Hydro-Québec évalue la possibilité de rouvrir la centrale nucléaire Gentilly-2

Hydro-Québec évalue actuellement la possibilité de rouvrir la centrale nucléaire Gentilly-2, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, alors que la demande d’électricité augmente dans la province.

La nouvelle, d’abord rapportée par Le Journal de Montréal, a été confirmée à La Presse canadienne par la société d’État, par courriel.

« Concernant la centrale Gentilly-2, une évaluation de l’état actuel de la centrale est en cours, afin d’évaluer nos options et d’alimenter nos réflexions sur l’offre énergétique future du Québec », a indiqué l’équipe des communications d’Hydro-Québec.

Le nouveau p.-d.g. de l’organisation, Michel Sabia, « a déjà affirmé avoir l’esprit ouvert, compte tenu de ce contexte de forte croissance de la demande », a aussi souligné la société d’État.

Ne pas exclure de filière

L’organisation affirme aussi par courriel que la demande d’électricité propre « augmentera de manière très significative » dans le but de décarboner l’économie du Québec, et qu’il s’agit d’« un défi immense ». Hydro-Québec estime qu’il est « irresponsable » d’exclure certaines filières énergétiques à l’heure actuelle, comme le nucléaire.

Cette annonce survient alors que le ministère de l’Énergie mène une consultation sur l’encadrement et le développement des énergies propres au Québec. Le ministère s’est engagé à déposer un projet de loi à ce sujet cet automne, visant, entre autres, « à moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur de l’énergie, la Loi sur Hydro-Québec et la Loi sur la Régie de l’énergie », peut-on lire sur le site Web du gouvernement du Québec.

Dans son mémoire déposé dans le cadre de cette consultation, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) avait suggéré de ne pas exclure d’emblée des sources d’énergie comme l’hydrogène ou le nucléaire.

« Aujourd’hui, le nucléaire génère des déchets. Par contre, on sait que la science et la technologie évoluent. […] Si on ferme la porte maintenant peut-être qu’on peut se priver d’opportunités pour demain », avait alors dit le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn, en entrevue avec La Presse canadienne.

L’organisme Greenpeace Canada s’était plutôt opposé au nucléaire dans son mémoire.

« Nous sommes fortement préoccupés par la réintroduction dans le document de consultation de l’option nucléaire à travers les petits réacteurs modulaires. Pour Greenpeace, l’énergie nucléaire n’est absolument pas acceptable. Cette énergie pose des risques sérieux pour l’environnement ainsi que pour la sécurité humaine », y avait indiqué l’organisme engagé dans la protection de l’environnement.

Fermée en 2012

En juin dernier, le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait dit avoir un intérêt « intellectuel » pour l’énergie nucléaire. « Mais aujourd’hui, au Québec, on n’est pas là. Il n’y a aucun projet nucléaire au Québec », avait-il déclaré en mêlée de presse, rappelant que la province allait un jour manquer d’énergie électrique, et qu’il fallait envisager d’autres sources d’énergie.

En 2012, le gouvernement péquiste de Pauline Marois avait accepté la recommandation d’Hydro-Québec de fermer la centrale nucléaire de Gentilly-2, notamment en raison des coûts importants reliés à la réfection de la centrale. La centrale, d’une puissance de 675 mégawatts, avait été mise en service en 1983.

Les travaux liés au déclassement de la centrale devaient s’échelonner jusqu’en 2064.

Avec la collaboration de Stéphane Rolland