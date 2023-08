La «slackline», un sport entre ciel et terre

Que l’on soit flâneur ou vacancier, les parcs ont beaucoup à offrir à celui ou celle qui les fréquente, dont la participation — ou la simple observation — de jeux ludiques ou plus compétitifs dans les carrés verts ou les carrés de sable. Aujourd’hui : l’équilibrisme sur sangle.

La saison estivale est bien entamée et les parcs foisonnent de vie. Entre les pique-niques et quelques lancers de Frisbee, il est parfois possible d’apercevoir des gens marcher en suspension entre deux arbres. Le Devoir s’est entretenu avec des passionnés d’équilibrisme sur sangle (slackline), ce sport acrobatique qui gagne à être connu.

Au pied du mont Royal, quelques personnes se sont attroupées non loin des tam-tams. Tous s’affairent à mettre un pied devant l’autre sur des lignes bien tendues. Une complicité évidente règne entre les athlètes, qui s’échangent les tours de pratique et quelques conseils.

L’équilibrisme sur sangle consiste à marcher ou à réaliser des figures acrobatiques sur une sangle élastique en polyester faisant entre 10 et 20 mètres de long, tendue entre deux points d’ancrage à l’aide de cliquets ou de mouflages, également utilisés pour l’escalade.

Ce sport de plein air allie équilibre, force et adrénaline, et gagne en popularité dans le monde entier en raison de son côté spectaculaire et de la sensation de défier les lois de la gravité.

« Le sentiment de monter sur une ligne dans le vide, y’a pas de meilleur feeling », dit Gannon Reynolds, un passionné de sports acrobatiques qui a commencé l’équilibrisme sur sangle il y a huit ans.

Selon Dominic Clément, vice-président de la Fédération québécoise de slackline et de highline (FQSH), la courbe de progression rapide de ce sport en fait un passe-temps attrayant pour les non-initiés.

« Tu commences et c’est impossible d’être en équilibre sur ta sangle. Mais après quelques heures, ça commence déjà à être plus facile. Et si tu es motivé, en quelques jours tu peux marcher facilement, ça donne envie de continuer ! »

En plus d’améliorer la coordination, la pratique régulière de l’équilibrisme sur sangle renforce les muscles du corps, en particulier ceux du tronc, des jambes et des pieds, faisant d’elle une excellente discipline à pratiquer de façon complémentaire à toute autre activité physique.

« C’est une activité qui connecte très bien avec les autres sports. Peu importe le sport que tu pratiques, si tu fais de la slackline à côté, ça va renforcer tes muscles et réduire ton risque de blessures », ajoute Dominic Clément.

Un sport qui rassemble

L’équilibrisme sur sangle a vu le jour au début des années 1980 en Californie. Un groupe de grimpeurs américains qui pratiquait l’escalade dans le parc national de Yosemite aurait installé leurs sangles entre deux rochers pour pratiquer leur équilibre entre les ascensions.

Depuis lors, la discipline a évolué et s’est diversifiée pour devenir une activité à part entière, avec ses propres compétitions et rassemblements. Sa pratique a donné naissance à plusieurs communautés qui se réunissent régulièrement pour partager leur passion.

Des festivals et des événements sont organisés dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, offrant aux adeptes l’occasion de se rencontrer, d’échanger des conseils et de repousser leurs limites.

« C’est un sport rassembleur. On a une communauté très accueillante, où il y a beaucoup d’entraide », précise Dominic Clément avec fierté.

La FQSH a vu le jour il y a deux ans avec l’objectif de réunir les adeptes au niveau provincial et d’offrir des contextes sécuritaires pour pratiquer la highline, qui implique que la sangle soit suspendue à au moins 10 mètres du sol. Sa pratique est un peu moins accessible, notamment parce qu’elle requiert des installations plus complexes.

« Éventuellement, nous aimerions que la slackline et la highline soient des sports reconnus officiellement au Québec. Ça permettrait d’aménager des endroits publics pour pouvoir les pratiquer plus facilement et de donner des formations aux entreprises qui souhaiteraient offrir des cours », explique Dominic Clément.

Depuis sa création, la FQSH organise le Festival de highline Kamouraska au Cirque de la Pointe-Sèche. La dernière édition, qui a eu lieu au mois de mai, a accueilli dans un décor bucolique plus de 150 mordus de highline des quatre coins du Québec.

Pendant trois jours, les festivaliers ont également pu faire du camping, participer à des ateliers sur la sécurité, le cirque et assister à un concert en plein air.

La Fédération compte aujourd’hui près de 200 membres et organise des rencontres pour leur permettre de s’exercer, mais aussi pour faire connaître l’équilibrisme sur sangle à un plus large public. L’Apéroslack, un rassemblement hebdomadaire au parc Jarry, est une excellente occasion de pratiquer l’équilibrisme quand la météo le permet. L’événement, qui a lieu les jeudis ou les vendredis soir, est gratuit et ouvert à tout le monde, peu importe le niveau.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Des variantes pour tous les goûts

Les adeptes de cette discipline cherchent constamment de nouveaux défis, en utilisant des sangles plus fines ou en augmentant la hauteur de leurs sangles. Ces variations dans la pratique de l’équilibrisme sur sangle ont lentement donné naissance à de multiples dérivés, dont la highline fait partie.

Parmi ceux-ci, on compte notamment la waterline, qui est très appréciée dans la communauté. La sangle est, comme son nom l’indique, tendue au-dessus de l’eau, rendant impossible le fait de se reprendre en mettant le pied au sol.

Elle constitue une excellente pratique pour la highline, puisqu’elle permet de marcher en hauteur en ayant moins peur de tomber au sol. Le mouvement à la surface de l’eau peut toutefois perturber l’équilibre en trompant l’oeil, ce qui en fait une variante assez difficile à pratiquer.

La trickline, quant à elle, nécessite une sangle élastique très tendue pour réaliser des sauts et des figures acrobatiques dans les airs, faisant d’elle une variété plutôt pratiquée en compétition. Pour les plus aguerris, il y a la longline, qui se caractérise par l’utilisation de lignes qui peuvent atteindre 40 mètres de long.

Si vous recherchez une activité ludique à pratiquer en plein air, vous pourriez être charmé par ce sport, qui allie adrénaline et exercice physique. Il est possible de se joindre aux « slackeurs » qui se réunissent régulièrement au parc Jarry, qui constitue « le quartier général de la slackline à Montréal », selon Gannon. Une excellente occasion de bouger, tout en faisant de belles rencontres.