Chapelier, un vieux métier qui fait tête

Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d’une certaine frilosité face à la « modernité », de jeunes irréductibles pratiquent des métiers qui semblent sortis d’une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Premier article : les chapeliers.

En feutre de laine, de lapin ou de castor. En paille, ou encore en cuir. Avec un ruban, et pourquoi pas une plume aussi ? Le bord large ou plus discret. De style chapeau melon, hombourgeois, trilby ou même steampunk. Il y a probablement autant de chapeaux à créer qu’il y a de têtes à habiller. Loin des presses industrielles, des chapeliers forment encore de leurs mains ces couvre-chefs, parfois uniques, qui donnent assurément du style à nos têtes tout en nous protégeant du soleil. Chapelier, c’est assurément un vieux métier, mais qui a encore le vent dans les voiles.

À l’arrière du magasin Henri Henri, véritable institution sise sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal, Sylvain Labbé travaille avec minutie la bande d’un chapeau. Derrière lui, des dizaines de moules en bois, servant à donner forme aux chapeaux, sont alignés sur des étagères qui s’étirent jusqu’au plafond. Une scène digne d’un autre siècle. Mais qui fera le bonheur d’un client bien campé à notre époque, celui qui a acheté ce chapeau, de couleur bleu électrique, dans la boutique, mais qui a demandé au chapelier de lui donner une autre forme, celle d’un pork pie.

Pour transformer le chapeau, il faut le « rebloquer », explique le chapelier qui cumule 29 années de métier sous sa casquette (de style bec de canard, en cette journée ensoleillée de juillet). Première étape : le moulage. « Il faut travailler avec beaucoup de vapeur. Le feutre aime l’humidité et la chaleur, dit-il. Une fois mouillé, le feutre, c’est comme une pâte. »

Imagination et passion

Lorsque le chapeau a épousé la forme voulue, il doit être séché pendant deux jours. « Ce matin, il est prêt. Je vais pouvoir poser la bande [à l’intérieur du chapeau] pour le bloquer, pour qu’il garde sa forme », précise Sylvain Labbé, 56 ans, qui a été formé en France et qui a roulé sa bosse pendant 18 ans comme chapelier pour le Cirque du Soleil avant de se joindre à l’équipe d’Henri Henri.

Avant que le pork pie bleu électrique soit livré au client, il faudra encore travailler le bord du chapeau et le garnir d’un ruban. Ici, dans l’atelier d’Henri Henri, tout est fait de manière artisanale. « Il faut travailler avec beaucoup d’imagination. Et avec ce qu’on a », mentionne le chapelier. Pour modeler les creux qui garnissent le dessus de certains chapeaux, comme les chapeaux de cow-boy ou les Panama, Sylvain Labbé utilise directement ses pouces. Parfois, il fait appel au pommeau d’une canne. « Et des fois, j’achète de la mousse d’isolation pour les fenêtres, ça me sert beaucoup pour faire des creux ! » Une bonne dose d’imagination donc, mais aussi de passion.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ce qui enthousiasme le plus Sylvain Labbé, surnommé le chapelier fou ? « Redonner vie aux vieux chapeaux ! » Des clients, de partout au Canada, envoient leurs chapeaux usés, défraîchis, même troués, à Henri Henri. Parfois, ce sont des chapeaux ayant appartenu à leur père ou à leur grand-père. Et après quelques heures entre les mains du chapelier fou, ils retrouvent leur éclat d’origine… ou presque.

Depuis peu, Henri Henri offre aussi un service de création personnalisée. Les clients peuvent développer le style de chapeau qu’ils souhaitent avoir, avec une multitude de variantes possibles, et bénéficier, s’ils le souhaitent, des conseils du chapelier.

Le tour du chapeau

Franchir la porte d’Henri Henri, c’est aussi pénétrer dans une partie de l’histoire de Montréal. Fondée en 1932 par Honorius Henri et Jean-Maurice Lefebvre, la chapellerie a rapidement fait sa renommée dans la métropole. Grâce à ses produits, certes, mais aussi pour avoir popularisé l’expression « le tour du chapeau », qui fait désormais partie intégrante du vocabulaire de tout bon amateur de hockey.

1932 C’est l’année de fondation de la chapellerie Henri Henri, par Honorius Henri et Jean-Maurice Lefebvre.

La raison ? Dans les années 1940, 1950 et 1960, le chapelier offrait un chapeau aux joueurs de hockey professionnel ayant réussi à compter trois buts ou plus dans une même partie au Forum de Montréal. L’expression était créée ! Les chapeaux du magasin Henri Henri étaient remis, directement sur la glace, aux joueurs les plus talentueux de l’époque — Maurice Richard, Gordie Howe, Bobby Hull, Hector Toe Blake, pour n’en nommer que quelques-uns. Henri Henri faisait également tirer un chapeau parmi les spectateurs. Et en échange de cette visibilité, la chapellerie devait imprimer les calendriers (également appelés « cédules ») des parties du Canadien.

Encore aujourd’hui, un exemplaire de ces « cédules », tout comme des photos de joueurs de hockey, coiffés bien évidemment de chapeaux, décorent les murs du magasin de la rue Sainte-Catherine. La caisse enregistreuse des années 1930 est encore là. Tout comme des boîtes à chapeaux datant du siècle dernier et les moules en bois, disposés sur les étagères d’origine en bois. Régulièrement, des touristes franchissent la porte du magasin pour prendre des photos.

La plus grande et la plus vieille

Mais la chapellerie a aussi évolué. En 2016, Joël Plunier et son père Yannig ont racheté l’entreprise. Depuis, c’est Joël, 40 ans, qui a repris seul les rênes du magasin. Lorsque la COVID a frappé, l’entreprise a accéléré son virage numérique. Une boutique en ligne est désormais accessible aux clients. L’inventaire a aussi grimpé. « On avait 10 000 chapeaux. On est monté à 20 000 chapeaux. On est la plus grande et la plus vieille [chapellerie] au Canada », souligne fièrement Joël Plunier.

Dans la foulée, l’offre de chapeaux a été diversifiée. Des chapeaux pour femmes sont désormais offerts, ce qui n’était pas le cas avant. Et une variété de couleurs et de styles garnissent désormais la collection, composée en partie de chapeaux faits par Henri Henri, mais principalement par d’autres chapeliers, dont les réputés Stetson et Borsalino. « Avant, Henri Henri, c’était des chapeaux bleus, bruns, noirs. Aujourd’hui, on va chercher presque toutes les marques qui existent dans le monde », mentionne le propriétaire. Les prix, eux aussi, couvrent une vaste palette, allant d’environ 80 $ à quelques milliers de dollars.

Comme à l’époque, il n’est pas rare de voir des vedettes, locales ou internationales, magasiner des couvre-chefs dans la boutique. « On a déjà fermé le magasin pour Green Day, se rappelle Joël Plunier. Bruce Willis, Charlize Theron sont aussi venus. » Mais qu’ils soient connus ou pas, les clients défilent, encore aujourd’hui, à un rythme constant dans le magasin. Ce qui promet encore des jours ensoleillés pour les chapeliers. « Moi, j’ai pas peur pour l’avenir du chapeau ! » lance Sylvain Labbé.