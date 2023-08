Déchirements sur l’identité des Abénaquis

Un différend identitaire oppose deux groupes s’identifiant comme Abénaquis. Les nations du Québec, installées dans les municipalités d’Odanak et de Wôlinak, au Centre-du-Québec, reprochent à des communautés du Vermont de s’approprier l’identité abénaquise.

Une étude du sociologue et anthropologue de l’Université d’Ottawa Darryl Leroux, publiée dans la revue American Indian Culture and Research Journal, de l’Université de Californie, remet en cause l’appartenance réelle de communautés du Vermont à la nation abénaquise, une des onze nations autochtones du Québec.

La nation abénaquise de Missisquoi (NAM), basée à Swanton, dans le comté de Franklin, fut la première communauté abénaquise auto-identifiée du Vermont dans les années 1970.

Depuis, « au moins 16 autres entités distinctes ont émergé dans l’État, rapportant toutes être les descendantes d’une population abénaquise inconnue qui habitait le Vermont au milieu du XIXe siècle », soit au même moment et au même endroit où l’immigration canadienne-française était la plus importante au Vermont, peut-on lire dans l’étude.

Les membres de la NAM et ceux des nations voisines n’ont jamais eu à fournir de preuve généalogique quant à leurs ancêtres abénaquis. Plusieurs critiquent l’absence de rigueur de leur processus de reconnaissance, qui n’est basé que sur la présence d’ancêtres qui vivaient au nord-ouest de l’État au milieu des années 1800.

Leur descendance a tout d’abord été contestée par les Abénaquis du Québec, dont les ancêtres occupaient le territoire du Vermont pendant une grande partie des XVIIe et XVIIIe siècles.

Photo: Wikipédia

« Ils venaient à Odanak apprendre la langue, la culture, des chants, des danses. C’est dans les années 1990 qu’on a commencé à demander : Qui es-tu ? De quelle famille es-tu ? Le Vermont et Odanak, c’est à environ une heure de route. On a des noms de famille qui sont là depuis bien avant la colonisation et qui ont survécu au système de pensionnats et à la discrimination. Et toi, qui es à une heure de route, tu ne peux pas t’identifier à une seule famille abénaquise ? À quelque part, on est liés par le sang, par une continuité communautaire », dénonce Jacques T. Watso, qui siège au Conseil des Abénaquis d’Odanak.

« Maintenant, ils ont coupé tout lien avec nous. On a l’impression qu’ils sont en train de nous effacer pour nous remplacer, déplore-t-il. Ils sont en train de déformer notre langue, ils réinventent nos histoires et nos contes. Ils ont des anthropologues et des historiens dans leur bande et ils ont commencé à réécrire l’histoire, notre histoire, pour justifier leur narrative. »

Ces groupes du Vermont ont entrepris leurs premières démarches de reconnaissance officielle auprès du gouvernement fédéral américain dans les années 1980. Cette demande fut rejetée en 2007.

C’est finalement en 2012 qu’une reconnaissance officielle fut accordée par l’État du Vermont à quatre nations abénaquises : la NAM, la tribu Abénaki Nulhegan, la tribu Abénaki Elnu et la bande traditionnelle Koasek.

Le chercheur Darryl Leroux a reconstitué l’histoire généalogique de chaque famille sur huit à douze générations, jusqu’à leur arrivée en Nouvelle-Angleterre, à New York ou en Nouvelle-France grâce à la base de données du Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal et aux propres tableaux d’histoire familiale de la NAM.

L’étude conclut qu’environ 98 % des membres de ces groupes américains ne sont pas de descendance abénaquise ni d’aucune autre nation autochtone, mais bien canadienne-française.

Seulement deux des vingt familles auxquelles la NAM s’identifie ont une ascendance abénaquise lointaine : la famille O’Bomsawin et la famille Nepton. Les huit descendants O’Bomsawin ainsi que les 16 descendants Nepton ne constituent que 2,2 % du nombre total de membres de la NAM.

Lorsque contactée par Le Devoir, l’Alliance abénaquise du Vermont s’est défendue en disant avoir respecté les règles de reconnaissance requises par l’État du Vermont et elle critique les efforts déployés par Odanak pour tenter de les discréditer en tant que peuple autochtone.

« Les communautés autochtones qui résident au Canada et aux États-Unis vivent selon des directives de reconnaissance différentes au sein de la structure colonisée euroaméricaine. Nous pensons que les recherches de Leroux ont été menées dans le but de mettre à l’écart les Abénaquis du Vermont et de positionner les Premières Nations canadiennes d’Odanak et de Wôlinak pour un gain politique et financier aux États-Unis. Les quatre nations ont satisfait toutes les exigences de l’État — qui sont basées sur le modèle fédéral — pour leur reconnaissance, y compris les registres de parenté et d’ascendance par le biais de documents généalogiques et de huit autres critères identifiés par l’État », indique l’Alliance.

Cette alliance du Vermont dit souhaiter que les habitants des deux côtés de la frontière se consacrent à « la guérison et à la reconnexion, plutôt que de renforcer les systèmes qui ont mené à la destruction » due à des « centaines d’années de colonialisme ».

Tentative de rapprochement

Le territoire traditionnel des Abénaquis s’étend entre le sud du Québec, l’État du Maine et la région de la Nouvelle-Angleterre, allant du New Hampshire au lac Champlain. Avec les guerres de conquête, plusieurs peuples de l’est, dont les Abénaquis, ont été poussés plus au nord. La municipalité d’Odanak, au Centre-du-Québec, qui était initialement l’emplacement de la mission jésuite de Saint-François-de-Sales, est devenue une réserve en vertu de la Loi sur les Indiens.

Jacques T. Watso explique que les Abénaquis du Québec ont d’abord accueilli positivement la tentative de rapprochement des gens du Vermont, qui se présentaient comme des leurs.

« Il y a quand même eu plusieurs mouvements de migration sur notre territoire à travers les époques coloniales, même encore aujourd’hui pour des raisons économiques. À la fin des années 1970, il y a un groupe qui a approché Odanak et qui se réclamait être abénaquis. Jusque dans les années 2000, ce n’était pas bien vu d’être autochtone, personne ne se disait autochtone sans raison, alors on n’a pas posé trop de questions. »

Avant l’avènement d’Internet, le processus de vérification de descendance autochtone était beaucoup plus laborieux, mais il était possible de retracer des informations généalogiques au travers des notes prises par les jésuites et d’autres documents historiques.

Du bon côté de l’histoire

Darryl Leroux explique dans son étude que l’auto-identification à une nation autochtone est un phénomène qui a pris de l’ampleur dans les 60 dernières années aux États-Unis.

Il cite notamment le travail de l’anthropologue Circe Sturm, qui souligne dans un article que la population autochtone des États-Unis, telle que révélée par le recensement américain, est passée de 552 000 à 9,7 millions entre 1960 et 2020. Cette forte croissance serait due à une volonté de se dissocier du « privilège blanc » et des violences coloniales perpétuées par les eurodescendants.

Jacques T. Watso ajoute que l’image qu’on se fait de l’aîné autochtone occupe une place spéciale dans l’imaginaire collectif.

« Au Québec, on dirait que tout le monde a une grand-mère autochtone. On parle, des fois, de 15 générations en arrière, et on dirait que les gens découvrent cet ancêtre-là, et ça devient leur projet de vie. Au détriment des 4000 autres ancêtres qu’ils ont, ils vont choisir cet ancêtre précis pour en faire leur identité. Ils prennent ce qu’il y a de plus beau chez nous : le folklore, le mysticisme. Toute la violence [due au colonialisme], ils nous la laissent, évidemment. »