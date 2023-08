Deux personnes accusées d’agression sexuelle et de séquestration à Montréal

Un homme et une femme ont été accusés notamment d’agression sexuelle, de séquestration, de voies de fait et de menaces, après avoir été arrêtés mercredi, à Montréal. La vidéo de leur interception spectaculaire a été vue à maintes reprises sur les réseaux sociaux.

Ben Terry Edouard et Silya Medkour ont comparu jeudi après-midi au palais de justice de Montréal, a précisé Me Patricia Johnson, porte-parole adjointe pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Vers 17 h, mercredi, les policiers ont localisé M. Edouard, Mme Medkour, ainsi que la présumée victime dans une voiture stationnée sur la rue Cherrier, dans le Plateau-Mont-Royal. Les agents ont d’abord tenté de les interpeller, a indiqué Véronique Dubuc, agente relationniste médias du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Or, comme on le voit dans la vidéo filmée à partir d’un balcon, Silya Medkour, qui était au volant, a démarré en trombe. « Il y a plusieurs policiers qui sont alors intervenus autant à vélo qu’en véhicule pour essayer de bloquer la voiture de la suspecte pour porter secours à la victime », relate Mme Dubuc.

La conductrice a ensuite percuté un arbre, ce qui a permis aux policiers de l’arrêter elle et Ben Terry Edouard.

La victime, un individu d’une trentaine d’années, a été emmenée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie, selon Véronique Dubuc.