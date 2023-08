Si vous les avez manqués

La course en sentier trace son chemin au Québec

En ce mardi ensoleillé de la fin du mois de juillet, une grosse cinquantaine de membres du Club de trail de Montréal (CTM) se retrouvent devant le monument à sir George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal. Bienvenue dans le monde de la course en sentier — communément appelée trail — qui attire de plus en plus d’adeptes. Les chiffres sont éloquents : alors qu’on ne comptait que 1629 coureurs ayant terminé une épreuve de course en sentier en 2010, ils étaient 28 885 en 2019 et 20 872 en 2022, année de reprise postpandémique.