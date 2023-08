Les Québécois ont repris le large

Pendant la pandémie, les Québécois, captifs de leur frontière, ont sillonné leur coin de pays, dévoués à sauver leur économie touristique mise à mal par le repli sur soi international. Cet élan s’essouffle déjà alors qu’ils reprennent le large et leurs vieilles habitudes de voyage cet été. Certaines mesures mises en place pendant la pandémie pourraient, toutefois, en convaincre plusieurs de séjourner chez eux pendant la saison morte.

À Québec, le constat est unanime depuis le début de la belle saison : les touristes étrangers reviennent déambuler dans le « Vieux » pendant que les Québécois, eux, partent écouler leurs vacances sous d’autres cieux.

« Nous avons recommencé à voyager, observe Alupa Clarke, ancien député conservateur devenu directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec. Les réflexes pandémiques, où les Québécois voyageaient ici pour encourager leur économie locale ou parce qu’ils ne pouvaient pas aller ailleurs, c’est fini. »

En 2019, les touristes québécois ont collectivement dépensé 8 milliards de dollars à l’extérieur de leurs frontières. Pendant que l’Europe, les États-Unis et le Sud profitent à nouveau de cette manne cette année, le Québec écope de l’absence de ses propres touristes. À l’hôtel Château Laurier, un établissement situé à un jet de pierres de l’Assemblée nationale, les réservations connaissent, jusqu’à maintenant, une diminution d’environ 10 % par rapport à l’été 2022.

« En étant un hôtel indépendant, notre clientèle première, ce sont les Québécois, explique Aude Lafrance-Girard, présidente du Groupe Cogirès, propriétaire de l’établissement quatre étoiles. Cette année, nous avons vu un recul. Peut-être qu’après trois ans, les Québécois ont envie d’aller ailleurs. »

Le retour des touristes internationaux se confirme. Le Port de Québec s’attend à accueillir environ 140 000 croisiéristes cette année, une hausse de 52 % par rapport aux 92 000 personnes arrivées du Saint-Laurent en 2022. Dans les rues et les hôtels du Vieux-Québec, les accents du monde résonnent à nouveau.

« Cette année, nous avons un bon retour des Américains et des Canadiens. Le marché asiatique est aussi revenu à 85 % », rapporte Stéphane Morin, directeur des ventes et du marketing au Château Frontenac. L’établissement emblématique perché sur le cap Diamant s’enorgueillit même de connaître un été presque aussi occupé qu’en 2019.

Des promotions à pérenniser

Malgré le retour des vacanciers internationaux, l’achalandage s’annonce légèrement en deçà des prévisions dans la capitale, annonce Jenna Dubé, porte-parole de Destination Québec cité, anciennement connu comme l’Office du tourisme de Québec.

« Nous anticipions un taux d’occupation moyen de 85 % pour le mois de juillet ; nous sommes en train de revoir ce nombre légèrement à la baisse, autour de 81 %. Ce n’est pas la saison touristique de tous les records jusqu’à maintenant. »

Au plus fort de la pandémie, quand les pays du monde se confinaient les uns après les autres, la promotion de Québec à l’étranger devenait caduque. Destination Québec cité avait réorienté ses campagnes promotionnelles pour encourager les Québécois à visiter leur capitale, offrant une deuxième nuitée gratuite pour prolonger leur séjour, ou un passeport qui bradait un florilège d’activités pour susciter la demande.

Les Québécois répondirent présent. « Les initiatives mises de l’avant pendant la pandémie ont été très utiles et probantes pour l’industrie touristique », se souvient Jenna Dubé. La mise en oeuvre d’un tel succès aura coûté, pour Destination Québec cité, un peu plus de 9 millions de dollars.

Le Québec devrait-il songer à pérenniser les incitatifs instaurés pendant la COVID, même la pandémie finie ?

« Oui, croit Martin Soucy, p.-d.g. de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Je pense qu’il faut avoir une discussion là-dessus. »

Avant la crise, le tourisme connaissait une forte croissance, un véritable « tsunami », poursuit-il. Les gens avaient de l’argent pour voyager et « les destinations qui savaient surfer ont pu aller loin. Maintenant, le défi, c’est de prévoir les prochaines vagues ».

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de relancer le tourisme, mais de le réinventer — en misant notamment sur les Québécois pour remplir hôtels et restaurants pendant la saison morte, croit Martin Soucy.

« L’été, les programmes pour stimuler la demande intérieure seraient comme des coups d’épée dans l’eau, explique le p.-d.g. de l’Alliance. Quand bien même vous offririez des rabais aux îles de la Madeleine pendant la saison estivale, ils sont déjà pleins, de toute façon. Par contre, faudra-t-il éventuellement promouvoir des séjours à l’automne, par exemple, quand l’industrie tourne au ralenti ? Il y a là matière à réflexion. »

Le programme Explore Québec par la route, mis en place en 2020 après que le programme Explore Québec en avion a subi un atterrissage forcé en raison de la COVID-19, se poursuivra au moins jusqu’en 2025.

L’été, les programmes pour stimuler la demande intérieure seraient comme des coups d’épée dans l’eau. [...] Par contre, faudra-t-il éventuellement promouvoir des séjours à l’automne, par exemple, quand l’industrie tourne au ralenti ? Il y a là matière à réflexion.

Cette promotion, exclusivement réservée aux Québécois, permet une réduction de 25 % à l’achat d’un forfait vacances au Québec auprès d’une agence de voyages d’ici.

« Le but, c’est vraiment de miser sur le tourisme intérieur pour prolonger la saison touristique », explique Marilyn Désy, directrice générale de l’ARF-Québec, l’association mandataire d’Explore Québec. Le programme se targue d’avoir su attirer de la visite québécoise en mai et en septembre aux îles de la Madeleine, des mois habituellement tranquilles chez les Madelinots.

Une clientèle internationale payante

Pour l’instant, la majorité des budgets et les efforts promotionnels se tournent à nouveau vers le marché étranger. La force de l’euro et du dollar américain par rapport au huard fait en sorte qu’« un touriste international dépense plus, en général, qu’un touriste local », analyse Martin Soucy.

Dans les Cantons-de-l’Est, par exemple, « même si les visiteurs hors Québec ne représentent qu’environ 5 % des visiteurs, ils génèrent 12 % des dépenses et 16 % des nuitées », écrit Tourisme Cantons-de-l’Est par courriel.

Pour retenir les Québécois au Québec, il faudra aussi les convaincre que des vacances passées chez eux sont à la portée de leur bourse. Surtout quand les destinations soleil scintillent avec des tout-inclus à petit budget et que le prix d’une nuitée à l’hôtel en mai dernier frôlait 200 $ à Québec…

« J’entends beaucoup que les vacances, au Québec, c’est cher, déplore Martin Soucy. C’est faux : nous en avons pour toutes les bourses, du camping au glamping, jusqu’au cinq étoiles luxueux. Nous sommes plus sévères dans notre sensibilité au prix quand nous restons ici. Dès que nous embarquons dans un avion, c’est comme si le budget disparaissait. En tant qu’industrie, nous devons peut-être moins travailler en promotion qu’à changer cette perception. »