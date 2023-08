Un portrait flou des intoxications au GHB sans plus de dépistage

Les intoxications involontaires au GHB, aussi connu sous le nom de « drogue du viol », ont fait les manchettes dans les derniers mois. Tellement que le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a lancé au début de l’été un plan d’action pour lutter contre le fléau. Mais quelles mesures de prévention et de dépistage sont réellement mises en place au Québec à l’heure actuelle ? Le Devoir s’est penché sur la question.

C’est une histoire qui ressemble tristement à tant d’autres. Aïcha Gascon-Vézina, 18 ans, était sortie dans une boîte de nuit sur le boulevard Saint-Laurent avec une amie, par une froide soirée d’octobre 2019.

Elle se souvient d’avoir consommé une quantité modérée d’alcool. Mais il ne lui reste que peu de souvenirs de cette soirée : ils ont disparu dans un « trou noir » qui a duré environ une heure. « Je me suis réveillée en plein milieu de la rue, je n’avais plus mes effets personnels, j’étais confuse, je pleurais, raconte-t-elle. J’ai essayé de me lever, mais je n’étais pas capable de tenir debout. » Par chance, un bon samaritain qui passait par là lui a commandé un Uber et a utilisé son téléphone pour communiquer avec la mère d’Aïcha.

Quelques jours plus tard, en parlant avec l’amie qui l’accompagnait ce soir-là, Aïcha s’est remémoré être entrée dans une voiture avec trois jeunes hommes juste avant son « trou noir ». Mais elle est incapable de se souvenir de la suite des événements. « Ç’a été une soirée un peu traumatisante », analyse-t-elle d’une voix calme. Comme tant d’autres jeunes femmes, elle soupçonne que quelqu’un a mis du GHB dans son verre ce soir-là.

Son père, Dominic Vézina, se rappelle la panique qu’il a ressentie en apprenant ce qui était arrivé à sa fille. Il se souvient aussi de la colère. Le lendemain des faits, il a appelé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour rapporter la situation. « Quand il y a trop de plaintes pour un même établissement, ils peuvent envoyer des policiers pour faire des vérifications », affirme M. Vézina en se remémorant sa conversation avec une employée.

Par courriel, la chargée de communication du SPVM, Anik de Repentigny, affirme que la procédure lorsqu’une intoxication au GHB est rapportée est de « rédiger un rapport d’événement » qui « est ensuite transmis au Service des enquêtes criminelles pour analyse et traitement ». Elle souligne que sans une plainte officielle, « la tâche d’identifier des suspects potentiels ou des établissements dans lesquels des événements de ce genre se seraient produits s’avère extrêmement difficile ».

M. Vézina déplore n’avoir jamais eu de suivi de la part du SPVM une fois sa dénonciation faite. Pour lui, la question des intoxications involontaires au GHB au Québec se résume ainsi : « Tout le monde se lance la balle en disant “c’est pas de notre faute”. […] Les tenanciers de bars disent que c’est pas leur responsabilité non plus, ça fait que dans le fond, c’est la responsabilité de personne. » Un constat qui l’horripile. « Moi, comme parent et citoyen, j’aime pas trop entendre que c’est la responsabilité de personne. Je trouve que c’est trop facile comme réponse. »

Désormais, Dominic Vézina est inévitablement nerveux lorsqu’une de ses deux filles sort dans un bar. « Quand t’es touché personnellement parce que ça arrive à ton enfant ou à une amie de ton enfant, t’as un sentiment de colère en dedans de toi. Tu te dis : “Merde, comment ça se fait qu’on est rendu là comme société ?” »

Quant à Aïcha, elle est plus prudente que jamais. « Je ne sors plus de la même manière. […] Il y a des places où je n’ai plus le goût d’aller, parce que je sais que je ne serai pas en sécurité. »

Quasi-absence de données

Il est extrêmement difficile de brosser un portrait des intoxications involontaires au GHB au Québec. La raison ? Celles-ci sont très peu dépistées, et encore moins lorsque la victime n’a pas subi d’agression sexuelle. De nombreux acteurs du milieu de la santé et de la sécurité interrogés par Le Devoir le confirment.

