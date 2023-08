Brian Erb, dernier pirate du Saint-Laurent (2ᵉ épisode)

Quand le cargo The Answer quitte discrètement le port de Québec le 23 février 1975, c’est une folle saga qui débute. Onze jours d’une passion qui va enflammer la province, acquise à la cause d’un capitaine charismatique pourchassé par les autorités fédérales. Retour sur l’étrange odyssée du dernier pirate du Saint-Laurent…

Dans notre premier épisode, nous avons suivi les tribulations d’un capitaine obligé de voler son propre bateau en compagnie d’un jeune équipage acquis à sa cause. Poursuivi par la Gendarmerie royale du Canada sur le Saint-Laurent, le cargo se retrouve bloqué par la glace, au large de l’île Bonaventure. Les conditions sont réunies pour un assaut de la police. Le Québec, passionné par l’affaire, retient son souffle…

Quand les agents de la GRC débarquent sur The Answer, le 2 mars 1975, le projet du capitaine Brian Erb de quitter le Canada semble compromis. L’inspecteur Jacques Legault est très ferme : The Answer doit suivre le brise-glace Macdonald jusqu’à Sept-Îles. Les quatre agents fédéraux sont d’ailleurs accompagnés par un mécanicien et un pilote qui peuvent reprendre le contrôle du navire en cas de refus.

Cette incursion survient alors que les conditions sur le cargo sont devenues extrêmes pour l’équipage. Il faut réparer un des moteurs du bateau dans le froid glacial dû au chauffage récalcitrant. La nourriture vient à manquer : les festins qui ponctuaient les rudes journées des apprentis matelots sont de l’histoire ancienne.

Monté à bord depuis quatre jours, Guy Dubé, journaliste au quotidien de Québec Le Soleil, décrit les repas : « De la soupe au pois et des beans le midi, des fèves au lard le soir et des maudites beans le lendemain. »

Le capitaine, conscient de la précarité de la situation, entame une négociation avec son interlocuteur de la GRC. Il se déclare prêt à obtempérer si on approvisionne son navire en nourriture et en carburant. La discussion vire au pugilat entre Erb et Legault, qui finissent pourtant par trouver un terrain d’entente.

Illustration: Olivier Bonnard

Le capitaine est ainsi ravitaillé et s’engage à suivre le Macdonald. Attablé pour profiter de cette livraison soudaine de nourriture, Guy Dubé observe Erb rejoindre discrètement sa cabine. Le Montréalais a besoin de repos, car il a un nouveau plan en tête…

Pendant la journée du lundi 3 mars, tout semble se dérouler selon les plans de la GRC. Le Macdonald casse la banquise et le cargo pirate le suit scrupuleusement. Vers 22 h 30, au large d’Anticosti, le capitaine Erb pousse soudain la barre pour faire demi-tour et mettre le cap sur les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. Libéré des glaces, The Answer fausse la route aux garde-côtes canadiens.

La GRC humiliée

Dans le doute sur la portée réelle du mandat de saisie du navire, les agents de la GRC toujours à bord n’osent pas reprendre la barre par la force. Impuissants, ils sont récupérés en urgence par l’hélicoptère du brise-glace, ce qui met fin à une opération aux airs de fiasco. Dès le lendemain, la une du Soleil rend compte de l’échec et laisse le Québec jubiler : « Seul maître à bord, Erb enlève les policiers vers Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Quand on l’interroge aujourd’hui, l’historien Jean-Charles Panneton, spécialiste de la période, a une théorie pour expliquer l’engouement du public à l’égard du capitaine : « La population de la province, très jeune à l’époque, est en effervescence. Elle se cherche des héros capables de brasser la cage. »

La joie suscitée par l’humiliation de la GRC n’est pas une surprise à ses yeux. Panneton poursuit : « Les Québécois sont très heureux de prendre une revanche sur le fédéral qui a frappé très fort avec ses mesures de guerre lors de la crise d’Octobre, en 1970. »

Ce pied de nez à la GRC remonte le moral de l’équipage du cargo, à qui tout semble à nouveau sourire : le moteur est réparé et les conditions de navigation sont favorables. Dans l’esprit du capitaine Erb, les côtes françaises, à seulement 36 heures de navigation, seront une première étape avant de rallier Boston, où des amis l’attendent.

Du pont du Macdonald, les garde-côtes canadiens n’ont pas abandonné la partie. Ils comptent sur le golfe pour freiner The Answer, car ils savent que cette mer intérieure réserve quelques surprises au mois de mars.

