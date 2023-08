Quoi retenir de la fin de semaine?

Vague de critiques quant à la gestion des incendies à Hawaï

Le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers des États-Unis en plus d’un siècle, pourrait dépasser les 100 décès dimanche, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités. Les brasiers d’une intensité et d’une vitesse exceptionnelles ont déjà fait 93 morts, un chiffre voué à augmenter, des fouilles étant encore en cours.

Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n’est pas encore connue, restent floues. Ils ont en tout cas pris les habitants par surprise, ce que beaucoup reprochent aux autorités. Plusieurs n’ont reçu ni alerte ni ordre d’évacuation, à cause d’une série d’anomalies.

Une enquête a été ouverte par la procureure générale sur les circonstances de l’incendie, notamment sur les décisions prises par les autorités. Rien que pour l’incendie de Lahaina, le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars.