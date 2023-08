Des Inuits du réseau de la santé demandent à Québec de meilleures conditions de travail

Le roulement élevé de personnel dans le Grand Nord du Québec et la difficulté de recruter des employés inuits dans le réseau de la santé et des services sociaux en incite plusieurs à demander de meilleures conditions de travail et à passer un message à Québec, alors que des négociations pour les conventions collectives sont en cours.

Avoir plus d’employés dans les villages faciliterait la vie d’Andrea Makiuk Roy, qui est la seule technicienne en audiologie à l’hôpital de Kuujjuaq du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava. Elle travaille de concert avec des audiologistes et des audioprothésistes. Régulièrement, ils font le tour des villages isolés le long de la baie d’Ungava pour se rendre dans les écoles, les résidences pour personnes âgées et des centres locaux de CLSC.

« Ça pourrait être une bonne chose d’avoir quelqu’un sur place pour les moments où on livre des embouts pour une prothèse ou pour aller vérifier des informations avec le patient, planifier les rendez-vous avec l’audiologiste », dit-elle. Seule, elle n’arrive pas à tout faire ce qu’elle devrait.

Les fonds pour embaucher plus d’employés sont là, dit-elle, mais il est difficile d’en recruter, notamment des Inuits. Conséquence : ce n’est pas tout le monde qui reçoit les services. « La demande est trop élevée. Il y a une perte d’audition dans le Nord. Particulièrement chez les hommes qui chassent, explique-t-elle. L’impact sur la population est grave. »

« Personne ne veut le faire, poursuit Andrea Makiuk Roy. Les gens n’ont pas l’éducation nécessaire pour être qualifiés ou ils sont trop gênés ; d’autres ont des dossiers criminels. Il y a beaucoup de raisons. »

D’autres employeurs offrent également de meilleures conditions et plus de bénéfices pour les membres des communautés locales. « Ils ont plus de voyages permis [dans le sud du Québec], plus de vacances et ils ont une semaine par année pour aller chasser et cueillir, dit-elle. Moi, je n’ai pas d’avantages. » Elle sent aussi qu’ils sont mieux protégés. « Ici, à l’hôpital, il y a eu des incidents où j’ai été témoin d’employés qui ont menti à la direction à propos des Inuits, raconte-t-elle. Les Inuits ne sont pas tout le temps respectés. » « En ce moment, les employés inuits, on paye nos taxes, on cotise pour le syndicat et il n’y a pas grand-chose qui se passe », lance-t-elle.

Elle veut malgré tout rester positive. « On est une population optimiste, on est très accueillants, mais on travaille trop, on n’a pas assez de vacances et le salaire est bas. Alors, la dépression et le stress montent. Mais, mis à part ça, on fait ce qu’on peut. Je vois la demande, alors je vais le faire. J’aime ça. Je vois le visage d’un enfant qui a une prothèse et qui entend, et qui est content, et qui pleure : c’est beau. Ça touche le coeur. On est faits forts », lance-t-elle en riant.

Annie Bordeleau, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava–CSN, voit de « grosses disparités » entre les gens embauchés au sud du Québec et les locaux. « Ils n’ont pas accès aux mêmes primes que les gens du sud, ils ne sont pas logés, ils n’ont pas de billets d’avion pour aller à Montréal durant leurs vacances et le salaire n’est pas concurrentiel », dit-elle. En plus des difficultés de recrutement, le taux de roulement est très élevé, particulièrement pour les travailleurs sociaux, ajoute-t-elle.

Le taux de roulement était de 29,9 % pour l’année 2020-2021, de 34,7 % en 2021-2022, pour ensuite baisser à 24,2 % pour l’année 2022-2023, toutes catégories d’employés confondues.

« Je ne suis pas surprise, ça a toujours été comme ça, dit-elle. Soit ils ne s’adaptent pas, soit les conditions de travail sont trop difficiles, ou ce n’était pas ce à quoi ils s’attendaient », souligne Annie Bordeleau. En plus de la charge de travail trop lourde accentuée par le manque de personnel et des primes grand-nord qui ne sont plus nécessairement adaptées au coût de la vie, il y a le manque criant de logements qui en décourage plus d’un. « Il y a tellement d’offres d’emploi dans le réseau à l’échelle du Québec que nous ne sommes pas concurrentiels », ajoute-t-elle.

Négociation

Gailene Thomas, présidente par intérim du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des dispensaires de la Baie-d’hudson-CSN, insiste sur le fait qu’une part de la population parle seulement inuktitut et qu’il est difficile de donner un bon service quand il y a la barrière de la langue.

La direction locale sent une ouverture pour améliorer les conditions de travail, mais soutient qu’« au national, c’est une autre histoire ». Québec est présentement en négociation avec les syndicats pour le renouvellement des conventions collectives, mais le gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur la disparité régionale, qui touche les travailleurs dans les régions éloignées, dit-elle. « Pour eux, ça va rester comme ça », laisse-t-elle tomber.

Pourquoi d’autres employeurs de la région donnent-ils de meilleurs avantages aux employés inuits ? Pour Annie Bordeleau, l’explication réside dans le fait qu’il s’agit « d’organisations inuites », contrairement, par exemple, au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava. « Nous sommes régis par le Québec, dit-elle. Tous nos budgets et décisions budgétaires viennent du sud, par des gens qui, souvent, n’ont jamais mis les pieds ici. »