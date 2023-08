Résistance rurale contre la mort envisagée d’une école

Esprit-Saint, un petit village de 340 âmes situé au sud de la MRC de Rimouski-Neigette, l’usure du temps n’émousse pas l’esprit de résistance. Cinquante ans après avoir porté l’étendard du monde rural dans sa bataille contre le gouvernement Bourassa et sa volonté de fermer des villages au profit des villes, la communauté du Haut-Pays se dresse à nouveau contre le sort pour sauver son école, menacée de fermeture après 71 ans d’existence.

L’école La Colombe, située au coeur du village, est aujourd’hui en péril. Il manquera un élève à la rentrée, un seul, pour atteindre le seuil minimal de 20 enfants qui la garderait ouverte. Pourtant, la municipalité assure qu’à l’automne 2024, il y aura 24 élèves. L’année suivante, il y aurait même 25 inscriptions.

Le Centre de services scolaire (CSS) des Phares, lui, a déjà annoncé ses couleurs : le 12 décembre prochain, il scellera le destin de l’école en décidant si la cohorte 2023-2024 sera la dernière à fréquenter ses salles de classe.

« Tant que je serai maire, l’école ne fermera pas, c’est officiel, assure le maire Langis Proulx. S’il faut bloquer la 232 avec un barrage au milieu du village, nous allons le faire. »

Si La Colombe ferme définitivement ses ailes, les enfants du village devront se rendre aux écoles de Saint-Narcisse ou de Lac-des-Aigles, toutes deux situées au bout d’un trajet d’une heure d’autobus. « C’est inconcevable, renchérit le maire, de penser que des enfants de 6 ans vont devoir embarquer dans l’autobus à 6 h 45 pour arriver à temps à l’école. En plus, s’ils doivent voyager là-bas, qui va payer pour leur transport ? »

À ses yeux, le CSS des Phares envisage une « décision purement administrative, tout simplement parce que ça occasionnerait moins de dépenses pour eux. »

Le maire raconte que la nouvelle directrice du CSS aurait proposé d’embaucher une enseignante pour assurer l’éducation des quatre et cinq ans, à condition que le village éponge la moitié de son salaire.

« Ça nous coûterait environ 43 000 [dollars], calcule Langis Proulx. Moi, quand je monte mes comptes de taxes de 1 %, ça me donne 2900 dollars. Ça n’a pas de bon sens ! Pendant ce temps-là, le gouvernement a construit un Lab-École à Rimouski pour 44 millions de dollars. 44 millions ! Je n’ai rien contre les Lab-Écoles, mais c’est aberrant de payer ce prix-là pour construire du neuf en lésinant pour 43 000 $ qui garderaient une petite école ouverte. »

Il est aussi inconcevable, selon le maire, que le CSS des Phares songe à mettre la clé sous la porte de l’établissement scolaire au moment où le gouvernement vient tout juste d’octroyer 250 000 $ pour qu’Esprit-Saint et la municipalité voisine, Trinité-des-Monts, embauchent un agent de revitalisation pendant cinq ans.

« D’un côté, le gouvernement veut dynamiser nos villages et, de l’autre, le centre de services scolaire menace de fermer notre école, déplore le maire. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. »

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, connaît le dossier et estime la situation « préoccupante ».

« Nous avons tous le même objectif : trouver des pistes de solution pérennes afin d’assurer l’occupation et la vitalité du Haut-Pays », affirme son cabinet.

Contacté vendredi par Le Devoir, le CSS des Phares n’avait pas répondu au moment de publier ces lignes.

La petite séduction

Avant de bloquer des routes, le village du Bas-Saint-Laurent veut d’abord se relever les manches pour tenter d’attirer des familles et de garnir les rangs de ses écoliers. Première opération de cette petite séduction : il a récemment dressé l’inventaire de ses maisons à vendre et de ses appartements vacants pour le publier sur les réseaux sociaux dans l’espoir que la publication tombe dans l’oeil d’une des 32 familles sans logis à Rimouski.

« Le milieu a aussi la responsabilité de se prendre en main, croit Martin Gagnon, coordonnateur de la Coalition urgence rurale du Bas-Saint-Laurent et lieutenant, depuis plus de 35 ans, dans la bataille pour la survie et le respect des villages du Québec. Il faut se vendre, tenir la liste des emplois disponibles à jour, faire parler de nous ! »

Esprit-Saint a des attributs pour charmer. Un service de taxibus se rend chaque jour à Rimouski pour moins de 5 $ l’aller-retour, sans compter l’Internet haute vitesse et le réseau cellulaire qui parviennent enfin au village depuis quelques années. La bibliothèque, le centre des loisirs, l’église qui trône au sommet de la localité proposent plusieurs lieux de rassemblement communautaire. La municipalité n’entend toutefois pas s’asseoir sur ses lauriers.

« Souvent, des gens seuls habitent dans une grande maison ici, explique Martin Gagnon. Une tournée de porte-à-porte s’apprête à se mettre en branle : nous irons cogner à chaque maison pour évaluer avec les propriétaires la possibilité de convertir un étage en appartement. Nous aiderons ceux et celles qui acceptent à monter leur dossier et à aller chercher des subventions. »

L’idée pourrait faire rouler l’économie, puisque les nombreux motoneigistes qui bourlinguent autour d’Esprit-Saint n’y trouvent aucun hébergement touristique. Autre étape : connaître sa population et ses besoins afin d’y répondre.

« Si nous nous apercevons que notre monde est en transhumance et fait l’aller-retour tous les jours pour aller travailler à Rimouski, il faudra se doter d’un service de halte-garderie, nous n’aurons pas le choix, dit-il. Une halte-garderie communautaire permettrait de rapatrier les enfants qui se font présentement garder à Saint-Narcisse et à Lac-aux-Aigles. Ça réglerait notre problème de fréquentation à l’école. »

La municipalité négocie aussi avec la paroisse pour obtenir cinq terrains situés au coeur du village pour accueillir de nouveaux habitants qui souhaiteraient se bâtir. « Nous avons décidé de prendre les devants, explique le maire, Langis Proulx. Ce n’est même pas pensable de fermer une école dans une municipalité comme Esprit-Saint. »

Esprit-Saint contre la machine

Ce n’est pas la première fois que les Spiritois refusent d’abdiquer devant la machine étatique. La deuxième Opération Dignité a pris naissance à Esprit-Saint en 1971, faisant du village le berceau de la résistance et de la colère du milieu rural contre un vaste chantier d’aménagement territorial qui a semé expropriations et fermetures dans des dizaines de localités de l’est du Québec entre 1966 et 1976.

Le village a lutté et triomphé contre sa disparition annoncée dans les années 1970. Il refuse à nouveau de plier l’échine. « La perte de notre école, ce serait un symbole pour l’ensemble du Québec, souligne Martin Gagnon. C’est un village de résistance, Esprit-Saint, qui a lutté et qui a réussi à assurer sa survie. Si nous, nous perdons notre école, si nous, nous abdiquons, ce serait le début de la fin. »

« Si elle ferme, les seules personnes que nous saurons attirer par chez nous, ce sont des retraités ou des anciens de la paroisse qui veulent venir finir leurs jours, conclut le maire Langis Proulx. Moi, je n’accepterai jamais ça. »