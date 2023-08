Valérie Plante garde le cap sur la décriminalisation des drogues

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé à des organismes communautaires qu’elle « souhaite continuer le travail » pour que la possession simple de drogues soit décriminalisée dans la métropole. Ce geste est réclamé haut et fort pour apaiser la crise des surdoses qui frappe une série de quartiers de l’île.

Des représentants de groupes ayant pris part à une rencontre privée avec des élus municipaux mercredi, à l’hôtel de ville, ont indiqué au Devoir que la mairesse s’est engagée à mettre en marche les prochaines étapes devant mener à la décriminalisation des drogues à Montréal.

Valérie Plante a toutefois répété que les campements de personnes itinérantes « ne sont pas la solution » à la crise du logement qui frappe Montréal et d’autres régions du Québec. La mairesse tient à ce que des campements jugés peu sûrs ou qui troublent l’ordre public soient démantelés, comme ce fut le cas à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Une trentaine de groupes communautaires, le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, et la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, ont pris part mercredi à cette rencontre privée à l’hôtel de ville. Interrogés par Le Devoir à la sortie de la réunion d’environ une heure et demie, des participants ont salué « l’écoute » de la mairesse et de son équipe en cette période de crise sociale.

« La mairesse s’est engagée à faire les démarches auprès d’Ottawa pour la décriminalisation des drogues. C’est une bonne nouvelle », dit Jérémie Lamarche, organisateur communautaire au Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), qui regroupe 104 organismes.

Aider, et non punir

Une coalition d’organismes montréalais réclame depuis des mois un geste de l’administration Plante en faveur de la décriminalisation des drogues. Les utilisateurs de substances illégales hésitent à demander de l’aide parce qu’ils craignent de se retrouver en prison ou d’avoir un dossier criminel, font valoir les travailleurs de terrain.

Cette stigmatisation de l’usage de drogue rend la vie dure aux consommateurs : ils ont des difficultés à trouver un emploi, à se loger, et certains perdent la garde de leurs enfants. La décriminalisation vise à accompagner les gens pour réduire les méfaits de l’usage de drogue, plutôt qu’à les punir, soulignent les groupes d’aide.

Le conseil municipal de Montréal a adopté en 2021 une résolution allant en ce sens, mais l’équipe au pouvoir tarde à enclencher les démarches officielles auprès du gouvernement fédéral. Ottawa a permis à la Colombie-Britannique de décriminaliser la possession simple de drogues dans l’espoir d’apaiser la crise des opioïdes, qui a entraîné des centaines de morts au cours des dernières années. La Ville de Toronto a fait la même demande au gouvernement fédéral.

« Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre secteur. La clientèle a beaucoup changé depuis la pandémie », relate Marina Boulos, directrice de la maison Chez Doris.

Campements d’itinérants

En raison de la crise du logement, du coût de la vie et des surdoses, plusieurs groupes communautaires souhaitent que la Ville tolère les campements d’itinérants qui surgissent un peu partout sur l’île.

« Dans le contexte actuel, parfois, une tente, c’est mieux qu’un logement insalubre ou pas de logement du tout », dit René Obregon-Ida, directeur de Rue Action Prévention (RAP) Jeunesse.

« En démantelant des campements, on déplace le problème. Je me demande si la Ville et les arrondissements sont capables de penser différemment », dit le gestionnaire, qui n’a pu assister à la rencontre de mercredi avec les élus municipaux.

Le Devoir a rapporté récemment l’histoire de personnes désorganisées après le démantèlement de leurs tentes dans un parc du quartier Ahuntsic. À l’inverse, des résidents qui vivent depuis deux ans dans des tentes, sur un terrain boisé en plein quartier central, s’en tirent en limitant les dégâts, malgré les durs hivers et les autres défis liés à la précarité.

Au cabinet de la mairesse, on rappelle que la solution à l’itinérance et à la crise du logement passe par davantage de ressources, notamment en logement social. On confirme la volonté de la mairesse de faire en sorte que la possession simple de drogue soit décriminalisée à Montréal.

Le directeur de RAP Jeunesse rappelle que 17 décès liés aux surdoses sont survenus en 2022 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, où l’organisme a pignon sur rue. Aucune de ces 17 personnes n’était connue des services sociaux, selon lui.

« Nous devons trouver le moyen de rejoindre ces personnes. Ce sont peut-être des gens qui consomment de façon récréative. Au lieu de prendre une bière après le travail, ils prennent autre chose », explique René Obregon-Ida.