Le prix des produits agricoles en juin

Statistique Canada publiera en matinée son analyse des prix des produits agricoles pour le mois de juin.

Rappelons que l’Association des producteurs maraîchers du Québec déplorait la semaine dernière des récoltes catastrophiques attribuables aux conditions météorologiques extrêmes de cet été, en soulignant que moins de fruits et légumes québécois sont offerts aux consommateurs. Si 85 % à 90 % des entrepôts frigorifiques de la Place des producteurs, le plus important marché de gros de fruits et légumes dans l’est du Canada, sont habituellement remplis à cette période de l’année, leur taux d’utilisation varie plutôt entre 30 % et 75 % cette année, rapportait alors Le Devoir.