Un taux de satisfaction de 71% chez les patients

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mène un projet pilote pour mesurer la satisfaction des patients à l’égard des soins et services qu’ils ont reçus dans le réseau public. Environ 71 % des avis émis par les usagers sont « positifs » à l’égard de l’« expérience globale » de soins, indique le tableau de bord en ligne du MSSS. Ce taux de satisfaction est nettement moins élevé sur la Côte-Nord : 47 %.

Quatre établissements de santé — le CIUSSS du Saguenay — Lac-Saint-Jean, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et le CISSS de la Côte-Nord — participent au projet pilote de Québec. Depuis le 15 janvier, ils invitent les patients qui le souhaitent à remplir un sondage en ligne de façon anonyme.

Selon les avis reçus, 77 % des usagers perçoivent positivement la qualité des soins et services, et 82 % estiment que, « de façon générale, les temps d’attente étaient acceptables ». Ces taux varient toutefois d’une région à l’autre. Sur la Côte-Nord, 53 % des usagers jugent positive la qualité des soins reçus, et 68 % estiment que les temps d’attente étaient « acceptables ». Ces pourcentages s’élèvent respectivement à 86 % et à 89 % au Saguenay — Lac-Saint-Jean.

82 % C’est le pourcentage d’usagers, selon les avis reçus, qui estiment que, « de façon générale, les temps d’attente étaient acceptables ».

Contacté à ce sujet, le MSSS répond que le taux de satisfaction globale de 71 % est une « valeur encourageante », considérant que « peu d’avis » de patients ont été recueillis jusqu’à présent. Il rappelle que la collecte demeure circonscrite pour le moment à deux secteurs de soins et services : santé mentale et maternité. De plus, une note minimale de 8 sur 10 est exigée pour que l’avis du patient soit jugé « positif » : il s’agit d’un « seuil ambitieux », écrit le ministère dans un courriel. « En considérant les avis dont les cotes 6 et 7 ont été attribuées, la note passe alors à 83,6 % », précise-t-on.

Le CISSS de la Côte-Nord, lui, explique ses résultats « en partie » par « le faible taux de réponse » des patients de sa région : 150 ont rempli le sondage. Il indique que l’échantillon actuel, dans deux secteurs ciblés, n’est pas nécessairement représentatif de la population desservie, ce qui limite « les conclusions à tirer à partir des résultats actuels ». L’établissement de santé assure que « les commentaires laissés par les usagers sont rendus disponibles pour consultation par les gestionnaires » et que des rencontres sont tenues régulièrement « dans une optique d’amélioration continue ».

Les limites de l’exercice

Ce projet pilote, annoncé en mars, s’inscrit dans la réforme du système de santé du ministre Christian Dubé, qui veut « améliorer l’expérience patient » en rendant le réseau de santé « plus humain et plus performant ».

La Dre Marie-Pascale Pomey, codirectrice du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, salue l’initiative qui « se veut un outil de dialogue avec les citoyens ». « C’est un gros effort que fait le gouvernement, de rendre transparents un certain nombre d’indicateurs », dit-elle.

Il reste que les résultats présentés dans le tableau de bord ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la satisfaction des patients, selon la Dre Pomey. Elle déplore que le taux de réponse au sondage ne soit pas indiqué. « On ne sait pas si l’échantillon est représentatif ou pas représentatif, on ne sait pas auprès de quels types de clientèle ça a été recueilli, précise-t-elle. On ne sait pas de qui on parle réellement. »

La Dre Pomey croit que le MSSS doit élargir les secteurs visés par le projet pilote. « Ils ont commencé par la santé mentale et les grossesses, dit-elle. Il faudrait quand même faire plus : médecine, chirurgie, réadaptation. »

Mylaine Breton, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, pense que le gouvernement doit pousser l’analyse plus loin. « Il faut voir si l’expérience varie selon des caractéristiques sociodémographiques, le fait qu’on ne parle pas en français et en anglais, le genre, une faible littératie », énumère-t-elle. La chercheuse, spécialisée en première ligne, espère qu’une fois les données recueillies, les cliniciens seront accompagnés sur le terrain afin que les services s’améliorent.