La grève des loyers comme outil de négociation

Au moment où des centaines de locataires sont en grève des loyers à Toronto, un organisme montréalais appelle à une mobilisation similaire dans la métropole afin de s’opposer à la hausse rapide des loyers et à certaines mesures législatives du gouvernement du Québec. Un moyen de pression qui comporte toutefois des risques élevés pour les locataires qui y ont recours, préviennent des experts.

« On voit présentement trois grèves des loyers en cours à Toronto », relève Ricardo Tranjan, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives et auteur du livre The Tenant Class. Ce sont ainsi plusieurs centaines de locataires qui ne paient pas leur loyer depuis quelques mois pour dénoncer une augmentation de celui-ci qu’ils jugent abusive ou encore le manque d’entretien de leur logement. « L’idée, c’est de changer un peu l’équilibre des pouvoirs entre les locataires et les propriétaires », relève M. Tranjan, au sujet de ce moyen de pression. Une grève des loyers, lorsque menée par un groupe important de locataires d’un même ensemble immobilier, devient ainsi un « outil de négociation », dans l’espoir d’obtenir certaines concessions de la part d’un propriétaire commun, indique l’expert.

Dans le quartier de East York, dans l’est de Toronto, une centaine de locataires d’un ensemble immobilier détenu par Starlight, un géant de l’immobilier, refusent ainsi depuis le mois de mai de payer leur loyer mensuel. Leur objectif : convaincre leur propriétaire de réduire l’augmentation prévue, qui dépasse largement le taux légal d’augmentation déterminé par le gouvernement ontarien, qui est de 2,5 % en 2023. L’entreprise immobilière tente d’obtenir une hausse au-dessus de ce seuil en faisant valoir que des rénovations ont eu lieu dans le bâtiment.

« On voit qu’ils tentent de nous pousser tranquillement à l’extérieur de notre communauté », soupire Khalil Aldroubi. En 2015, le logement de trois chambres qu’il occupe avec six membres de sa famille est devenu son refuge à son arrivée au Canada, après avoir fui la guerre en Syrie. Il craint désormais de ne plus avoir les moyens de continuer à vivre à Toronto s’il doit quitter son appartement, dont le loyer mensuel est d’environ 1700 dollars par mois. Les logements vides de même taille dans l’immeuble et qui ont fait l’objet de rénovations sont loués à plus de 3200 dollars par mois.

« On ne peut pas se permettre un loyer élevé, donc je ne peux pas me permettre de louer un autre appartement », poursuit M. Aldroubi, qui espère que la grève des loyers en cours saura convaincre le propriétaire des lieux de négocier avec ses locataires pour trouver un compromis. L’entreprise propriétaire des lieux a, pour sa part, ouvert des dossiers devant la Commission de la location immobilière, le tribunal qui gère les différends entre les propriétaires et les locataires, afin de tenter d’évincer ceux qui mènent actuellement une grève des loyers.

« Évidemment, ça nous inquiète », confie Sameer Ahmed, un autre locataire de Starlight. Or, « en ce moment, je n’ai aucune autre option que de rester dans mon logement », poursuit le locataire, qui n’aurait pas les moyens de trouver un autre appartement dans ce secteur sans se ruiner.

Contre le projet de loi 31

Ce phénomène pourrait d’ailleurs bientôt se transporter au Québec. Le Syndicat des locataires autonomes de Montréal (SLAM) a d’ailleurs lancé dans les derniers jours des appels publics sur les réseaux sociaux en faveur d’une grève des loyers dans la métropole. Celle-ci aurait lieu à partir du 1er novembre afin de dénoncer la hausse rapide des loyers, de même que le projet de loi 31 du gouvernement Legault, qui vise notamment à empêcher les locataires d’effectuer des cessions de bail sans que le propriétaire ait son mot à dire.

En date de mercredi, 120 locataires ont signé un document dans lequel ils s’engagent à prendre part à cette grève, qui n’aura toutefois lieu que si le « seuil critique » de 5000 signatures est atteint, afin de « minimiser les risques pour les locataires individuels », tout en maximisant « la pression sur le système », indique le groupe SLAM par courriel.

L’organisme rappelle d’ailleurs que les locataires qui sont amenés devant le Tribunal administratif du logement (TAL) pour des dossiers de non-paiement de leur loyer peuvent éviter d’être évincés en payant le montant dû le jour de leur audience, avant qu’un jugement soit rendu.

« Je comprends tout à fait que des locataires en colère de ne pas se sentir écouter par le gouvernement puissent vouloir s’exprimer par une grève des loyers », a pour sa part réagi le porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, Martin Blanchard, sans toutefois cautionner ce mouvement. « Peut-être que ça va gagner un peu de terrain, cette grève des loyers, parce que la colère est généralisée, les hausses de loyers dépassent l’inflation depuis longtemps et le gouvernement ne fait rien », poursuit-il.

Un pari risqué

Or, une grève des loyers à Montréal risquerait de « nuire à tout le monde, y compris les locataires », qui risquent de voir leur dossier être entaché par des causes ouvertes au TAL pour non-paiement de loyer, ou encore d’être évincés, rappelle le directeur des affaires publiques de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Marc-André Plante.

Il faut effectivement que les locataires soient conscients des risques auxquels ils s’exposent en prenant part à une grève des loyers, relève la chercheuse Marie-Sophie Banville, qui est notamment associée à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). « C’est une forme de grève que je trouve extrêmement périlleuse et très courageuse. Et je me dis que pour qu’une personne en arrive là, sa situation doit être assez grave. »

Joint par Le Devoir, le cabinet de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a fait valoir qu’un de ses objectifs est de « renforcer l’équilibre entre les locataires et les propriétaires ». C’est pour ça que le projet de loi 31 traite des cessions de bail, mais aussi des évictions et des reprises de logement, poursuit la déclaration écrite. « L’objectif est également de créer un environnement favorable pour inciter les propriétaires et les investisseurs à construire, car nous devons augmenter l’offre », ajoute le cabinet, qui espère ainsi s’attaquer à la « crise du logement ».