Effectivement, à 70 milles nautiques des eaux internationales (130 kilomètres environ), le cargo pirate retrouve les glaces qui arrêtent sa folle équipée. Le Macdonald ne tarde pas à atteindre le secteur, avec à son bord de sérieux renforts. Dans un premier temps, Erb songe à menacer de faire exploser le bateau, mais finit par se raviser. Le journaliste Guy Dubé décrit sa fébrilité : « Ce n’est pas comme d’habitude. Il pense à autre chose. Le brise-glace garde-côtier bondé d’agents de la GRC le surveille de près. Et ce qui devait arriver arriva. »

Illustration: Olivier Bonnard

Cette fois, une horde fédérale larguée par deux hélicoptères débarque sur la glace à proximité du navire. 19 agents armés de fusils se hissent sur le bateau avec des échelles. Ils prennent rapidement possession de The Answer en arrêtant l’ensemble de l’équipage.

Erb se contente de dénoncer, sans conviction, l’acte de piraterie de la GRC. L’équipage résigné empoigne ses bagages et descend sous escorte policière pour rejoindre le Macdonald.

Un triomphe populaire

Déposé à Gaspé, l’équipage assiste à l’arrestation de son capitaine par la Sécurité du Québec. Libres, les matelots se rendent ensuite à Sept-Îles, où ils sont accueillis par une meute de journalistes. Les jeunes gens épuisés tirent profit de leur popularité : les commerçants de la ville leur offrent le gîte et le couvert.

L’ambiance est cependant morose, car la troupe attend fébrilement le sort de Brian Erb, sur le point d’être jugé à Québec. L’audience, suivie jusqu’à Toronto, aboutit à sa libération provisoire, avant une enquête plus poussée.

À peine sorti du tribunal, le capitaine goûte à son triomphe. « Il est la vedette de l’heure dans le firmament de la capitale provinciale », écrit Le Soleil, qui décrit les attroupements dans les rues de Québec.

Le lendemain, une même liesse populaire s’empare de Sept-Îles, où le capitaine finit par rejoindre son équipage dans la soirée. Ces instants de joie sont relayés par la presse, qui poursuivra sa couverture de l’affaire pendant plusieurs jours. L’imbroglio judiciaire autour de la propriété du bateau ne sera jamais vraiment résolu, empêchant Erb de récupérer son cargo. Devant l’absence de perspectives nautiques, l’équipage finit par se disperser.

La double personnalité de Erb me fascine totalement : d’un côté, un aventurier des mers, et de l’autre, un criminel très créatif

Pour Gervais Carpin, l’un des héros de cette histoire, les ennuis recommencent. Sans statut de séjour légal, le jeune Français est arrêté. Il doit quitter le territoire contre sa volonté, lui qui a rencontré sa future épouse sur le pont du cargo pirate. « Un des avocats de Brian Erb m’a aidé en payant ma caution et un billet aller-retour avec la France. Par la suite, j’ai demandé ma femme canadienne en mariage et j’ai pu m’installer au Québec, où je vis toujours », se remémore en souriant celui qui deviendra un grand historien de la Nouvelle-France.

L’avocat qui a aidé Gervais Carpin n’est pas un juriste comme les autres : il s’agit de Léo-René Maranda. L’homme défend les acteurs de la pègre montréalaise. Comme le rapporte Christian Tétreault dans sa biographie de l’avocat (L’univers Maranda, parue en 2023 aux Éditions de l’Homme), Erb l’aurait d’ailleurs contacté par un de ses amis, lié au gang de l’Ouest : Johnny McGuire.

Le capitaine rebelle n’a pas les meilleures fréquentations, et la suite de sa carrière en témoigne. Il fait à nouveau les gros titres de la presse en 1981, en compagnie de McGuire, pour trafic de drogue.

Erb est alors impliqué dans une transaction de 10 tonnes de marijuana et de 50 kilogrammes de cocaïne. Comme nous l’apprend le Fort Lauderdale News de l’époque, le Montréalais n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a été impliqué dans d’autres affaires en Floride et en Utah. Le capitaine a donc mis sa passion pour les océans au service des barons de la drogue.

Historien maritime et réalisateur à Rimouski, Samuel Côté s’est emparé de l’histoire pour produire une série. « La double personnalité de Erb me fascine totalement : d’un côté, un aventurier des mers, et de l’autre, un criminel très créatif. Au fil de mon enquête, je découvre régulièrement de nouvelles frasques du capitaine. Sa fin est, en revanche, très énigmatique… » dévoile Samuel Côté.

Plusieurs versions de la mort de notre homme circulent en effet. La plupart d’entre elles le décrivent assassiné par des mafieux qu’il aurait floués au début des années 2000. Une chose est sûre, néanmoins : le rêve de Brian Erb de découvrir des épaves dans les Caraïbes est resté sur le pont du The Answer.

Retourné dans l’anonymat d’un cimetière de bateaux, le cargo pirate attendra 1981 pour quitter le Canada. Ironie du sort, le navire rejoindra ensuite les Caraïbes en battant pavillon des îles Caïmans. Il finira aussi sa carrière après avoir été mêlé à des trafics en tout genre…