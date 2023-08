Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Sixième de huit articles.

Les oiseaux captivent les humains depuis la nuit des temps. Je suis venue à Athènes pour la nuit des temps et pour un oiseau. À l’ombre de l’Acropole éternelle, scène immense offerte au ciel, j’y suis venue pour marcher dans les profondeurs du très long voyage de l’histoire humaine.

La civilisation grecque a commencé en Crète autour de 2000 av. J.-C. La fondation d’Athènes remonterait à l’an 800 av. J.-C., née de la fusion de plusieurs villages regroupés sur les hauteurs de la forteresse naturelle de l’Acropole. Le Parthénon, lui, fut construit entre 447 et 438 av. J.-C., au temps de l’homme d’État Périclès. La cité avait alors la réputation d’être le centre éducatif et culturel du monde grec antique. Cette remontée dans les âges donne le tournis.

Il y avait de la vie ici, beaucoup de vie. Une vie organisée. Des humains qui mangeaient, marchaient, dansaient, aimaient. Des humains avec deux bras et deux jambes, comme nous, qui construisaient, réfléchissaient, se débrouillaient, pataugeant dans le cambouis ou marchant dans la joie, selon les jours. Comme nous.

L’héritage grec

« Notre système de gouvernement, nos lois, notre littérature, l’art que nous admirons, l’architecture que nous copions, l’essentiel de notre philosophie, notre religion, nos sciences, notre médecine, la civilisation occidentale est bien ancrée dans la Grèce antique », lit-on sur le site du Musée canadien de l’histoire. Les Grecs inventent le théâtre public. Ils mettent l’art de l’écriture à la portée du peuple. Jusque-là, seuls les prêtres et les scribes y avaient accès. En sculpture, ils magnifient le corps humain à même le tuffeau et le marbre blanc dont leur terre regorge.

En architecture, dans de nombreuses grandes villes occidentales, ponts, bibliothèques, universités, musées sont d’inspiration grecque. Jusqu’à notre Marché Bonsecours du Vieux-Montréal, construit au milieu du XIXe siècle. « Les Propylées de l’Acropole d’Athènes ont même clairement servi de modèle, notamment pour le portique dorique à six colonnes de la rue Saint-Paul », décrit une note de la Ville de Montréal. « Bien que le monde de la Grèce antique n’existe plus, il continue à retentir dans le nôtre. Métaphoriquement, il a été absorbé dans notre sang au cours des siècles », résume le site du musée déjà cité. « Nos vices et nos vertus ont des modèles grecs », fait dire Marguerite Yourcenar à son personnage célèbre, l’empereur romain Hadrien, admirateur du monde hellénique.

Oui, les Grecs ont inventé une forme de gouvernance demeurée à peu près unique dans l’histoire universelle. Oui, ils ont été les premiers à recourir à des jurys et à établir une assemblée démocratique. Mais cette démocratie n’était pas pour tous. La condition des femmes était médiocre. Et les esclaves composaient la majorité de la population. C’était loin d’une société idéale. C’était.

Des recherches archéologiques dirigées par un Québécois

Ici, l’histoire se touche du doigt. On est dedans. On palpe ses colonnes de porphyre, ses sculptures de bronze, on s’assoit sur ses pierres,on se dit que les Anciens ont observé la même voûte du ciel et rêvé sous les mêmes étoiles. Ici, l’histoire se ramasse littéralement à la cuillère. Des centaines de chercheurs fouillent les entrailles du temps, à genoux sur la terre avec bêche et truelle, à la recherche de vestiges, d’artefacts, d’ossements. En plus des fouilles menées par le ministère grec de la Culture, il existe 19 instituts de recherches archéologiques étrangers basés à Athènes.