Le SPVM indique par courriel qu’il « ne compile pas de statistiques à ce sujet », mais que « nous ne constatons pas de hausse d’intoxications non volontaires aux drogues de synthèse sur le terrain ».

Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, « il est peu courant de recourir à un dépistage du GHB quand le résultat n’est pas susceptible d’in­fluencer la prise en charge ». Pour ce qui est du nombre de tests effectués dans la dernière année, l’établissement renvoie la balle au Centre de toxicologie du Québec, géré par l’Institut national de santé publique (INSPQ), qui renvoie à son tour la balle au ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans un véritable jeu de ping-pong, le ministère recommande à son tour de poser la question… à l’INSPQ.

Au Centre universitaire de santé McGill, on répond qu’il y a eu « moins de 20 demandes par les médecins dans la grappe » de l’hôpital pour obtenir un test de dépistage en 2022. D’autres institutions, comme Urgences-santé et la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, ne comptabilisent pas les cas d’intoxication au GHB.

Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui relève du ministère de la Sécurité publique, procède à une analyse toxicologique uniquement lorsque la victime a subi une agression sexuelle. Il reçoit environ 1000 trousses médicolégales de victimes par année, et la moitié d’entre elles font l’objet d’une analyse toxicologique. De ce nombre, le GHB n’est détecté que de « 0 à 3 fois annuellement », indique la relationniste Louise Quintin par courriel.

Les difficultés du dépistage

Comment expliquer que peu d’institutions du milieu de la santé comptabilisent le nombre de tests effectués ? Et que si peu d’intoxications au GHB soient détectées, alors que des dénonciations chocs sont pourtant périodiquement rapportées dans les médias ?

D’abord, parce que l’accès aux tests reste à améliorer. En juin 2022, Québec solidaire a fait adopter à l’unanimité à l’Assemblée nationale une motion demandant que des trousses de dépistage du GHB soient accessibles dans tous les hôpitaux de la province. Plus d’un an plus tard, le déploiement de ces trousses « dans toutes les urgences du Québec […] est en cours » pour les personnes qui n’ont pas subi d’agression sexuelle, indique le ministère de la Santé et des Services sociaux par courriel. « Ces tests permettront de porter plainte à la police. » On ajoute cependant que « tous les médecins peuvent, s’ils le jugent nécessaire, prescrire un test », et ce, partout au Québec.

Des spécialistes invoquent aussi le fait que le dépistage du GHB est une véritable course contre la montre. « La fenêtre de détection du GHB dans l’urine est très restreinte, c’est un maximum de 12 heures environ », explique le biochimiste au Centre de toxicologie du Québec Nicolas Caron.

Sans oublier que les effets du GHB ressemblent grandement à ceux d’une consommation excessive d’alcool. « Ça fait en sorte que souvent, les gens ne pensent pas nécessairement à aller consulter, ou lorsqu’ils le font, des fois, c’est trop tard », renchérit la Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Dans une tentative de favoriser l’accessibilité des moyens de détection, des tests rapides ont fait leur apparition dans les dernières années. Des sous-verres, du vernis à ongles et des bandelettes qui changeraient de couleur en présence de GHB dans un verre peuvent être achetés en ligne, ce qui procure un sentiment de sécurité aux personnes qui les utilisent.

Mais leur efficacité est à prendre avec un grain de sel. « Dans les tests rapides, il n’y a pas grand-chose de rapide et de fiable qui existe aujourd’hui, précise le président de l’Ordre des chimistes du Québec, Michel Alsayegh. Le GHB, c’est une molécule qui peut s’apparenter à d’autres molécules, donc vous allez avoir beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. » Il croit que le meilleur outil pour lutter contre les intoxications au GHB demeure la prévention.