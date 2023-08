Deux plaintes au Conseil de presse retenues contre «Le Devoir»; une autre rejetée

Le Conseil de presse du Québec a rendu trois décisions concernant des plaintes contre Le Devoir ; une est rejetée, et deux sont retenues partiellement.

Le Conseil de presse du Québec a retenu trois griefs au sujet d’un texte controversé publié en janvier 2022 dans Le Devoir, où l’ancienne chroniqueuse du journal Francine Pelletier remettait en doute l’efficacité des vaccins contre la COVID-19.

Pour deux de ces trois griefs, le Conseil a jugé que la mise au point publiée par Le Devoir après la publication de la chronique de Francine Pelletier était adéquate. Pour ce qui est du troisième grief, le tribunal d’honneur a statué que le correctif du Devoir était inexact.

Rappelons que cette chronique intitulée « La pandémie revue et corrigée » avait soulevé la controverse lors de sa publication initiale, au moment où le Québec était de nouveau confiné en raison du variant Omicron, malgré un haut taux de vaccination. Se référant à un texte d’opinion publié dans le Globe and Mail, Francine Pelletier écrivait que les gouvernements avaient tout misé sur la vaccination, alors que, selon elle, d’autres solutions étaient envisageables.

À l’époque, plusieurs avaient pointé du doigt des inexactitudes dans ce texte. La rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, avait publié deux jours plus tard une mise au point comportant excuses et précisions. Dans sa chronique suivante, Mme Pelletier annonçait quitter Le Devoir.

Dans une décision rendue publique jeudi matin, le Conseil juge que le texte contenait des informations inexactes, et que Mme Pelletier aurait dû identifier la source de ses informations pour un passage bien précis, qui traitait de l’efficacité promise des vaccins de Pfizer et de Moderna.

Correctif inexact

C’est d’ailleurs sur ce point — l’efficacité des vaccins — que le Conseil de presse a jugé que le correctif apporté par Le Devoir à la chronique initiale n’était pas adéquat.

La mise au point publiée par la rédactrice en chef du journal, Marie-Andrée Chouinard, faisait par ailleurs l’objet d’une autre plainte, distincte. Le Conseil de presse a retenu un seul des huit griefs soumis ; celui concernant l’inexactitude des chiffres d’efficacité vaccinale. Le tribunal a rejeté les autres requêtes des plaignantes et a donné raison au Devoir.

Dans une tout autre décision rendue publique jeudi, le Conseil de presse a également rejeté une plainte visant la chroniqueuse du Devoir Emilie Nicolas. Dans sa chronique « Démantèlement public 101 », publiée en janvier 2022, la chroniqueuse écrivait que « le déclin de la capacité hospitalière du système de santé public s’est fait lentement, au fil des coupes budgétaires et des réformes douteuses », ce qu’un plaignant considérait comme inexact.

Il est à noter que les entreprises de presse qui sont membres du Conseil de presse, comme Le Devoir, sont tenues moralement de publier ou de diffuser toute décision les concernant, et ce, qu’elle leur soit favorable ou non.