6 avril dernier. En cette journée de grève des autobus, Nicos chante à tue-tête à bord de son taxi. Le trafic est lourd. Qu’à cela ne tienne, il prend des petites rues improbables et les sens uniques à reculons. Il me conduit à l’Institut canadien en Grèce, anciennement appelé Institut canadien d’archéologie, que dirige le québécois Jacques Perreault. Cet archéologue passionné travaille depuis des décennies à une mission sur l’île d’Argilos. « Le filon est extraordinaire. On a trouvé une ville complète en fouillant cette terre insulaire du nord de la Grèce. Avec rues, ateliers, habitations. Une ville fondée en 650 av. J.-C. » Tout feu tout flamme, il enchaîne : « Et nous avons découvert un atelier-boutique, pour ainsi dire le plus ancien centre d’achats en Grèce ! » À ses yeux, la fréquentation de l’Antiquité sculpte l’intériorité. « On comprend mieux le monde d’où l’on vient et celui dans lequel on vit aujourd’hui. Et on apprend à relativiser. »

« Il y a quelque chose qui touche au sacré inscrit partout dans le paysage », renchérit Jonathan Tomlinson, directeur adjoint de l’Institut canadien d’archéologie. Il va souvent marcher, le soir, jusqu’au Parthénon illuminé, encore et encore fasciné d’y contempler l’infini du temps et la mesure d’une vie.

La question philosophique de la raison

« Les Grecs ont posé la question philosophique de l’existence humaine. Où va-t-on ? Pourquoi vit-on ? Ils ont aussi posé la question de la vérité. » Polydefkis Papadopoulos est sociologue et journaliste. Nous devisons sur le toit ouvert d’un hôtel, avec l’Acropole dans l’horizon. « Ils ont aussi posé la question de la raison », soit la capacité de raisonner. « Un nouveau type de réflexion apparaît, écrit le spécialiste des origines de la pensée grecque Jean-Pierre Vernant, cherchant à donner une explication profane — non religieuse — à la genèse du cosmos. » Surgit progressivement un savoir rationnel qui se substitue à une pensée marquée par le mythe, l’imaginaire ou la magie.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Je planterais bien ma tente pour un moment en ces lieux, dans la poussière des siècles. L’Antiquité grecque repose, il me semble, des trumpismes et autres charlataneries profiteuses des crédulités contemporaines. Sais pas pourquoi, me suis prise de passion pour elle, l’Antiquité. Et puis, il est fascinant de penser qu’alors, les trois monothéismes n’étaient pas encore nés, ou à leurs balbutiements. Et n’avaient pas encore imposé le carcan de leur dogme et déchiré l’humanité.

Voilà que le soleil décline, irradiant de rose le rocher sacré. « L’Acropole est encore pour moi un sujet d’émotion intense », m’avait confié l’Athénienne Zoé Delibasis. Sentiment rare d’un passé enlacé au présent. Liens puissants et quotidiens entre la Grèce antique et la Grèce d’aujourd’hui. « D’abord voyez, le Parthénon, vieux de 2500 ans, est là sous nos yeux. On vit avec lui », note Polydefkis Papadopoulos. « Tout comme l’Ulysse d’Homère, poursuit-il, les Grecs savent s’adapter, inventer, sont flexibles et imaginatifs. » La grave crise de la dette publique qu’a traversée ce pays de 10,5 millions d’habitants à partir de 2011 semble confirmer sa faculté à rebondir, avec une croissance économique de 4 % en 2022. « Et puis, les Grecs d’aujourd’hui sont divisés sur le plan politique comme ils l’étaient à l’ère antique, alors que leurs cités, Athènes, Sparte, Thèbes, étaient en lutte les unes contre les autres. »

Le ciel va du rose au rubis. L’air est doux. Je suis aussi venue pour un oiseau. Qui voltige dans la nuit des temps d’Athènes. La petite chouette chevêche, dite d’Athéna, dont j’ai voulu entendre le ululement en grimpant sur le mont Lycabette qui domine la cité athénienne. Un soir de pleine lune se levait sur la marée des toits. Mais non, rien de rien, ni vu ni entendu, le volatile, symbole de la capitale grecque, auquel les Anciens attribuaient le don de la sagesse.

J’attendrai de recouvrer mon pays du Nord. La petite chouette nyctale, parente de celle d’Athènes, m’espérera encore un peu autour de Tadoussac. J’entendrai son solo flûté dans la nuit du fjord. Verrai peut-être ses grands yeux doux. Ce ne sera plus le mont Lycabette, mais les montagnes enserrant le Saguenay. Plus les colonnes du Parthénon, mais les fûts d’épinettes noires lancés vers le ciel. Plus le vent de la Méditerranée, mais le noroît dans lequel je m’enroulerai.

Samedi prochain : Averse de lumière