Au Parti québécois, les yeux tournés vers la partielle dans Jean-Talon

L’évocation d’un potentiel « quatrième mousquetaire » à l’Assemblée nationale a valu au chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, des hurlements de joie des jeunes du parti au congrès national.

Environ 200 jeunes de 16 à 30 ans étaient réunis à l’hôtel Hilton, à Québec, pendant la fin de semaine. Ce congrès du Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) a été marqué par l’élection d’Émile Simard à titre de président.

Présent pour donner une allocution dimanche matin, M. St-Pierre Plamondon a mobilisé les troupes en vue de l’élection partielle qui aura lieu dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, à la suite de la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin. Les projections du site Qc125 indiquent que le PQ serait en avance dans la course, tout juste devant Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec.

« Imaginez la différence [que peuvent faire], 200 jeunes et plus qui font une campagne dynamique constamment », a lancé le chef du PQ devant les jeunes militants. « On est prêts à coordonner tout ça de manière que toutes les régions du Québec puissent participer. […] Imaginez la différence que ça peut faire » s’est-il enthousiasmé.

Seul Québec solidaire a désigné son candidat en vue de l’élection : il s’agit d’Olivier Bolduc, qui a déjà tenté de se faire élire à quatre reprises pour le parti.

« C’est important, ce que vous faites en ce moment, a poursuivi M. St-Pierre Plamondon. Il y aura un effet multiplicateur à l’énergie et au momentum qu’il y a en ce moment chez les jeunes péquistes. »

« On combat le cynisme »

Le nouveau président du CNJPQ, Émile Simard, sera aux premières loges de l’élection partielle dans Jean-Talon, puisqu’il réside lui-même dans la circonscription. Mais il assure en riant qu’il ne sera pas candidat, lui qui s’était présenté dans Dubuc aux élections générales de 2022. « Je vais être présent sur le terrain et mobiliser nos gens un peu partout au Québec », affirme-t-il en entrevue au Devoir, joint quelques dizaines de minutes après l’annonce de son élection.

Le jeune homme de 21 ans, originaire de La Baie, a triomphé de ses deux opposants et succède ainsi à Marie-Laurence Desgagné à titre de président. Il se montre confiant quant à l’issue de l’élection partielle à venir. « Le fait de se tenir debout, l’attitude qu’on dégage, je pense que les gens sont plus réceptifs aux idées qu’on donne, vu que l’on combat le cynisme. » Il ajoute qu’avec la présence de deux cégeps et de l’Université Laval sur le territoire de la circonscription de Jean-Talon, la mobilisation des jeunes s’annonce importante.

Pendant la fin de semaine, les jeunes péquistes ont débattu de différentes propositions, dont certaines seront proposées au parti afin qu’elles soient présentes dans ses positions officielles.

Parmi celles qui ont été adoptées pendant la fin de semaine, l’une d’elles concerne la création « d’équipes nationales du Québec », tandis qu’une autre exige « la tenue d’une enquête complète, publique et indépendante sur les effets du déséquilibre fiscal et du pouvoir fédéral de dépenser, ainsi que sur la viabilité financière du Québec au sein du fédéralisme ».