balado, Julien Bournival affirme qu’il « n’y a plus d’hommes au Québec qui sont capables de mettre leur pied à terre. La société actuelle n’est pas faite pour les hommes, dit-il en entrevue. Il [ne] doit pas parler fort, il doit rester dans son coin, il doit être faible. On essaie d’émasculer l’homme ».

Renvoyé de huit écoles secondaires, il aurait aimé à l’époque que quelqu’un lui dise : « Julien, viens ici. Là, arrête de faire des conneries, il y a des moyens de bien gagner ta vie. » C’est le message qu’il diffuse aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Selon lui, c’est tout le système qui défavorise les gars : « On a un plus haut taux de décrochage scolaire, on se ramasse plus souvent en prison, on a plus de dépressions. C’est nous qui avons le plus haut taux de suicide. »

Une position que remet en question Francine Descarries, sociologue et professeure émérite de l’UQAM. « Le décrochage scolaire est en baisse depuis 30 ans et l’écart entre les sexes se réduit », affirme-t-elle.

Elle ajoute que, parmi les chercheurs qui se sont intéressés à la question au Québec, les principales explications données sont une baisse d’adhésion aux stéréotypes sexuels et de meilleurs débouchés d’emploi pour les hommes sans diplôme.

Francis Dupuis-Déri, politologue et responsable du Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme, considère, quant à lui, que la récupération du suicide par les groupes masculinistes est « répugnante ». Dans un chapitre du livre Le mouvement masculiniste au Québec, le politologue offre une perspective comparative pour défaire le lien entre masculinité traditionnelle et taux de suicide.

Au Mexique, en Pologne ou en Russie, un pays où les rôles de genre sont plus traditionnels, la disparité du taux de suicide est beaucoup plus élevée qu’au Québec. De plus, depuis le début du XIXe siècle, malgré le développement des rôles de genre, la disparité du taux de suicide est restée constante dans la majorité des pays où l’on retrouve des statistiques sur le sujet. Ainsi, l’idée d’une société moderne dont l’émasculation pousserait les hommes au suicide tiendrait sur peu de choses, selon lui.

La poursuite d’une masculinité traditionnelle

Pourtant, les deux influenceurs maintiennent que c’est en se reconnectant avec la masculinité traditionnelle que les hommes iront mieux. « L’énergie masculine, c’est une énergie de conquête, c’est une énergie de protection, pis, de chasseur, c’est surtout ça. On recule de centaines de milliers d’années, l’homme chassait et protégeait », clame Louis Racicot en entrevue au Devoir.

« Dans mon couple, on a des rôles très traditionnels. Je pense que l’homme est mieux quand il est un provider [pourvoyeur], quand il peut protéger, renchérit Julien Bournival. Je pense que quand on provide [pourvoie] et qu’on protect [protège], la femme, après, elle est mieux. »

Des études démontrent toutefois que la propagation d’une masculinité traditionnelle serait nocive sur la santé mentale des hommes, rappelle la doctorante en sociologie Véronique Pronovost. « Cette masculinité hégémonique peut représenter un obstacle important à la santé mentale des hommes, écrit-elle dans une réponse par courriel. La déconstruction des stéréotypes de genre nuisibles — tels que les hommes ne pleurent pas, les hommes sont toujours forts, c’est faible d’exprimer une émotion, faible de faire une dépression — peut favoriser le développement de cette capacité à identifier ses propres besoins et à aller chercher l’aide lorsqu’elle est nécessaire. »

Je pense que l’homme est mieux quand il est un provider [pourvoyeur], quand il peut protéger. Je pense que quand on provide [pourvoie] et qu’on protect [protège], la femme, après, elle est mieux.

« Je ne suis pas misogyne »

Pour Francine Descarries, le nouveau mouvement masculiniste est une réaction aux avancées du féminisme. « L’antiféminisme, c’est de voir le féminisme comme une menace à la stabilité sociale, comme une menace à la virilité », précise-t-elle.

En effet, pour Julien Bournival, la crise de la masculinité actuelle prend racine dans les avancées féministes des dernières décennies. « C’est la femme, en fin de compte, qui décide. C’est elle qui décide c’est quoi les règles selon lesquelles on va s’accoupler [ou non]. Elles ont défini les règles de [l’accouplement]. Elles disent : “On veut être fortes et on n’a pas besoin d’homme.” L’homme est comme : “Ben, elle est où ma place ?” » Selon lui, les revendications d’indépendance des femmes auraient laissé les hommes perdus, ces derniers ne sachant plus comment arriver à satisfaire leurs besoins. « L’homme, ce qu’il veut dans la vie, c’est s’accoupler. On est des animaux », exprime-t-il sans détour.

Louis Racicot, lui, assure que son message ne se définit pas en opposition aux luttes des femmes. « Je ne dis pas que les hommes sont de plus grandes victimes que les femmes, ce n’est pas un concours de qui est la plus grosse victime dans la société. Je ne suis pas misogyne, ajoute-t-il. Je dis ça pour ma mère parce qu’elle voulait que je le dise et c’est important. […] Elle a peur que j’aie une opinion qui ne soit pas nécessairement populaire. J’ai eu des discussions avec elle par rapport à ça. »

Un discours impopulaire

Les deux hommes sont conscients que leurs propos sont loin de faire l’unanimité, mais ils restent persuadés que les hommes ont plus que jamais besoin de figures masculines fortes.

« Andrew Tate a été l’homme le plus googlé du monde ; Jordan Peterson explose [sur Internet] en ce moment. Il n’y a pas de doute qu’il y a un besoin fondamental pour ça », lance Julien Bournival.

Malgré les doutes de ses proches et les critiques, Coach Racicot n’est pas près de s’arrêter lui non plus. « C’est important pour moi. Je vais continuer cette bataille pour ce mouvement-là, que je défends. Je crois que la société serait à une meilleure place si nos rôles étaient plus clairs. »

Louis Racicot avise ses abonnés sur Instagram : « Je crois que c’est le début d’un mouvement masculin important qui débute au Québec. »